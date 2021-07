Test Comment choisir sa couleur de cheveux, quelle couleur de cheveux me va ?

Vous souhaitez changer de couleur de cheveux mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Débarrassez-vous des doutes avec ce test divertissant et découvrez quelle devrait être votre nouvelle couleur.

Vous avez sûrement pensé à plusieurs reprises que vous vous ennuyiez avec vos cheveux et que vous deviez leur donner un nouveau look mais, comme toujours, vous avez des doutes sur la façon dont vous pouvez le faire. La couleur de vos cheveux, ainsi que la coupe, sont sans aucun doute l’un des aspects qui vous démarqueront le plus des autres et, bien sûr, ceux qui vous aideront à afficher un style des plus renouvelés. Certaines de nos préférées sont les couleurs fantastiques comme l’or rose, par exemple, ou le balayage classique. Nous vous enseignons notre sélection de couleurs dans la prochaine vidéo !

Votre navigateur ne peut pas afficher cette vidéo

Vidéo de Carla Dominguez

Ils sont cool, non ? Nous le savons et, par conséquent, il nous est très difficile d’en choisir un. En ce 2018, les couleurs qui réussissent le plus sont blondes, tons caramel et orange et même tons fantaisie.

Le blond doré est l’un des protagonistes de la coloration au cours de cette 2018 et, maintenant, en été, il marche plus fort que jamais. Quand on a la peau brune, le blond nous va à merveille ! Une autre des blondes qui a déferlé, surtout pendant les mois d’hiver, est ce que nous appelons la « blonde polaire » dans le plus pur style Game of Thrones, un ton qui, même s’il peut être un peu audacieux, est phénoménal ! Oseriez-vous

La châtaigne, une valeur sûre

Tons châtaignes ils seront toujours l’un des plus demandésC’est parce que c’est un ton qui a tendance à bien convenir à tout le monde. C’est naturel, pas risqué et va avec tout ! Cependant, pour que ce ne soit pas un brun terne, nous vous recommandons de leur donner une petite touche de couleur. Pour ce faire, vous pouvez vous offrir quelques reflets en ton orangé ou caramel, on les adore !

.

Brillez avec des tons fantastiques !

On connait… les colorations fantastiques ce sont les plus risqués de tous, mais maintenant pour l’été, ils sont idéaux. Essayez du rose clair, du bleu ou du violet… Vous serez le plus original ! Et, bien sûr, vous ferez sauter les festivals d’assaut ! De quoi d’autres avez-vous besoin? Si, bien sûr, vous êtes une fille courageuse, nous vous recommandons d’essayer les cheveux opales, c’est le meilleur ! Si vous adorez les paillettes, pourquoi ne pas essayer les paillettes ? Ce sont des mèches de balayage faites avec des paillettes, on fait un tour!

Tu pourrais aussi aimer

Si vous souhaitez changer de couleur de cheveux et que vous avez encore des doutes, faites notre test ! Après lui, vous découvrirez quelle option est la meilleure pour vous. Prends note!

Convaincu du résultat ? Comme vous pouvez le voir, parfois une couleur que vous n’auriez jamais imaginée peut vous aller à merveille. Cependant, il existe différentes conseils pour découvrir quelle est la teinte de cheveux qui vous va le plus. Celles-ci sont principalement basées sur la couleur de votre peau et de vos yeux. On vous les explique ! Très attentionné !

Choisissez votre couleur de cheveux en fonction de votre carnation

Si votre teint est plus chaud…

Misez sur des couleurs comme le blond doré, le marron ou les tons rougeâtres. Sentez-vous bien et plus maintenant au plus fort de l’été lorsque nous arborons une peau bronzée !

Si votre teint est clair…

Nous parlons de peaux plus blanches et plus pâles qui ont plus de mal à bronzer. Si la vôtre se situe dans ces nuances, notre recommandation est de miser sur le chocolat noir ou noir, car le contraste entre la peau et les cheveux est très agréable. Si vous aimez les couleurs plus claires, vous pouvez essayer un blond platine ou un blond cendré.

Choisissez votre couleur de cheveux en fonction de la couleur de vos yeux

La couleur de vos yeux est un autre de vos traits qui déterminera la couleur de cheveux qui vous conviendra le mieux. Prends note!

Si vos yeux sont marrons…

Optez pour un blond platine ou cendré, si vous avez la peau claire, ou marron, si votre peau est plus foncée.

Si vos yeux sont noirs…

Vive le noir ! N’hésitez pas, votre couleur de cheveux doit être aussi foncée que vos yeux, même si vous pouvez toujours vous donner un reflet plus clair pour donner vie à vos cheveux.

Si vos yeux sont verts….

Optez pour une teinte blonde ou marron foncé… On adore le contraste !

Si tes yeux sont bleus…

On aime l’association, dans le plus pur style nordique, des yeux bleus et des cheveux blonds. Mais si vous cherchez quelque chose de différent… optez pour le noir !

En regardant votre choix de couleur de cheveux, laissez-vous inspirer par les tendances qui triomphent en 2018 ! Vous allez les adorer !

Vous savez maintenant quelles sont les tendances capillaires les plus réussies et les caractéristiques que vous devez prendre en compte lors du choix d’une nouvelle couleur de cheveux. Cependant, vous pouvez toujours vous tourner vers un styliste, car ce professionnel vous aidera à choisir la couleur de cheveux qui vous convient le mieux. Quoi qu’il en soit, notre conseil est d’essayer et d’expérimenter… ce sera très amusant ! N’écoutez pas les opinions des autres, car elles ne feront que vous conditionner. N’oubliez pas que les cheveux peuvent toujours être changés à nouveau. L’important est que vous vous sentiez à l’aise et belle !

Sandra González

Depuis 20 ans, la priorité d’Enfemenino est d’amplifier la voix des femmes. A travers nos contenus, vidéos et événements, nous souhaitons encourager nos communautés…