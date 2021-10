Test Asus VivoBook K15 OLED : éclaire le segment des ordinateurs portables économiques, juste à temps pour les fêtes de fin d’année

VivoBook K15 OLED commence à Rs 46 990. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

L’Asus VivoBook K15 – K513 – est l’ordinateur portable le plus abordable avec un écran OLED sur le marché indien aujourd’hui. Comment abordable, demandez-vous? Eh bien, cela coûte aussi peu que Rs 46 990. Non seulement le K15 « démocratise » la technologie de nouvelle génération pour les acheteurs, mais il devrait, espérons-le, inciter d’autres marques à commencer à prendre plus au sérieux les écrans d’ordinateurs portables sur les ordinateurs portables à petit budget. En ce sens, plus que le produit lui-même, c’est ce qu’il représente qui distingue vraiment le K15 de tout ce qui existe sur le marché aujourd’hui. C’est ce qui le rend spécial.

Asus lance une large gamme de modèles K15, à la fois basés sur Intel et AMD, peut-être dans le but d’offrir un petit quelque chose pour tout le monde, à travers différents niveaux de prix. En d’autres termes, la marque propose également beaucoup de choix, ce qui n’est pas très courant parmi les ordinateurs portables à petit budget. Plus précisément, il existe quatre SKU.

Variantes Asus VivoBook K15 OLED, prix en Inde

Asus vend également le K15 avec le processeur Ryzen 5 5500U. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express) Intel Core i3-1115G4/8 Go de RAM/256 Go M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD/ Intel UHD Graphics : Rs 46 990Intel Core i5-1135G7/8 Go de RAM/ 1 To SATA 5400 tr/min 2,5″ HDD/ 256 Go M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD/ Intel Xe Graphics : Rs 65 990Intel Core i5- 1135G7/16 Go RAM/ 1 To SATA 5400 RPM 2.5″ HDD/256 Go M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD/ Intel Xe Graphics : Rs 68 990Intel Core i7- 1165G7/16 Go RAM/512 Go M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD/ Intel Xe Graphics : Rs 81 990 AMD Ryzen 5 5500U/8 Go RAM/ 1 To SATA 5400 RPM 2.5″ HDD/256 Go M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD/ AMD Radeon Graphics : Rs 62 990

Asus VivoBook K15 OLED | Ce qui est bon

L’aspect le plus frappant du K15 est son affichage. Maintenant, juste parce qu’Asus a réussi à mettre un panneau OLED dans un ordinateur portable à petit budget, cela ne veut rien dire. Si quoi que ce soit, il y a encore plus de raisons d’être sceptique. Mais la bonne chose est qu’il n’y a pas grand-chose à redire ici. Le panneau utilisé par Asus dans le K15 semble être de haute qualité avec une saturation suffisante, en particulier des noirs d’encre profonds. C’est un grand 15,6 pouces 1080p, brillant et 16:9, donc en un mot, c’est un rêve pour la consommation de contenu. Cependant, il n’y a pas de support HDR.

En ce qui concerne la précision des couleurs, alors que j’aurais personnellement aimé une approche un peu plus réduite, la plupart des acheteurs seraient satisfaits de ce qui est « présenté » ici. Pour ce que ça vaut, le panneau prend en charge la gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et il est validé Pantone, ainsi que certifié TÜV Rheinland Eye Care, donc je ne peux pas dire qu’Asus n’a pas fait un effort supplémentaire pour vous donner beaucoup de plaisir pour votre argent dans ce département.

L’aspect le plus frappant du K15 est son affichage. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Mais ce qui m’a peut-être le plus impressionné, c’est la luminosité globale. Contrairement à beaucoup d’autres ordinateurs portables, y compris ceux qui coûtent plus cher chez Asus lui-même, le K15 peut devenir très lumineux, ce qui signifie qu’il fonctionne bien même lorsque vous êtes en déplacement. La seule limitation pourrait être sa taille, il s’agit après tout d’un ordinateur portable de 15 pouces. Je n’aime pas trop les lunettes autour de ce bel écran, je pense qu’elles auraient pu être un peu plus polies mais au moins elles ne sont pas volumineuses. Asus a bien réussi à réduire les pertes partout où il aurait pu, ce qui a donné un rapport écran/corps de près de 85 %.

Mis à part ces lunettes bon marché et « plastiques », le reste du K15 est assez bien construit. Certains pourraient même dire qu’il a l’air premium. Très minimal et discret. Pas collant. Asus utilise une combinaison d’alliage d’aluminium et de plastique pour assurer une rigidité structurelle et une bonne ergonomie. Le tout pèse un peu moins de 2 kg, ce n’est ni trop léger, ni trop lourd non plus.

Le clavier est de taille normale. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le même niveau d’attention a été accordé au clavier et aux ports de connectivité. Le clavier est de taille normale, rétroéclairé, résistant aux éclaboussures et comprend à la fois un pavé numérique et un lecteur d’empreintes digitales. Juste pour pimenter un peu les choses, Asus a donné à la touche “entrée” un contour audacieux au néon qui devrait plaire à beaucoup de gens, en particulier les jeunes. Les ports de connectivité sont également nombreux, notamment un USB 3.2 Gen 1 Type-C, un USB 3.2 Gen 1 Type-A, deux USB 2.0, HDMI 1.4, une prise audio combo 3,5 mm et un lecteur de carte micro-SD.

Le matériel de base est l’endroit où les choses commencent à devenir un peu plus intéressantes. Plutôt que de tout mettre sous tension, Asus utilise un processeur spécialement conçu pour les ordinateurs portables fins et légers. Le modèle que j’ai pour examen a un processeur Intel Core i3-1115G4 (Tiger Lake-UP3) de 11e génération avec des graphiques Intel UHD intégrés. Il est associé à 8 Go de SDRAM DDR4-3200 et à un SSD PCIe NVMe M.2 de 256 Go.

Les ports de connectivité sont également nombreux. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le i3-1115G4 est un processeur à 2 cœurs et 4 threads construit sur un nœud de processus de 10 nm avec une vitesse d’horloge de base de 3 GHz et des vitesses d’accélération allant jusqu’à 4,1 GHz. La puce consomme jusqu’à 28W de TDP. Les modèles Core i5 et i7 offrent plus de cœurs et seront évidemment plus rapides. Asus vend également le K15 avec le processeur Ryzen 5 5500U (6 cœurs/12 threads) bénéficiant de la dernière microarchitecture Zen 2 d’AMD qui, à mon avis, est un excellent ajout de valeur à la gamme.

Quel que soit le fournisseur, le matériel à l’intérieur du K15 est conçu à partir de zéro pour l’efficacité et pas tellement pour des performances révolutionnaires qui correspondent parfaitement au principe d’entrée de gamme de cet ordinateur portable. L’ordinateur portable est bon pour les performances monocœur, c’est-à-dire qu’il peut gérer des tâches de base, notamment la navigation sur le Web, les e-mails et les appels vidéo. Il possède une webcam 720p décente. Il peut également faire quelques retouches photo et vidéo légères, jouer à quelques jeux occasionnels ici et là, mais les performances multithread ne sont probablement pas l’objectif ici.

Il prend en charge le Wi-Fi 6. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le K15 ne chauffe pas / n’accélère pas à moins que vous ne fassiez consciemment un effort pour le stresser, bien que je voudrais également souligner qu’Asus a mis un système de gestion thermique dédié à l’intérieur de l’ordinateur portable qui est une combinaison d’un caloduc de 8 mm et un ventilateur « IceBlades » à 87 pales qui semble avoir été conçu sur mesure pour ce facteur de forme. L’idée est d’offrir des performances de pointe soutenues plus silencieuses, ce qui devrait techniquement avoir plus de sens dans les modèles i5 et i7 haut de gamme. Ces modèles bénéficient également d’une fonctionnalité appelée Asus Intelligent Performance Technology (AIPT) pour des thermiques et une efficacité améliorés à un TDP plus élevé en vous offrant la possibilité de basculer entre les modes Whisper, Balanced et Performance.

L’ensemble est complété par une paire de haut-parleurs stéréo puissants et nets réglés par Harman Kardon, un microphone antibruit et le Wi-Fi 6.

Asus VivoBook K15 OLED | Qu’est qui aurait pu être mieux

Le K15 a clairement beaucoup à offrir, mais il y a deux domaines où il aurait pu être mieux. Bien que j’aime le clavier et sa disposition, qui est assez vaste, les touches elles-mêmes n’offrent pas la meilleure expérience de frappe. Ils sont doux et pâteux. Le trackpad laisse aussi beaucoup à désirer. Il est décentré pour l’un, ce qui signifie qu’il y a une légère courbe d’apprentissage pour l’utiliser. Il est également très petit, pour un si grand ordinateur portable. Ce n’est pas très solide non plus en termes de fonctionnalités ou d’expérience.

Le K15 a des haut-parleurs Harman Kardon. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Un autre domaine où le K15 laisse beaucoup à désirer est la durée de vie de la batterie. La taille elle-même – 42Wh – n’inspire pas beaucoup de confiance mais je m’attendais à un peu plus à cause du processeur économe en énergie de l’ordinateur portable. Malheureusement, ce n’est pas le cas. J’ai passé en moyenne entre 4 et 5 heures en utilisation occasionnelle, ce qui est loin, voire décevant. L’ordinateur portable prend en charge la charge rapide de 65 W, mais uniquement via le chargeur de baril fourni.

Asus VivoBook K15 OLED | Verdict

Le K15 a clairement beaucoup à offrir. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

D’après sa fiche technique et le discours marketing d’Asus, vous pourriez penser que le VivoBook K15 OLED est un poney à un tour, deux sommets, mais après l’avoir utilisé intensivement pendant plus d’une semaine, je peux dire avec certitude que ce n’est pas le cas à tous. Loin de là.

Le K15 OLED fait beaucoup de choses. Ce n’est pas parfait mais ses quelques défauts ne sont pas des ruptures d’accord ou quoi que ce soit. Bien que son objectif principal soit de rendre les écrans OLED plus accessibles, le K15 illumine le segment des ordinateurs portables économiques avec un mélange de conception robuste et de performances performantes, le tout sans vous ruiner.

Avantages: Conception robuste, écran OLED, clavier pleine taille, nombreux ports, bonnes performances globales

Les inconvénients: Touches molles, trackpad étroit, la durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

