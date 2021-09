Tess Tyler dans ‘Camp Rock’ ‘Memba Her ?!

in

Natif du Nevada Meaghan Martin n’avait que 15 ans lorsqu’elle a été choisie comme la fille populaire avec une attitude sérieuse Tess Tyler – qui intimide la nouvelle fille et crée des ravages autour du camp d’été rempli de chansons – dans le film de Disney Channel “Camp Rock” de 2008 et le film de suivi de 2010 “Camp Rock 2: The Final Jam”.

Meaghan Martin a partagé le film rock avec des célébrités montantes, dont Joe Jonas comme le bateau de rêve vocal, Shane Grey, Alyson Stoner comme l’ami de l’été, Caitlyn Gellar … et bien sûr Demi Lovato comme l’étranger au camp, Mitchie Torres.