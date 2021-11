Test Apple HomePod Mini : intelligent, petit et coloré

Le HomePod original était la réponse d’Apple à la tendance des haut-parleurs intelligents. Il offrait Siri intégré, une excellente qualité audio et un design élégant. Mais de l’avis de tous, le haut-parleur ne s’est pas très bien vendu – et a depuis été remplacé par le nouveau HomePod Mini.

Le HomePod Mini promet de prendre tout ce que les utilisateurs ont aimé du HomePod d’origine – comme une bonne qualité audio et des fonctionnalités intelligentes – mais à un prix beaucoup plus bas. En fait, le HomePod Mini est proposé à un prix très abordable de 99 $. Bien sûr, cela ne correspond pas aux goûts de Google Nest Mini et Amazon Echo Dot, mais cela rend facilement les fonctionnalités audio intelligentes d’Apple plus accessibles.

Le HomePod Mini a environ un an maintenant, mais Apple l’a récemment mis à jour avec une série de nouvelles couleurs amusantes. Nous avons pensé que c’était le bon moment pour revoir l’orateur. Le HomePod Mini est-il toujours un bon achat ? Découvrez-le dans notre revue complète du HomePod Mini.

Conception HomePod Mini

Le HomePod Mini porte bien son nom. C’est un petit haut-parleur, et peut facilement s’intégrer dans son environnement sans trop attirer l’attention sur lui-même. Il ne mesure qu’environ 3,9 pouces de large et 3,3 pouces de haut, il devrait donc être facile à placer dans des espaces plus petits.

L’appareil est en forme de globe, comme le nouvel Amazon Echo Dot. Sur le dessus, il y a un écran rond qui a des commandes tactiles pour le volume et peut être enfoncé pour activer Siri. Il est recouvert d’un joli maillage en tissu, et la nouveauté pour 2021 est le fait que le maillage peut être disponible dans une gamme de couleurs. Nous examinons le modèle bleu.

Apple HomePod Mini Side Source de l’image : Christian de Looper pour .

À l’arrière du HomePod Mini se trouve un câble intégré. J’aurais aimé avoir un câble amovible ici. Le câble lui-même est un joli nylon tressé, et je n’ai rien à redire avec lui. Mais, en avoir un non amovible signifie que vous ne pouvez pas l’adapter avec un câble plus court ou plus long. Il se termine par un connecteur USB-C et le haut-parleur est livré avec une brique d’alimentation de 20 W.

J’aime beaucoup le look du HomePod Mini. Il est clairement construit à partir de matériaux haut de gamme. Et, les couleurs devraient vous permettre d’en obtenir une qui s’intègre à votre environnement.

Fonctionnalités intelligentes du HomePod Mini

Comme on peut s’y attendre d’un appareil audio Apple en 2021, le HomePod Mini regorge de fonctionnalités intéressantes.

Tout d’abord, les bases. Le haut-parleur est livré avec Siri, et Siri fonctionne exactement comme sur votre iPhone. Vous pouvez lui demander d’ajouter des éléments à vos rappels, de lire de la musique, de lire des podcasts, etc. Siri peut également reconnaître les différentes voix des utilisateurs de votre maison. Ainsi, si vous avez ajouté d’autres utilisateurs à votre domicile via l’application Home, ils peuvent obtenir des résultats Siri personnalisés.

Apple HomePod Mini Siri Source de l’image : Christian de Looper pour .

Siri possède également des fonctionnalités spécifiques à HomePod. Vous pouvez utiliser Siri pour « interphoner » les messages vers et depuis les HomePods, et la fonctionnalité peut s’intégrer à votre iPhone. Et, vous pouvez utiliser Siri pour envoyer de la musique à différents haut-parleurs dans toute votre maison.

Viennent ensuite les fonctionnalités de la maison intelligente. Comme vous vous en doutez, vous pouvez utiliser Siri pour contrôler vos appareils domestiques intelligents. L’appareil peut également servir de hub domestique. C’est également l’un des rares appareils à prendre en charge Thread.

Fonctions audio intelligentes

Ensuite, il y a les fonctionnalités axées sur l’audio. Si vous écoutez de l’audio sur votre téléphone et que vous souhaitez le transférer sur votre HomePod Mini, vous pouvez appuyer sur le haut-parleur avec votre téléphone et il devrait être transféré. D’après mon expérience, il faut quelques secondes pour travailler. Vous devrez vous habituer à utiliser le retour haptique pour savoir qu’il fonctionne également. Mais c’est une fonctionnalité intéressante.

Apple HomePod Mini Side Source de l’image : Christian de Looper pour .

Comme vous pouvez vous y attendre, le HomePod Mini peut être utilisé dans une paire stéréo, et il s’appariera automatiquement si vous placez deux HomePod Mini dans la même pièce. Vous pouvez même coupler l’appareil avec votre Apple TV et l’utiliser pour les haut-parleurs de votre Apple TV. Avec un port HDMI ARC, votre HomePod Minis peut gérer tout l’audio de votre téléviseur, même si vous n’utilisez pas l’Apple TV elle-même. C’est pratique pour ceux qui ont des consoles de jeux et d’autres appareils de streaming.

Qualité sonore du HomePod Mini

Le HomePod Mini est un peu plus petit que le HomePod d’origine et, en tant que tel, il n’offre pas tout à fait la même qualité audio. Il ne peut pas être aussi fort que son frère aîné, et les basses ne sont tout simplement pas aussi profondes. Mais heureusement, cela sonne toujours bien, malgré la petite taille.

J’ai été particulièrement surpris par les basses que le haut-parleur était capable de pomper. Les grosses caisses ont un bon coup. Les guitares basses et les synthés ont suffisamment de corps pour une expérience d’écoute agréable.

Apple HomePod Mini Controls Source de l’image : Christian de Looper pour .

Encore mieux que la réponse des basses est le haut de gamme. Le haut-parleur est capable de fournir suffisamment de détails et de clarté pour une écoute la plus occasionnelle. Les audiophiles devraient chercher ailleurs, mais tout le monde appréciera la réponse en fréquence ici.

Le HomePod Mini offre un son à 360 degrés, ce qui signifie que vous pouvez le placer au centre d’une pièce et obtenir une expérience audio similaire n’importe où autour d’elle. C’est une fonctionnalité intéressante, mais j’aimerais que l’enceinte dispose d’une sorte de technologie d’égalisation adaptative, comme TruePlay de Sonos ou l’égalisation adaptative des AirPods. Cela lui permettrait de régler l’audio en fonction de son environnement.

Maintenant, le HomePod Mini est probablement le petit haut-parleur avec le meilleur son, mais il ne sonne pas aussi bien que certains haut-parleurs plus grands qui sont dans la même gamme de prix. Par exemple, l’Echo et le Nest Audio de taille standard sont beaucoup plus gros que le HomePod Mini. Mais, ils viennent aussi à un prix similaire.

Conclusion

Le HomePod Mini est un excellent moyen d’obtenir un haut-parleur intelligent et riche en fonctionnalités dans votre maison. Le haut-parleur ne sonne pas aussi bien que les autres dans cette gamme de prix, mais il bat facilement la plupart des autres petits haut-parleurs. Si vous vivez dans l’écosystème d’Apple, vous adorerez l’inclusion de Siri, la possibilité d’AirPlay sur le haut-parleur et des fonctionnalités telles que l’interphone.

La compétition

Si vous êtes un utilisateur Apple, il n’y a vraiment pas beaucoup de concurrence. Vous n’envisagerez pas un haut-parleur d’Amazon ou de Google. En fin de compte, si vous voulez un haut-parleur intelligent solide dans cette gamme de prix, le HomePod Mini est la voie à suivre. Si vous êtes prêt à dépenser plus, pensez également au Sonos One, qui prend en charge AirPlay et offre une meilleure qualité audio.

Dois-je acheter le HomePod Mini ?

Oui. Le HomePod Mini regorge de fonctionnalités intelligentes et utiles. En plus, ça sonne plutôt bien.