Tessy Ebosele se battra pour la médaille au triple saut

19/08/2021 à 18:57 CEST

L’Espagnole Tessy Ebosele se battra ce vendredi pour une médaille lors de la finale du triple saut des Championnats du monde d’athlétisme U-20, qui se déroulent à Nairobi, après avoir passé le tour de qualification avec la deuxième meilleure note.

D’autre part, Pol Oriach Il disputera la finale du 1500 mètres samedi grâce à une troisième place de sa série.

La compétition a été suspendue ce jeudi pendant une heure en raison de la pluie.

Une demi-heure plus tard que prévu, en raison de la trombe qui s’est abattue sur Nairobi, Pol Oriach, champion d’Europe de la catégorie sur 3000 m haies, a couru la deuxième demi-finale du 1500 m.

Celui de Monzón est parti à la recherche d’une des quatre places avec accès direct à la finale, il s’est placé derrière le Kenyan Etiang et de l’Éthiopien Addisu et a terminé en 3 : 49,32, septième meilleure note des participants, premier européen derrière les deux Kenyans, les deux Éthiopiens, un Érythréen et un Ougandais. Le samedi 21, à 15h30 (heure du Royaume-Uni), il disputera sa première finale de Coupe du monde.

Il y a un mois, dans les U-20 européens, il restait trois vides Tessy ebosele de la finale du triple saut, bien qu’il ait riposté en longueur, avec une médaille d’argent.

A Nairobi, Tessy l’épine a été arrachée lors du triple tour de qualification, qui a également été retardé par la pluie. Lors de son premier essai, elle a fait 13,19, un centimètre du classement direct (13,20), et dans son deuxième, elle s’est envolée à 13,47, le meilleur saut de sa carrière en plein air, le troisième meilleur saut sub20 d’une Espagnole en plein air l’air derrière le 14.17 d’Ana Peleteiro et le 13.95 de María Vicente.Tessy il s’est qualifié pour la finale avec la deuxième meilleure note. Seuls les suédois Askag, dans sa dernière tentative, elle a sauté plus que l’Espagnole (13.48).

Ce vendredi, à 13h25, Ébosèle se battra pour une médaille mondiale. Ce sera une journée intense pour l’athlète basque, puisqu’elle devra être dans le stade dès la première heure pour disputer, à 09h55, le classement en longitude.