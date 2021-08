Tesla vient-il de confirmer que le rachat du robot est là ?

Tesla est très attendu Journée de l’IA la semaine dernière a eu un invité inattendu – un robot humanoïde de 5 pieds 8 pouces et 125 livres surnommé « Tesla Bot ».

Personne ne l’a vu venir.

Les fans de Tesla ont inscrit la Journée de l’IA sur leur calendrier pendant des mois. Mais c’était censé être un événement qui a suffisamment fléchi les capacités d’IA et de vision par ordinateur de Tesla pour apaiser les problèmes de sécurité entourant ses programmes controversés de conduite autonome (qui, pour ce que ça vaut, font maintenant l’objet d’une enquête fédérale).

Il l’a fait – dans une certaine mesure. Mais ensuite, un homme déguisé en robot est entré sur scène et a fait une danse bizarre. Tout le monde s’est gratté la tête et toute la présentation a pivoté sur… le Tesla Bot.

Pourquoi?

Eh bien, le but était de montrer que la technologie d’automatisation de Tesla est si avancée qu’elle est capable non seulement d’automatiser les voitures, mais aussi d’automatiser les humains – ou, du moins, que la technologie est prête à commencer à essayer d’automatiser les humains.

Ce point est tombé en grande partie dans l’oreille d’un sourd. Plusieurs analystes de Wall Street ont commenté le Tesla Bot comme étant une « distraction » par rapport à un événement AI Day par ailleurs impressionnant.

Mais nous ne pensons pas que c’était ça… plutôt, nous pensons que c’était la confirmation que le “Prise de contrôle du robot” est juste au coin de la rue.

Vous voyez, le monde est en train de s’automatiser.

Auparavant, vous deviez saisir manuellement les champs d’information sur chaque site Web. Désormais, votre ordinateur peut remplir automatiquement 99 % de ces informations.

Vous aviez l’habitude de passer l’aspirateur physiquement. Maintenant, vous pouvez avoir un Roomba pour passer l’aspirateur pour vous.

Vous aviez l’habitude de vérifier avec des caissiers humains. Désormais, vous pouvez effectuer un self-check-out avec une machine.

L’automatisation est un sous-produit inévitable du progrès technologique. Au fur et à mesure que la technologie s’améliore, elle finit par atteindre un point où elle devient meilleure qu’un humain dans une certaine tâche. Lorsque cela se produit, les entreprises et les consommateurs commencent à utiliser la technologie à la place de l’humain, car une technologie est moins chère et plus rapide.

L’automatisation fait naturellement partie de l’évolution technologique.

Maintenant, jouons les choses. Si la technologie continue d’évoluer (ce qu’elle fera), alors les robots prendront inévitablement le contrôle du monde. Tout sera automatisé.

La plupart d’entre nous peuvent être d’accord avec cela. Un jour, cela arrivera. Mais je parie que 95% d’entre nous diraient que ce soi-disant “Robot Takeover” est loin, très loin.

Pas si vite…

Le Tesla Bot est la preuve de cette idée que la technologie d’automatisation n’est pas isolée – elle est entrelacée. Autrement dit, Tesla travaille sur des voitures autonomes. Pour fabriquer des véhicules autonomes, l’entreprise développe des algorithmes d’apprentissage automatique hyper-complexes, des techniques avancées de vision par ordinateur et des superordinateurs sur site robustes.

Ce sont les composants fondamentaux des voitures autonomes. Mais devinez quoi ? Ce sont aussi les éléments fondamentaux de tous plates-formes d’automatisation.

C’est pourquoi Tesla a pu dévoiler Tesla Bot. Parce qu’en développant une technologie pour une voiture automatisée, ils développent simultanément la même technologie de base pour un robot humanoïde automatisé.

En d’autres termes, la technologie automatisée est évolutive. Une fois que nous l’aurons compris dans une arène, il ne faudra pas longtemps avant de le comprendre dans chaque arène.

Et déjà aujourd’hui, Waymo, l’unité de voitures autonomes de Google, teste des voitures autonomes dans le monde entier, une startup technologique basée à Pasadena du nom de Miso fabrique des robots automatisés pour retourner les hamburgers et le géant de la technologie médicale Intuitive Surgical déploie des milliers de systèmes de chirurgie robotique aux hôpitaux à travers le pays.

Obtenir le point?

Le monde est en train de découvrir une technologie entièrement automatisée en ce moment, ce qui signifie que nous sommes beaucoup plus proches d’un « Robot Takeover » que vous ne le pensez.

Le Tesla Bot peut ressembler à un concept de science-fiction aujourd’hui – mais d’ici la fin de la décennie, des robots comme celui-ci pourraient être une réalité répandue.

C’est pourquoi nous misons sur l’économie de l’automatisation.

Mais la façon dont nous choisissons de jouer cette énorme tendance d’investissement est unique. Nous n’achetons pas les entreprises tape-à-l’œil qui travaillent sur des voitures autonomes ou des robots humanoïdes.

Nous investissons plutôt dans la petite startup technologique qui développe la robotique sous-jacente avancée et la technologie d’IA qui alimenteront cette économie d’automatisation.

Nous pensons que cette petite action pourrait devenir l’un des plus grands gagnants du marché boursier des années 2020.

C’est pourquoi nous avons inclus dans notre offre ultra-exclusive Portefeuille Hypercroissance 1 à 30, qui comprend un portefeuille de sept actions à hypercroissance à petite capitalisation avec un potentiel de hausse de 30 fois ou plus.

Ouais. Ce petit stock a un potentiel de hausse de 30X. Il en va de même pour les six autres actions de ce portefeuille.

Je ne pense pas qu’un portefeuille comme celui-ci ait jamais été créé – et qu’il ne sera jamais dupliqué.

C’est le type de portefeuille qui pourrait changer votre vie. Imaginez simplement transformer 10 000 $ en 300 000 $…

Maintenant, cliquez ici pour arrêter d’imaginer et commencer à faire.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.