Test AirTag pour un vol de vélo simulé, avec des résultats impressionnants

Une chose à laquelle je n’ai pas encore compris est un test AirTag d’un vol simulé, mais c’est quelque chose qu’un magasin de vélos a décidé d’essayer.

Cela a fonctionné de manière impressionnante, même dans une zone moins peuplée – une ville côtière d’environ 70 000 habitants…

Le magasin a commencé par installer un AirTag comme un vélo, puis l’a attrapé sous une selle sur un vélo garé à l’extérieur du magasin. Ils ont ensuite fait monter un ami avec le vélo vers un endroit inconnu et leur ont donné une longueur d’avance de 10 minutes, ce qu’ils pensaient être un moment réaliste pour permettre qu’un vol ne soit pas remarqué immédiatement.

Ils ont obtenu leur premier emplacement 8 minutes après le «vol», et un deuxième après 20 minutes. Les écarts relativement longs reflètent probablement le fait qu’il s’agit d’une ville de taille modeste pendant le verrouillage, de sorte que relativement peu de personnes sont en déplacement. De plus, le «voleur» continuait à bouger, donc la seule opportunité de mise à jour de l’emplacement était dans les moments fugaces où le vélo était suffisamment proche d’un propriétaire d’iPhone pour transmettre sa présence.

Les connaissances locales ont aidé, car même quelques coups sûrs étaient suffisants pour montrer la direction générale du vélo et pour deviner quelles routes le cycliste pourrait choisir au fur et à mesure de sa progression. Dans une ville, vous auriez moins de capacité à prédire où le voleur se dirigeait, mais j’espère que beaucoup plus de lieux frappent pour vous aider à les suivre.

Le troisième coup est survenu 26 minutes après le «vol», avec un autre au point de 33 minutes. Cela montrait le vélo dans une zone résidentielle et, en se garant sur une route, ils rencontraient le «voleur» sur le vélo, un peu plus d’une demi-heure après sa prise.

Apple ne fait pas de publicité pour AirTag pour la récupération de vol, mais c’est certainement une utilisation qui m’a semblé plausible, donc je suis heureux de voir que cela semble fonctionner dans un test AirTag assez réaliste d’un vol simulé.

Vous pouvez regarder une vidéo de 3,5 minutes ci-dessous.

