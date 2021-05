Test COVID-19: déploiement du kit de test Mylab du 1er juin au 1er juin tout ce que vous devez savoir sur le kit d’auto-test, les utilisations

À partir du 1er juin, les Indiens peuvent avoir leur «kit de test COVID-19 à faire soi-même». Image: Twitter / Mylab

Afin de faciliter un peu le test des coronavirus, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a donné son feu vert pour le premier kit d’auto-test Covid-19 qui permettra aux utilisateurs de simplement passer un test indicatif Covid-19 à la maison. Pour être sûr, n’importe qui en Inde peut désormais prélever son propre échantillon nasal et le tester pour le SRAS-CoV-2. Développé par Mylab Discovery Solutions, le kit de test a été conçu pour ceux qui ont été témoins des symptômes de Covid-19. À partir du 1er juin, les Indiens peuvent avoir leur «kit de test COVID-19 à faire soi-même».

Fonctionnement du kit d’autotest

Le kit comprend un tube d’extraction prérempli, un écouvillon nasal stérile avec une carte de test ainsi qu’un sac biohazard. Pour l’utiliser, les utilisateurs devront d’abord télécharger l’application CoviSelf et renseigner tous leurs détails. L’application contenant des données individuelles la connectera au portail ICMR. De cette façon, le gouvernement peut également accéder aux données de leur base de données.

Les utilisateurs, avant de passer le test, devront s’assurer que leurs mains sont désinfectées et que la surface sur laquelle le kit est placé est propre. En tenant l’écouvillon par la queue, les utilisateurs peuvent mettre l’autre extrémité dans leur nez de 2 à 4 cm à l’intérieur, ou jusqu’à ce qu’elle touche l’arrière du tractus nasal. Après l’avoir frotté là-bas, l’échantillon collecté peut être tourné à l’intérieur du tube d’extraction où il est mélangé avec le liquide à l’intérieur. Après cela, le tube doit être fermé hermétiquement et deux gouttes doivent être renversées sur la carte de test.

Après 15 minutes, le résultat apparaîtra. Si une personne a Covid-19, deux lignes apparaîtront sur la carte de test, l’une devant le marqueur «t» et l’autre devant le marqueur «c». Si le test est négatif, une seule ligne apparaîtra devant le fabricant «c». Aucune ligne ne clignotera en cas de test invalide. Une fois le test terminé, le tube et l’écouvillon doivent être scellés à l’intérieur du sac pour risques biologiques et être éliminés en tant que déchets biomédicaux.

Qui peut utiliser ce test?

Un rapport de l’IE citant les lignes directrices de l’ICMR a noté que ceux qui présentent des symptômes de Covid-19 ou qui présentent un risque élevé après avoir été en contact avec des patients positifs devront passer le test à domicile. Si le test s’avère positif, les personnes peuvent ne pas avoir besoin de RT-PCR. Cependant, en cas de symptômes persistants et de rapport de test négatif, un test RT-PCR sera nécessaire.

Disponibilité et coût du kit d’autotest

Le kit d’auto-test, qui donne des résultats en 15 minutes, a été conservé au coût de Rs 250 à travers le pays. Il est à noter que faire un test RT-PCR peut coûter entre Rs 400 et Rs 1500 dans différents états alors que les tests antigéniques rapides dans les laboratoires sont menés avec un coût compris entre Rs 300 et Rs 900. Un rapport de PTI a noté que le La société vise à stocker jusqu’à un crore de kits de test avant qu’ils ne soient déployés pour que les gens les utilisent. Shrikant Patole, son co-fondateur et directeur a déclaré qu’ils le stockaient afin de garantir le seuil et la disponibilité du kit de test. À l’heure actuelle, environ 10 kits lakh sont fabriqués en une journée.

Réduire le stress chez les personnes

Avec des tests Covid-19 accélérés et de longues heures d’attente avant la publication des résultats, les tests Covid-19 à domicile à faire soi-même sont susceptibles de soulager le temps, la réduction des dépenses et le stress lié à la prise de rendez-vous. Étant donné que les gens n’auront pas à visiter les laboratoires ou à appeler les techniciens à domicile, le risque de transmission est également réduit.

