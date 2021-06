Tesla, Vince Neil, Night Ranger et Winger seront les vedettes du premier festival de monstres au Mountain

L’inauguration Monstres sur la montagne (MOTM), une expérience de musique hard rock de trois jours présentée par les créateurs du pionnier Monstres du rock croisière, a été annoncée du 15 au 17 octobre au Centre LeConte à Pigeon Forge dans les magnifiques Great Smoky Mountains du Tennessee.

Cette célébration immersive des fans et des artistes sera le premier événement “Monstres” en près de deux ans, donc les participants célébreront certainement MOTMsur le thème de , You Can Still Rock In America !, alors qu’ils assistent aux performances de plus de 20 groupes de rock, ainsi qu’à une gamme d’événements et d’activités interactifs. Tous les détenteurs de billets bénéficieront non seulement d’un parking gratuit et d’un accès illimité aux représentations, mais également d’un accès au marché des vendeurs Rock N’ Roll, à la galerie d’art Rock N’ Roll et à The Ultimate Tailgate Party, avec d’autres à annoncer.

La mise en vente publique débute aujourd’hui (11 juin) à midi HE, avec des forfaits de trois jours à partir de 265,00 $ par personne (plus les frais de billetterie et les taxes) et des billets d’une journée sont également disponibles.

Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez MonstersOnTheMountain.com et suivez Croisière Monsters Of Rock au Facebook, Instagram et Twitter pour les mises à jour aussi.

La programmation de l’inauguration Monstres sur la montagne est comme suit:

TESLA



VINCE NEIL



GARDE DE NUIT



AILIER



KIX



ABATTAGE



CHAMBRE À FEU



ÉCLIPSE



PAT TRAVERS



BULLETBOYS



RENARDE



RÈGNE VIENNE



LYNCH MOB



SEAU RHINO



LILIAQUE



FILS AUTOCHTONES



GILBY CLARKE



JEAN CORABI



ANTHONY CORDER



MARQUE EVANS



RANDY HANSEN



JEFF SCOTT SOTO



JASON BIELER

Servir d’hôtes officiels de l’événement sont Eddie Trunk (VH1, SiriusXM) et comédiens Don Jamieson et Jim Florentin (anciens hôtes de VH1 Classiquel’émission télévisée à succès “Ce spectacle de métal”). Plus, SiriusXM‘s Boneyard et Cheveux Nation sont sûrs de faire durer la fête.

Situé le long des rives de la rivière Little Pigeon, le Centre LeConte à Pigeon Forge est le cadre idéal pour l’inauguration Monstres sur la montagne. L’architecture et la conception du lieu dégagent une ambiance de chalet de montagne qui amplifie la sérénité des Great Smoky Mountains. Lorsque la conception et la planification de cet impressionnant événement et salle de concert ont commencé, le nom a été choisi en hommage à la vue spectaculaire du bâtiment sur le mont LeConte dans le parc national des Great Smoky Mountains. Depuis 60 ans, les visiteurs reviennent toute l’année à Pigeon Forge, Tennessee, car la petite ville de montagne et destination de vacances familiale regorge d’activités amusantes – des attractions passionnantes et des spectacles primés, aux innombrables options pour manger, faire du shopping et logement.

Avec une myriade d’événements, d’activités et de musique pour divertir les fans jour et nuit, Monstres sur la montagne promet d’être le plus grand événement de 2021 pour les amateurs de musique hard rock.

Leader de l’innovation en matière d’affrètement de croisières, Croisière Monsters Of Rock (MORC) a transporté plus de 30 000 passagers au cours de la dernière décennie. Les principaux de MORC ont des racines profondes dans l’industrie de la musique, fournissant une gestion de production de navires de croisière de classe mondiale pour des célébrités et des artistes musicaux depuis des décennies. MORC a établi la norme de l’industrie en matière de croisières musicales thématiques et d’expériences pour les fans et a joué un rôle clé dans le développement de concepts de croisières thématiques révolutionnaires. Monstres sur la montagne (MOTM) est le dernier événement dérivé créé exclusivement sous la forme d’un festival terrestre de trois jours.

