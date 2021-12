test antigénique quotidien et PCR hebdomadaire depuis janvier

22/12/2021 à 16h42 CET

.

Les clubs doivent effectuer un test antigénique quotidien avant l’entraînement pour les joueurs et le staff en contact avec l’équipe première et en mesure supplémentaire un test PCR hebdomadaire pendant au moins les 15 premiers jours de janvier 2022, ainsi qu’un contrôle sérologique, qui permettra de gérer et payer pour la Liga.

Le nouveau protocole approuvé ce mercredi par la Commission des délégués avant le rebond de la pandémie établit que les jours de match les clubs locaux feront les tests en urgence ou au début de la concentration et les visiteurs avant d’entamer les déplacements.

Le document, qui est un protocole minimum avec des obligations et des recommandations, établit que les contrôles doivent être effectués aussi bien sur le staff technique, que sur les joueurs de l’équipe première, et de la filiale qui sont en dynamique de cela, et tous le personnel qui est en contact direct avec le premier modèle, qu’il ait ou non le calendrier complet de vaccination ou de vaccination, tel que confirmé par ..

== LALIGA FACILIERA 60 TEST QUOTIDIEN AUX CLUBS

LaLiga mettra des tests d’antigène à la disposition des clubs pour les opérations quotidiennes avec une limite de 60 tests par jour pour LaLiga Santander et LaLiga SmartBank.

Au retour de la période des vacances de Noël, des tests PCR doivent être effectués avant le début de la première séance d’entraînement, ainsi qu’à la fin des périodes FIFA pour les joueurs qui viennent avec leurs équipes, après trois jours ou plus de repos d’affilée, aux nouveaux footballeurs ou techniciens qui rejoignent les clubs et dans des situations spécifiques à évaluer conjointement avec la Liga.

Ces tests seront également payés et gérés par la Liga avec la même limite de 60 en termes de nombre de tests PCR.

La possibilité de faire un test antigénique supplémentaire dans ces cas est également permise et en cas de résultat négatif, les clubs sont autorisés à s’entraîner, mais pas l’utilisation de vestiaires ou d’espaces fermés.

Une fois les résultats des tests PCR obtenus, les clubs seront autorisés à utiliser les vestiaires en tenant compte des recommandations.

Les clubs doivent rendre compte quotidiennement des résultats de manière statistique et anonyme, ainsi qu’identifier le nombre de personnes par catégorie ayant passé le test (joueur professionnel, filiale, staff ou staff).

=== RÈGLES DE COMPORTEMENT

Le protocole impose l’utilisation d’un masque FFP2, à l’exception des joueurs qui jouent ou s’entraînent, tout le personnel qui accède aux installations (personnel extérieur, journalistes, caméras, sécurité, etc.).

De plus, le port du masque FFP2 sera obligatoire sur le banc le jour du match, à l’exception de l’entraîneur-chef.

Concernant l’utilisation des vestiaires les jours de match et les séances d’entraînement, le protocole indique que leur utilisation doit être limitée autant que possible, que les footballeurs doivent venir habillés en tenue d’entraînement/match dans les installations et se doucher à l’hôtel et chez les particuliers.

Permettre le plus grand nombre possible de vestiaires et limiter leur utilisation à un maximum de 7 personnes, en équipes et dans un temps défini, sont d’autres lignes directrices énoncées dans le document, ainsi que la mise à disposition d’espaces exclusifs pour les équipes dans les hôtels et les sites sportifs. .la concentration et la limitation du temps de séjour dans les terminaux avant les déplacements, en complément des mesures d’hygiène.