Test Asus ZenWiFi ET8 : Six giga-blessures

Je demande beaucoup à mon réseau Wi-Fi. À tout moment, j’ai entre 40 et 60 appareils connectés, dont certains diffusent constamment de la vidéo, envoient un ping aux serveurs distants et synchronisent les données. Je vis également dans une maison de banlieue américaine qui a été construite sans aucun égard pour la propagation du signal sans fil. Ma femme et moi travaillons tous les deux à domicile et avons besoin d’une connectivité fiable, ce qui m’a poussé à rechercher la meilleure solution Wi-Fi domestique possible. Certains routeurs maillés peuvent livrer, et d’autres non.

L’Asus ZenWiFi ET8 m’a semblé parfaitement adapté lorsque j’ai commencé à tester – il a une grande portée, une application passable et une prise en charge du dernier spectre 6 GHz. Cependant, des semaines de lutte contre les bugs m’ont convaincu que les derniers routeurs d’Asus ne sont pas prêts pour les heures de grande écoute.

L’Asus ZenWiFi ET8 est un routeur maillé puissant prenant en charge les dernières normes sans fil, mais les bogues liés à cette nouvelle technologie gâchent l’expérience.

Caractéristiques

Marque: Asus

Bandes Wi-Fi : 2.4, 5. 6GHz

Port Ethernet : 3x gigabit

Ports USB : Oui, 3.0

Normes prises en charge : Wi-Fi 6E (802.11ax)

Vitesses : Jusqu’à 4804 Mbps

Jeu de puces/mémoire : Processeur quad-core 1,5 GHz

Avantages

Excellente portée Prend en charge la dernière bande sans fil 6 GHz (6E) Vitesses élevées sur toutes les bandes L’application contient la plupart des fonctionnalités

Les inconvénients

Problèmes de connectivité coûteux à 6 GHz

Conception, matériel, contenu de la boîte

Toute personne ayant l’intention d’acheter l’Asus ZenWiFi ET8 doit porter une attention particulière à la liste des produits. Ces nouveaux routeurs Wi-Fi 6E ressemblent presque exactement à la version Wi-Fi 6 de la génération précédente d’Asus. Ce sont de petites tours blanches avec de fausses ventilations sur les côtés gauche et droit et un seul logo Asus sur le devant. À l’arrière, il y a un port d’alimentation CC, un interrupteur d’alimentation, un port WAN, trois ports Ethernet gigabit et un USB 3.0. C’est une sélection généreuse de ports pour un routeur maillé – vous êtes généralement coincé avec un seul ethernet, mais cette configuration évitera probablement à la plupart des gens de recourir à un commutateur filaire. L’USB est également une bonne idée pour ceux qui veulent un stockage en réseau sans se donner la peine et les dépenses d’ajouter un boîtier NAS.

Les deux nœuds fournis dans la boîte sont tous deux capables de devenir le routeur principal. Branchez simplement l’un d’eux et le firmware le découvrira. Vous pouvez effectuer un backhaul filaire, mais le principal argument de vente du maillage 6E est que vous pouvez utiliser la nouvelle bande 6GHz pour le backhaul. Ce morceau de spectre est moins encombré et a des vitesses maximales très élevées, jusqu’à 6 600 Mbps dans des conditions idéales. C’est toujours un système tri-bande, cependant, avec des radios 2,4, 5 et 6 GHz. La plupart des routeurs tri-bande ont une paire de radios 5 GHz et un seul 2,4 GHz, et les routeurs double bande n’ont qu’une seule bande 5 GHz pour la connectivité et le backhaul.

Les routeurs Asus ET8 sont plus légers que prévu, donc les câbles d’alimentation et Ethernet peuvent parfois les déplacer. Tant que vous n’atteignez pas constamment les câbles, les routeurs doivent rester en place. Cependant, vous voudrez peut-être vous procurer un câble Ethernet plus long. L’ensemble ET8 est livré avec deux adaptateurs d’alimentation et un câble Ethernet de 3 pieds, ce qui n’est pas assez long pour de nombreuses configurations. Je ne sais pas pourquoi Asus lésinerait ici alors que le kit est au prix de 530 $. Ce prix exige des accessoires haut de gamme.

Logiciel et performances

Configurer l’Asus ZenWiFi ET8 est un jeu d’enfant. Tout ce que vous avez à faire est de brancher les deux nœuds pour l’alimentation et d’exécuter l’Ethernet de votre modem au routeur que vous avez l’intention d’utiliser comme principal. L’application Asus vous tiendra au courant, mais les nœuds se parlent et s’activent d’eux-mêmes. Il vous suffit de saisir quelques informations telles que le SSID et le mot de passe pour commencer.

Vous gérez tout cela depuis l’application Asus Router, ce qui n’est pas totalement horrible. Il souffre d’une interface utilisateur incohérente, ainsi que d’une lenteur générale. Cela dit, il est très riche en fonctionnalités. Trop d’applications de routeur n’offrent qu’un sous-ensemble des fonctionnalités du système, le reste étant bloqué dans l’interface Web traditionnelle, mais il n’y a qu’une ou deux choses auxquelles vous devez accéder via un navigateur ici. L’application vous permet même de lier des appareils à certains points d’accès et de contrôler la façon dont les trois radios fonctionnent ensemble. Par exemple, vous pouvez avoir un réseau dédié à 6 GHz ou vous pouvez tous les regrouper dans un seul SSID.

Mes premiers jours avec le ZenWiFi ET8 ont été bons. Comme les appareils pat ZenWiFi, l’ET8 a une portée extraordinaire, se connectant facilement à des appareils intelligents extérieurs qui tombent fréquemment à partir de routeurs de moindre importance. J’ai pu connecter des appareils comme le Galaxy Z Fold3 et le Pixel 6 au réseau 6E, en voyant des vitesses réelles de 6 GHz d’environ 2 Gbps. C’est plus rapide que mon Internet à domicile, et même mes appareils filaires sont goulots d’étranglement par leurs ports Ethernet gigabit. Ainsi, l’avantage de se connecter à plus de 6 GHz est en grande partie théorique pour le moment. Peu importe, j’étais principalement intéressé par le 6 GHz pour sa capacité de liaison, mais cela est devenu un point de friction.

J’ai constaté que l’Asus ZenWiFi ET8 rencontre périodiquement une erreur qui le fait se bloquer sur le backhaul 5 GHz. Cela s’accompagne généralement d’une perte de connectivité sur une grande partie du réseau. J’ai déplacé les nœuds, modifié les paramètres et même échangés avec un nouvel ensemble. Quoi que je fasse, le problème persiste. Si vous ne demandez pas beaucoup à votre réseau, vous ne remarquerez peut-être rien d’anormal. Le maillage peut continuer à fonctionner dans ce mode, mais vous partagez la bande passante de 5 GHz avec la connexion backhaul du maillage. Cela limite votre vitesse et peut rendre les choses moins fiables dans les scénarios à hautes performances. Lorsque cela se produit, la connexion 6 GHz pour les appareils cesse également de fonctionner.

Le seul moyen que j’ai trouvé pour atténuer cela, même partiellement, est de programmer les routeurs pour qu’ils se redémarrent tous les jours. S’il y a une doublure argentée, Asus expose beaucoup de données de diagnostic que la plupart des routeurs ne font pas, par exemple les graphiques de vitesse individuels ci-dessus. Cela peut faciliter un peu la résolution des problèmes. Pour moi, les problèmes avec la bande 6 GHz sont un problème. À toutes fins utiles, l’ET8 fonctionne comme un routeur double bande. Ces routeurs sont si chers en grande partie à cause de la radio 6 GHz, donc laisser les bogues vous verrouiller à 5 GHz n’est pas acceptable. J’ai signalé tout cela à Asus et on m’a dit qu’une mise à jour pourrait résoudre le problème, mais il n’y a rien de solide à ce sujet.

Faut-il l’acheter ?

Non, à moins qu’Asus ne puisse résoudre les problèmes de 6 GHz que j’ai constatés. C’est une déception parce que le ZenWiFi était superbe à bien d’autres égards. Il a assez de puissance pour baigner même des prises intelligentes et des caméras extérieures éloignées en Wi-Fi, et la possibilité d’utiliser 6 GHz sur des appareils compatibles est très cool. Ce n’est peut-être pas encore pratique ou utile, mais ce jour viendra et le ZenWiFi ET8 est prêt.

Cependant, la situation du backhaul est un problème. Asus fabrique une version Wi-Fi 6 de ce maillage sans prise en charge de 6 GHz. Celui-ci dispose d’un canal dédié à 5 GHz pour le backhaul, ce qui le rend effectivement plus puissant que celui-ci, qui perd constamment l’une de ses trois radios. Pendant qu’Asus répare cela, donner une nouvelle couche de peinture à l’application peut être une bonne chose. Il fait le travail, mais c’est maladroit et moche.

À 530 $, l’ET8 n’est pas justifiable pour le moment. Vous feriez mieux d’obtenir une configuration Wi-Fi 6 moins chère et plus fiable (comme le Google Nest Wifi vu ci-dessus) et d’attendre que 6E mûrisse un peu.

Achetez-le si…

Vous voulez vivre à la pointe de la technologie sans fil, et les bogues ne vous dérangent pas.

Ne l’achetez pas si…

Vous obtenez des bogues de dépannage frustrés. Vous n’avez pas besoin de portée ou de vitesses maximales.

