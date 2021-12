Test Adidas ZNE 01 ANC : des points de style sans avantage

Il ne fait aucun doute qu’Adidas a beaucoup de cachet, donc la reconnaissance de la marque vient déjà à la pelle avec une paire d’écouteurs comme le ZNE 01 ANC, même s’il peut sembler que la combinaison ne convient pas. Dans une catégorie en croissance rapide, tout le monde veut participer à l’action, et ce n’est pas différent.

Mais pour vous démarquer, vous avez besoin de plus qu’un simple logo et concept. Fidèle à son image de marque, Adidas considère ces écouteurs-boutons sportifs dignes de tout style de vie actif. Mais a-t-il coupé trop de coins pour que cela se produise, ou n’est-il pas allé assez loin ?

Test Adidas ZNE 01 ANC :

En un coup d’œil

Adidas ZNE 01 ANC

En bout de ligne : Les Adidas ZNE 01 ANC sont une belle paire d’écouteurs qui s’adaptent bien et jouent bien, mais sont par ailleurs sans particularité lorsque l’on considère leur valeur par rapport aux autres options du marché. Vous pouvez toujours opter pour la fidélité à la marque, mais il existe de nombreuses alternatives.

Le bon

Bonne qualité sonore Ajustement confortable Bons modes ANC et Awareness Prise en charge correcte des applications Intégration Adidas Running et Spotify

Le mauvais

Autonomie de la batterie médiocre Pas assez durable Pas de connexions multipoints Commandes tactiles capricieuses

Adidas ZNE 01 ANC : Prix et disponibilité

Le suédois Zound Industries a concédé sous licence la marque Adidas et a sorti le ZNE 01 ANC en octobre 2021 à 189 $. Bien qu’ils soient susceptibles de osciller autour de ce prix pendant un certain temps, le prix du ZNE 01 ANC a déjà baissé, ce qui suggère que cela peut se produire par intermittence au fil du temps. Ils ne sont pas aussi largement disponibles dans le commerce de détail que les paires de concurrents, mais vous devriez pouvoir en acheter une paire si vous le souhaitez. Ils sont disponibles dans les deux options de couleur noir nuit et gris.

Adidas ZNE 01 ANC : ce qui est bien

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Adidas est l’une de ces marques et logos les plus reconnus dans le monde. Son héritage dans l’habillement ne signifie pas une traduction écrasante vers les produits technologiques, mais dans ce cas, il s’agit plus de licences et de style qu’autre chose. Zound Industries octroie finalement des licences et fabrique des produits tels que les écouteurs sans fil ZNE 01 ANC, sans aucun doute avec des éléments stylistiques et fonctionnels conçus pour attirer un public plus large.

Je m’abstiendrai de métaphores sportives, mais si je dois en utiliser une, c’est pour dire que ce ne sont pas des écouteurs qui changent la donne. Adidas n’essaie pas nécessairement de briser le moule ici, bien qu’il revendique une catégorie de produits très disputée. Au lieu de cela, les ZNE 01 ANC sont des écouteurs cool conçus pour les personnes qui veulent bien paraître tout en écoutant leur musique. Avec le confort et une certaine personnalisation à l’esprit, les résultats ne sont pas si mauvais que ça.

Il serait injuste de simplement les rejeter en tant que clones d’AirPod, car ils ne se résument pas à une simple paire de tiges. Ils ont à la fois la suppression active du bruit (ANC) et le mode ambiant Awareness, ce qui les met en conformité avec de nombreux autres écouteurs actuellement disponibles. Vous pouvez même les ajuster dans une certaine mesure à l’aide des curseurs disponibles dans les paramètres de l’application Adidas Headphones.

À ce stade, toutes ces fonctionnalités, y compris la prise en charge de l’application, sont des fonctionnalités que j’attendrais des écouteurs à ce prix. Ce qui compte le plus, c’est leur performance. La bonne nouvelle est que les ZNE 01 ANC sont assez confortables, offrant une isolation phonique passive décente, qui sert à aider l’ANC par ailleurs standard à faire un travail adéquat pour noyer le bruit de fond. Il fonctionne mieux avec les sons à basse fréquence et peut étouffer les fréquences plus élevées lorsque le curseur est réglé au maximum. La sensibilisation fonctionne à peu près de la même manière lorsque vous souhaitez entendre l’arrière-plan pour la sécurité ou la conversation. Aucune de ces caractéristiques n’est ce que je considère comme exceptionnelle, mais elles sont plus que réparables.

La surprise vient de la qualité sonore, qui était meilleure que prévu. Ce n’est pas seulement percutant; il est également résonnant, avec un bon niveau de basses pour aller avec des médiums et des aigus décents. C’est le son par défaut. L’application propose six préréglages d’égaliseur (EQ) couvrant les genres musicaux les plus populaires, mais elle ne fournit aucun moyen de les ajuster ou de les personnaliser pour créer vos propres préréglages. C’est une erreur que j’ai vu d’autres marques faire, y compris des marques haut de gamme, et ce serait bien de voir Zound et Adidas déverrouiller cela via une mise à jour du firmware.

La surprise vient de la qualité sonore, qui était meilleure que ce à quoi je m’attendais.

Malgré cela, le ZNE 01 ANC a toujours une scène sonore étonnamment uniforme. J’ai joué avec les différents préréglages et j’ai trouvé que chacun avait une livraison sonore unique à travers ces écouteurs – le genre de différence que vous remarquez immédiatement. C’est de bon augure si vous avez des goûts musicaux éclectiques et préférez modifier le son pour aller avec chacun, même si cela ne m’a donné envie de peaufiner encore plus les choses.

Cela inclut certaines des commandes embarquées. Adidas propose des raccourcis pour réveiller votre assistant vocal ou activer les fonctions de contrôle du bruit, ainsi que l’accès à l’application Adidas Running ou à Spotify, en appuyant simplement sur la tige de l’un des boutons et en la maintenant enfoncée. Vous pouvez configurer chaque côté pour gérer une option différente, sauf que vous devez toujours vous contenter de deux choix parmi les quatre disponibles. Les commandes de base sont assez standard, avec un seul appui pour lire/pause, un double appui pour sauter une piste et un triple appui pour en répéter une. Les écouteurs se mettent également en pause automatiquement lorsque vous en retirez un, ce qui est toujours pratique à avoir.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Le profil sonore global présente certains avantages avec les appels téléphoniques, ce que j’ai trouvé plutôt bon en portant le ZNE 01 ANC. Il était beaucoup plus facile de mener une conversation dans les confins plus calmes de la maison. En revanche, les situations à l’extérieur ont posé plus de défis car ces écouteurs ne sont pas aussi efficaces que les autres pour étouffer le bruit et amplifier les voix simultanément.

Attendez-vous à une autonomie de batterie médiocre par charge jusqu’à 4,5 heures par charge avec ANC activé. J’ai trouvé que le nombre réel était plus proche de quatre heures, surtout si vous augmentez le volume. C’est jusqu’à six heures si vous n’utilisez aucun contrôle du bruit. L’étui compact vous offre trois charges supplémentaires, avec prise en charge également de la charge sans fil. L’application comprend une sélection de « charge écologique » qui charge les têtes jusqu’à 80 % pour prolonger leur durée de vie globale. Si vous manquez de temps, une charge rapide de 15 minutes devrait vous donner jusqu’à 60 minutes de lecture.

Adidas ZNE 01 ANC : ce qui ne va pas

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Compte tenu du prix et de l’image de marque impliqués, la résistance limitée à l’eau et à la transpiration n’a pas beaucoup de sens pour mes yeux et mes oreilles. Adidas positionne les ZNE 01 ANC comme des écouteurs sportifs, ce qui peut être vrai du point de vue du style, mais pas nécessairement du point de vue pratique. L’indice IPX5 n’est pas terrible, mais il n’est guère robuste. Pourriez-vous courir ou vous entraîner avec ces écouteurs ? Bien sûr, mais il faudrait en prendre grand soin après chaque entraînement, comme en les essuyant et en les nettoyant pour éviter que de l’eau ou du sel ne s’infiltre.

J’ai déjà déploré le manque de choix personnalisés avec l’égaliseur, mais je vais ajouter des codecs à cette liste. Le ZNE 01 ANC ne prend en charge que AAC et SBC, pas aptX, ce qui est dommage. En fait, les spécifications répertoriées sur le site Web d’Adidas ne mentionnent même pas les codecs, ce qui indique assez clairement que ce n’était pas une priorité pour ces écouteurs.

La résistance limitée à l’eau et à la transpiration n’a pas beaucoup de sens pour mes yeux et mes oreilles.

Il n’y a également aucun moyen d’utiliser un écouteur indépendamment, même si j’ai réussi à le retirer en remettant simplement l’autre écouteur dans l’étui. Adidas ne mentionne rien à ce sujet, alors je l’ai pris comme solution de contournement. Il n’y a pas non plus de connexion multipoint, ce qui signifie que vous ne pouvez pas coupler ces écouteurs avec deux appareils à la fois. Si vous les utilisez avec un ordinateur, vous ne pouvez pas simplement passer automatiquement à un téléphone, sauf si vous le faites manuellement.

Bien que les commandes intégrées ne soient pas mauvaises, elles peuvent être un peu trop sensibles, comme je l’ai découvert à plusieurs reprises chaque fois que j’essayais d’ajuster l’ajustement. Je sais que c’est une ligne fine pour bien faire les choses pour n’importe quelle entreprise, mais c’était juste un peu trop dans ce cas.

Adidas ZNE 01 ANC : Compétition

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Il existe d’excellentes options pour des prix similaires parmi les meilleurs écouteurs sans fil, mais cela dépend aussi de ce que vous souhaitez privilégier. Pour quelque chose de plus robuste, les Jaybird Vista 2 sont beaucoup plus durables et offrent l’un des égaliseurs les plus profonds de toutes les paires d’écouteurs. Pour quelque chose de similaire et avec un meilleur ANC, les Samsung Galaxy Buds Pro sonnent également très bien et ont une meilleure résistance à l’eau et à la transpiration.

le Anker Soundcore Vie P3 vaudrait la peine d’être regardé comme une option économique qui offre plus que leur prix ne l’indique. On pourrait en dire autant de la Treblab X3 Pro si vous recherchiez quelque chose de sportif avec une conception de crochet d’oreille pour une plus grande stabilité.

Adidas ZNE 01 ANC : Faut-il l’acheter ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous aimez Adidas en tant que marque Vous voulez une suppression active du bruit Vous voulez un bon égaliseur Vous vous souciez d’une bonne qualité sonore

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous voulez plus de personnalisation Vous voulez une meilleure autonomie Vous voulez plus de durabilité Vous voulez des connexions multipoints

Il ne serait pas juste d’appeler le ZNE 01 ANC un cas de style plutôt que de substance, mais il est évident qu’il n’y en a pas assez ici pour se démarquer de tant d’autres. Ce sont des écouteurs solides, et je pourrais justifier de les acheter s’ils étaient moins chers, mais quand ils coûtent à peu près le même prix que le Jabra Elite 7 Active, il est difficile de les recommander par rapport à ceux-ci.

3,5 sur 5

Ce n’est pas comme si Adidas ne cochait pas les bonnes cases à bien des égards, compte tenu des fonctionnalités disponibles et du confort qu’elles offrent. C’est juste que la somme de ces parties est plus conforme aux écouteurs dans la fourchette de 150 $. Jusqu’à ce qu’ils se rapprochent de ce nombre, ils sont difficiles à vendre.

Adidas ZNE 01 ANC

En bout de ligne: Adidas est déjà une puissance mondiale, et ses écouteurs ZNE 01 ANC ont beaucoup à aimer avec un ajustement confortable, une bonne qualité sonore et une suppression active du bruit. C’est juste que la durée de vie de la batterie médiocre et le manque de personnalisation nuisent à l’ensemble.

