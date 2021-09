Test AMD Radeon RX 6600 XT : un naturel 1080p – n’activez tout simplement pas le lancer de rayons

Dans la bataille en cours entre les puissances graphiques PC AMD et Nvidia, il est souvent facile de se concentrer sur les cartes les plus puissantes. Quel est le meilleur en 4K, avec tout monté jusqu’à Ultra et le lancer de rayons activé ? Et, je veux dire – pourquoi pas, c’est amusant, non ? Presque tout le monde aimerait conduire une Bugatti. Mais la réalité, nous le savons, est que beaucoup de gens recherchent ce juste milieu : une carte graphique qui offrira d’excellentes performances de jeu dans les limites de leur propre configuration, et sans se ruiner.

C’est dans cette catégorie que résident les cartes telles que la récente AMD Radeon RX 6600 XT. Il s’agit de la réponse d’AMD aux Nvidia GeForce RTX 3060 et 3060 Ti, se battant au niveau d’entrée de gamme du marché – en dessous de la barre des 400 $ au prix de vente conseillé. Oui, je sais qu’il est toujours incroyablement difficile d’obtenir ces cartes à RRP – mais nous devons supposer que le marché finira par se normaliser, et nous continuons donc à les examiner à leur prix standard plutôt qu’aux coûts gonflés par le scalper.

Alors, où se situe le RX 6600 XT parmi ses rivaux dans ce grand panthéon d’entrée de gamme ? Eh bien, c’est une sorte de claquement au milieu, ce qui pourrait être exactement ce que certains veulent.

Ce que je veux dire par là, c’est que dans les tests que nous avons effectués, le RX 6600 XT dépasse souvent le RTX 3060 – avec des avantages de fréquence d’images allant de 5% à 15%. Cela vient avec plusieurs mises en garde notables, cependant.

Tout d’abord, il y a le prix – au prix de vente conseillé (379 $ / 329 £), le RX 6600 XT est 50 $ plus cher que le RTX 3060 – vous devez donc mesurer si cette augmentation des performances vaut la dépense supplémentaire pour vous. Ensuite, il y a l’option du 3060 Ti, qui retourne les tables en faveur de Nvidia pour 20 $ supplémentaires environ.

L’autre inconvénient majeur est le lancer de rayons. Nvidia a ces cœurs de traçage de rayons personnalisés dont il se vante tant – et ils font définitivement la différence. Dans chaque jeu de lancer de rayons que nous avons testé (Metro Exodus, Cyberpunk 2077, Control), le 6600 XT a été surpassé par les deux cartes Nvidia d’une classe similaire. Cependant, retirez le lancer de rayons de l’équation et l’offre d’AMD surpasse le RTX 3060 dans de nombreux cas et au minimum absolu, ou au moins correspond aux efforts de Nvidia.

Comme je l’ai dit, c’est une carte de mises en garde. Vous pouvez exécuter des choses comme Gears 5 et Hitman 3 avec les paramètres Ultra et obtenir bien au-delà de 100 images par seconde. Un saut vers une affaire de monde ouvert plus intense comme Assassin’s Creed Valhalla et j’ai toujours vu un solide 60fps. Le contrôle appartient à la première catégorie, à environ 100 ips, sans lancer de rayons activé – mais il chute en dessous de 60 ips avec cet éclairage élégant allumé. C’est là que l’écart entre cette carte et celle de Nvidia se creuse – et pas dans la bonne direction.

Tous ces tests ont été effectués à 1080p, mais une image similaire est également peinte à 1440p – il suffit de réduire de 30% au minimum les chiffres. Passer à des résolutions plus élevées signifie abandonner le lancer de rayons à moins que vous ne soyez prêt à accepter des performances très irrégulières également – mais il en va de même dans l’ensemble de cette classe. Ne vous méprenez pas sur le fait qu’il s’agit avant tout d’une carte 1080p – c’est la résolution où vous pouvez profiter de fréquences d’images supérieures à 60 images par seconde sur les jeux modernes – mais si vous êtes prêt à accepter des fréquences d’images qui pourraient descendre un peu en dessous de 60, c’est une carte 1440p totalement valide, aussi. Je le recommanderais principalement pour 1080p, cependant.

Le design de la carte que vous obtiendrez variera bien sûr en fonction du fournisseur, mais ils sont généralement tous similaires à la carte que nous avons testée, qui provient de XFX : trois ventilateurs et un design assez volumineux qui semble en fait un peu surdimensionné, vu le niveau de puissance de la carte. Cela signifie que le refroidissement ne sera pas un problème, cependant – et en plus, la carte ne nécessite qu’un bloc d’alimentation de 500 W, ce qui en fait l’une des options les moins gourmandes du marché pour les jeux modernes.

C’est une bonne carte. Cependant, cela vacille bien, en fonction de votre capacité à avaler la fluctuation des prix des GPU à l’échelle de l’industrie; ce genre de catégorie d’entrée de gamme était environ la moitié du prix il y a dix ans. Ce fluage est cependant un accord à l’échelle de l’industrie – et par rapport à ses pairs, la Radeon RX 6600 XT est la preuve qu’AMD commence enfin à se mesurer et à se battre contre Nvidia.

Là où les cartes Nvidia ont l’avantage, c’est dans certaines de ces nouvelles fonctionnalités brillantes. Le lancer de rayons est clairement un problème, bien qu’il ne soit sans aucun doute pas la plus grande priorité pour quelqu’un sur le marché d’une carte d’entrée de gamme, 1080p-first. Même si vous mettez cela de côté, Nvidia propose également des fonctionnalités telles que sa suite Broadcast et DLSS. Ce dernier est particulièrement important, car dans les jeux pris en charge, l’activation de DLSS fera passer les fréquences d’images du 3060 derrière le 3600 XT pour décemment en avant. AMD a sa propre version de ce dernier, FidelityFX Super Resolution (FSR) – et sa puissance semble prometteuse – bien qu’en fin de compte, il soit toujours derrière DLSS, rattrapant son retard à la fois en termes de jeux pris en charge et de qualité de l’image mise à l’échelle qu’il fournit.

Que pensez-vous de ces cloches et sifflets de nouvelle génération, alors? Nous avons clairement indiqué dans les revues précédentes que nous évaluons beaucoup de ce que Nvidia fait avec ses GPU de la série RTX – et le vert est clairement en avance sur le rouge en ces termes. Mais en tant que carte graphique ceinture et bretelles regardant les performances brutes, le RX 6600 XT est en avance sur le RTX 3060 – c’est une carte de meilleure valeur dans l’ensemble. Vous avez d’excellentes performances 1080p et des performances 1440p décentes. Commencez à prendre en compte le lancer de rayons et le DLSS et les choses se gâtent cependant, surtout si le 3060 Ti se situe dans votre gamme de prix.

Le RX 6600 XT ressemble à un tremplin d’une carte, dans un sens. C’est une option parfaitement respectable, et pour ceux dont les circonstances de jeu sur PC correspondent à son ensemble de fonctionnalités, il est facile de le recommander comme valeur décente. Dans le même temps, cette carte a le parfum d’une étape dans une histoire plus large – celle d’AMD qui se bat progressivement et redevient compétitive avec AMD. C’est aussi un pas dans la bonne direction. Sur le marché actuel des GPU où vous devez prendre ce que vous pouvez trouver en stock, je ne dissuaderais personne désespérée pour une mise à niveau de prendre cette carte – mais si je suis honnête, ce que je veux vraiment voir, c’est où le La guerre entre AMD et Nvidia est dans une autre génération.