Test COVID-19: nouvelle puce pour fournir des résultats sur votre smartphone en moins d’une heure

Une puce de la taille d’un tampon a été développée par des scientifiques qui simplifiera les tests Covid-19 et fournira des résultats sur un smartphone en moins d’une heure. La puce microfluidique utilisée mesurera la concentration de la protéine nucléocapside (N) du SRAS-CoV-2 dans le sérum sanguin prélevé sur une piqûre de doigt standard. La puce a été développée par des chercheurs de l’Université Rice. La recherche a été publiée dans la revue ACS Sensors et indique que les nanobilles se lient à la protéine SARS-CoV-2 N dans la puce. Après cela, ils le transportent vers un capteur électrochimique capable de détecter de petites quantités de biomarqueur.

Selon les chercheurs, le processus introduit est plus simple pour la manipulation des échantillons par rapport aux tests PCR sur écouvillon qui sont largement utilisés pour vérifier l’infection au COVID-19. Peter Lillehoj, ingénieur mécanique, Rice Lab a souligné que leur appareil ne nécessite pas de laboratoire pour les tests comme dans le cas de la RT-PCR. Sa déclaration a noté que le test entier ainsi que la génération des résultats peuvent être effectués sur le site de collecte, dans une clinique de santé ou même dans une pharmacie. Le système est également facile à utiliser et transportable.

La recherche a été réalisée en utilisant les outils de biocapteur existants afin de développer des diagnostics simples similaires à la façon dont un patch à micro-aiguilles a été introduit l’année dernière pour diagnostiquer le paludisme. L’outil nouvellement développé repose sur un système de détection légèrement plus complexe, mais les chercheurs affirment qu’il peut fournir des résultats précis et quantitatifs en peu de temps. L’appareil a été testé avec des sérums sanguins provenant de personnes en bonne santé ainsi que de personnes infectées par le COVID-19.

Lors du test, 55 minutes se sont avérées être le temps optimal nécessaire à la micropuce pour détecter la protéine SRAS-CoV-2 N (étant donné que les concentrations sont aussi faibles que 50 picogrammes (milliardièmes de gramme) par millilitre dans le sérum entier) .

L’échantillon de sang est livré à la puce avec un tube capillaire. Les billes présentes s’y fixent pour capturer les anticorps et «génèrent un courant proportionnel à la concentration de biomarqueur dans l’échantillon». Le potentiostat présent lira le courant et enverra un signal à son application téléphonique.

