Test crucial du vendredi pour le groupe motopropulseur de l’accident de Verstappen · .

Red Bull fera fonctionner le groupe motopropulseur récupéré du lourd Grand Prix de Grande-Bretagne de Max Verstappen lors de la première séance d’essais de vendredi sur le Hungaroring.

La course fournira à l’équipe des informations vitales pour savoir si le groupe motopropulseur a subi des dommages lors de l’impact 51G résultant de la collision au premier tour de Verstappen avec Lewis Hamilton.

Le groupe motopropulseur Honda RA621H de Verstappen, le deuxième qu’il utilise cette saison, a été monté sur sa voiture lors du Grand Prix de France. Les pilotes sont limités à un maximum de trois moteurs à combustion interne, turbocompresseurs, MGU-H et MGU-K pour la saison de 23 courses.

Si Verstappen a besoin d’un nouveau troisième exemple de l’une de ces pièces, cela signifie qu’il est pratiquement assuré de dépasser son allocation maximale plus tard dans la saison, et donc encourir une pénalité de 10 places au minimum sur la grille dans une future course.

La semaine dernière, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que le reste de la voiture de Verstappen avait été « radié » après l’accident de Copse.

Le groupe motopropulseur a été renvoyé à la base de Honda à Sakura après la dernière course où il a été inspecté conformément aux restrictions de la FIA sur les tests du groupe motopropulseur. . comprend que l’analyse initiale n’a rien révélé de fâcheux, mais un test dans le monde réel est nécessaire pour déterminer si l’unité peut être fiable pour résister à une utilisation ultérieure.

Les équipes installent généralement de nouvelles unités de puissance à temps pour les courses sur deux des pistes les plus sensibles à la puissance des visites de la série, Spa et Monza, dont la première suit la course de ce week-end en Hongrie. Cette année, ces courses font partie d’un triplé, séparé par la course à domicile de Verstappen à Zandvoort.

