Test Anker PowerCore III Wireless : Tout avec modération

Le marché des accessoires pour smartphones est encombré, mais certains noms se démarquent parmi la foule. Que ce soit Spigen pour les étuis ou Moment pour les accessoires photo, certaines marques se sont imposées comme un marqueur de qualité. Anker est un autre exemple, et il a parfaitement accaparé le marché de la recharge. Avec de puissants chargeurs sans fil et des banques d’alimentation parmi lesquels choisir, découvrons le meilleur des deux mondes. Ceci est notre examen de la banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore III.

Ce que vous devez savoir sur la banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore III

Ryan Haines / Autorité Android

Banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore III (10 000 mAh) : 49,99 $ / 49,99 £ / 41,99 €

La gamme PowerCore d’Anker couvre toute la gamme des banques d’alimentation, mais aujourd’hui, nous envisageons une option de 10 000 mAh. Le PowerCore III Wireless contient un port USB-A et un port USB-C, mais le principal argument de vente est son chargeur Qi. Il atteint une charge filaire de 18 W via le port USB-C, tandis que le pad est capable de produire jusqu’à 10 W.

L’ensemble de la banque de charge est en plastique, bien qu’il comporte un anneau en caoutchouc souple pour maintenir votre téléphone en place sur le socle de charge. Vous pouvez également vérifier la charge restante avec une série de quatre LED blanches montées sur le côté. Il est assez petit pour être rangé dans un sac à dos ou une grande poche, mesurant 151,9 x 68,3 x 18,8 mm et ne pesant que 245 g.

Anker garde les choses assez légères à l’intérieur de l’emballage, avec un minimum de paperasse à se soucier. Vous trouverez également un câble USB-C et un sac de transport noir légèrement rembourré pour protéger votre batterie externe. Le sac est à peine assez grand pour la banque d’alimentation et le câble, mais vous devrez pousser soigneusement le câble sur le côté.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

La banque d’alimentation sans fil PowerCore III d’Anker est une véritable option à tout faire. Vous pouvez recharger jusqu’à trois appareils à la fois, ce qui fait une différence significative sur les longs trajets routiers ou si vous êtes coincé à l’écart d’une prise. Je me suis souvent tourné vers le chargeur Qi, en particulier lorsque je devais donner un coup rapide à mes Galaxy Buds.

Le PowerIQ d’Anker apporte la livraison d’alimentation USB et la charge rapide dans un seul port puissant.

Dans l’ensemble, la banque d’alimentation sans fil PowerCore III est capable de vitesses de charge décentes, voire incroyables. Le port USB-C contient la charge exclusive PowerIQ 3.0 d’Anker, qui prend en charge USB Power Delivery et PowerIQ 2.0 dans un seul port jusqu’à 18 W. PowerIQ 2.0 met l’accent sur les appareils à charge rapide, vous ne devriez donc avoir aucun problème à charger une gamme complète de produits USB-C. La banque d’alimentation d’Anker offre également une charge directe afin que vous puissiez remettre votre téléphone en marche pendant que vous attendez que la banque d’alimentation se charge.

La pochette de chargement à cordon est une touche agréable, surtout lorsqu’il s’agit de transporter la banque d’alimentation. Il peut être facile de rayer certains types de plastique, la pochette offre donc une petite tranquillité d’esprit. Le câble USB-C inclus mesure un peu moins de 60 cm de long, la longueur parfaite pour une banque d’alimentation. Il est suffisamment long pour vous offrir une certaine flexibilité, mais suffisamment court pour qu’il ne se coince pas dans les coins perdus de votre maison.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le PowerCore III Wireless fonctionne mieux lorsqu’il peut se concentrer sur un seul appareil à la fois. Malheureusement, j’ai constaté que les vitesses chutaient lorsque j’utilisais les deux sorties simultanément. Malgré des vitesses de 14 W avec les ports USB-A ou USB-C, je n’ai pu atteindre que des vitesses de 8 W en utilisant les deux. Le port que j’ai testé ne semblait pas avoir d’importance, car les vitesses étaient cohérentes sur toute la paire.

Bien que les vitesses de charge d’un seul appareil soient correctes, la charge de plusieurs appareils semble plafonner la sortie à 8 W par port.

Le PowerCore III Wireless n’offrait pas non plus assez de puissance du port USB-A pour recharger un ordinateur portable – dans le cas de mes tests, un Surface Laptop 3. Bien que je puisse me charger du port USB-C, je ne pouvais que atteindre des vitesses avoisinant les 8,5 W, loin des vitesses de pointe de 18 W. Certains des problèmes de vitesse peuvent être dus au manque de prise en charge de l’USB PD PPS par Anker. Bien que ce ne soit pas si courant dans les banques d’alimentation d’environ 50 $, c’est un must si vous souhaitez charger un produit phare Galaxy moderne ou la série Pixel 6 à des vitesses proches de la vitesse maximale.

Vous pouvez consulter mes résultats de charge dans le tableau ci-dessous, et tous les tests ont été effectués avec des câbles Anker.

Test de la banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore IIISamsung Galaxy S21Apple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test de la banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore III :

Port USB-A

Samsung Galaxy S21 :

8.99V

1.62A

14.6W

Norme : QC2.0

Apple iPhone 12 Pro :

4.93V

2.09A

10,3 W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

N’a pas chargé

Test de la banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore III :

Port USB-C

Samsung Galaxy S21 :

8.87V

1.62A

14,4 W

Norme : USB PD 3.0

Apple iPhone 12 Pro :

4.93V

1.49A

7.3W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

9.06V

0.94A

8.52W

Norme : USB PD 3.0

Alors que les banques d’alimentation de 10 000 mAh ne sont pas toujours les plus rapides à recharger, le PowerCore III Wireless est particulièrement lent. Anker admet qu’il faut environ 4,5 heures pour remplir la cellule massive, et mes tests correspondent à ce taux. La bonne nouvelle est que vous pouvez charger votre téléphone via la banque d’alimentation pendant qu’il se recharge, ce qui devrait laisser une prise supplémentaire libre.

Examen de la banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore III : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous avez une variété d’appareils et que vous voulez une banque d’alimentation bien construite qui peut les faire fonctionner, c’est une bonne option. L’Anker PowerCore III Wireless peut recharger trois appareils simultanément, même si cela prendra plus de temps plus vous ajoutez d’appareils. La béquille coulissante et la pochette de transport d’Anker sont de belles touches, mais je préférerais avoir des vitesses plus rapides pour mes 50 $.

Il existe de nombreuses autres banques d’alimentation parmi lesquelles choisir si vous êtes prêt à vous aventurer en dehors d’Anker. La batterie portable sans fil de 25 W de Samsung (79 $) offre des vitesses allant jusqu’à 25 W avec prise en charge USB PD PPS, ainsi qu’un socle de chargement sans fil et une construction métallique. C’est cher, mais vous payez pour une qualité supérieure. Otterbox dispose également d’une nouvelle banque d’alimentation sans fil pliable axée sur les jeux (59 $). Il offre une charge USB Power Delivery de 18 W avec une tablette sans fil de 10 W et la durabilité caractéristique d’Otterbox.

Banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore III 10K

Le PowerCore III d’Anker est une solution de charge tout-en-un avec des vitesses filaires allant jusqu’à 18 W et des vitesses sans fil de 10 W grâce au socle de charge Qi et à la technologie PowerIQ. Anker a même ajouté un petit support pour que vous puissiez regarder vos émissions préférées pendant que vous chargez.