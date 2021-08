Tessy Ebosele, argent aux championnats du monde de triple saut U-20

in

20/08/2021 à 15h24 CEST

.

L’athlète basque Tessy Ebosele a donné à l’Espagne la première médaille aux Championnats du monde d’athlétisme U-20 de Nairobi en obtenant l’argent au triple saut avec une marque de 13,63 mètres, son record personnel.

L’Alava, qui est également vice-champion d’Europe en longueur -épreuve dans laquelle elle s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde-, il est resté à 12 centimètres de la médaille d’or en triple, qui est revenue à la suédoise Maja Askag avec 13,75, et le bronze est allé à la Lettonie Darja Sopova avec 13,60.

Tessy est la troisième du triple classement espagnol U-20, derrière Ana Peleteiro (14,17) et María Vicente (13,95), dans une épreuve où sa meilleure note à ce jour avait été obtenue sur la piste indoor cette saison (13.54). À l’extérieur, j’avais 13,40 ans l’année dernière.

La triple finale était la deuxième compétition de la journée pour Ebosele, qui dans la matinée avait gagné une place en finale de longitude avec un saut de 6,10. Dimanche, elle participera au concours de médailles avec une autre Espagnole, Evelyn Yankey, la championne nationale des moins de 20 ans, qui a sauté 6,11 mètres.

Né en 2002 au Maroc dans une famille d’origine nigériane, Ebosele est arrivé en Espagne à l’âge d’un an et demi par bateau. avec sa mère, Evely. Il a vécu avec des familles d’accueil à Llodio et s’est ensuite installé à Vitoria.