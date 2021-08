Tesla va sortir un nouveau single “Cold Blue Steel” ce mois-ci

Rockers vétérans de la Californie du Nord TESLA sortira un tout nouveau single, “Acier Bleu Froid”, le 27 août. Dans une nouvelle interview avec Rob Rush Radio, guitariste Frank Hannon a dit a décrit le morceau, qu’il a co-écrit avec le chanteur Jeff Keith, comme “une nouvelle chanson rock’n’roll au son très réel. Elle est influencée par [late LYNYRD SKYNYRD singer] Ronnie Van Zant. Il s’est avéré que lorsque j’étais dans le garage à jouer de la guitare, à écrire le riff de la musique, JK [Jeff Keith] avait appelé et il écoutait “Spécial samedi soir” par LYNYRD SKYNYRD. Et nous avons donc décidé d’aborder ce sujet. Et nous avons écrit cette chanson. Et nous sommes vraiment satisfaits de la façon dont cela sonne. C’est vraiment brut et nerveux. Et nous avons gardé tous les enregistrements de la démo, c’est ce que nous avons fait pour le single. Nous ne l’avons pas surproduit. Et c’est là que nous avons eu l’idée, ‘Soyons réalistes. Gardez-le réel. Les paroles disent même “Let’s get real” là-dedans. Et c’est toute notre devise.”

Demandé si “Acier Bleu Froid” apparaîtra au prochain TESLA LP studio, Hannon a déclaré: “Nous allons rassembler toutes nos nouvelles chansons sur un album et l’aborder de cette façon une fois les chansons terminées. Alors plutôt que de mettre la pression, ‘D’accord, nous devons écrire un album’, et s’engager à 10 ou 12 chansons avant même qu’elles ne soient écrites, nous allons le faire dans l’autre sens – nous allons le faire dans l’autre sens. Nous allons écrire les chansons et les sortir en singles, et puis à la fin de ça, nous les rassemblerons tous dans une collection. Et cela, sur le plan créatif, en fait beaucoup plus une chose créative à écoulement libre. Vous ne fabriquez rien pour le plaisir de faire un album. “

Il a ajouté: “Le monde est différent maintenant. Les gens écoutent leurs iPhones et ils écoutent une chanson ou un album, et c’est fini aussi vite que vous en êtes sorti, à cause de [people’s] durée d’attention. J’aime [the idea of the releasing singles first] parce que chaque chanson sort à son rythme, et vous ne vous imaginez pas que vous devez créer cette masse de matériel. Vous pouvez simplement rendre chaque chanson aussi bonne que possible.”

TESLA a récemment annoncé son retour aux concerts live avec le “Soyons réalistes !” tournée — qui débutera le 5 août à Grants Pass, en Oregon. La tournée comprendra des spectacles avec des artistes légendaires STYX, ROCHE ENFANT et LYNYRD SKYNYRD, et se poursuivra jusqu’en novembre 2021 – frappant les États-Unis continentaux et le Mexique.

En juin 2020, les membres de TESLA se sont réunis – virtuellement – pour brouiller une version en quarantaine de “Breaking’ Free” dans le cadre de leur série en ligne “De la maison à la maison”.

L’enregistrement original de “Breaking’ Free” Est apparu sur TESLAl’album de 2008 “Pour toujours plus”.

TESLA a passé la majeure partie de 2019 en tournée pour soutenir son dernier album, “Choc”, qui a été publié en mars 2019 via UMe. La suite de 2014 “Simplicité” a été produit par DEF LEPPARD guitariste Phil Collen.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).