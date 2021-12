Test d’antigène : comment les utiliser correctement et que faire s’il est positif | Vie

C’est tout ce que vous devez faire si vous obtenez un résultat positif à un test d’antigène en pharmacie, mais aussi les faux risques de sécurité si vous obtenez un résultat négatif.

Avec la proximité des réunions de famille et d’amis en fin d’année et l’augmentation des cas, il est totalement recommandé avoir toujours un test d’antigène à la maison que nous pouvons acheter, sans ordonnance, dans n’importe quelle pharmacie autorisée. Cependant, la Communauté de Madrid propose désormais un test d’antigène totalement gratuit à collecter.

Mais il y a le risque que vous n’utilisiez pas correctement les tests d’antigène dont nous disposons dans nos pharmacies, auquel il faut ajouter le doute sur les différents résultats, comment il peut être négatif, positif ou invalide.

Premièrement, il doit être clair que ces tests d’autodiagnostic Ils ne sont qu’indicatifs et ne servent pas au diagnostic de confirmation de la maladie. Pour cela, le résultat doit être confirmé dans un centre de santé avec une PCR ou un test antigénique à usage professionnel.

De cette façon, si vous utilisez un test d’antigène, vous pourriez parfaitement recevoir un faux positif voire un faux négatif, vous ne devez donc jamais utiliser ce type d’outil comme facteur de sécurité.

C’est pourquoi l’UCO a voulu nous donner une série de conseils afin que nous puissions utiliser correctement les tests d’antigènes que nous avons disponibles dans les pharmacies, en plus de nous fournir une liste des 21 produits autorisés que vous pouvez acheter, afin que vous savez exactement si celui qu’ils vous ont vendu est totalement légal dans notre pays.

La plupart de ces tests antigéniques nécessitent un échantillon nasal, mais il y en a trois qui sont également compatibles avec la salive.

La réalisation du test est très simple, et dans le cas d’un prélèvement nasal, il n’est même pas nécessaire d’insérer l’écouvillon aussi loin que le font les professionnels de santé, mais vous devez consulter les instructions de chacun de ces produits.

Comment utiliser correctement les tests d’antigène de la pharmacie

Il est conseillé d’utiliser ces tests d’antigène dans les sept premiers jours après la suspicion d’infection. Une fois le prélèvement salivaire ou nasal effectué, le test doit être effectué, et ne pas attendre quelques minutes car il pourrait perdre en efficacité.

Comme vous pouvez le voir sur cette image fournie par l’UCO, cela ressemble beaucoup aux tests de grossesse, et si les deux lignes apparaissent, l’utilisateur est infecté. En revanche, si une seule des lignes sort, celle du haut, cela signifie que vous avez un test négatif.

Il est à noter que ces tests ne sont pas infaillibles, et vous auriez pu être négatif mais en réalité être infecté ; ou vous pouvez obtenir un faux positif. Avant tout soupçon, quel que soit ce type de test, vous devez vous rendre dans votre centre de santé pour une PCR.

S’il s’avère positif, vous devez contacter votre centre de santé le plus proche pour faire faire une PCR ou évaluer sa confirmation au moyen d’un test PDIA. Jusqu’à ce que vous soyez testé, vous devez agir comme si vous étiez infecté et ne pas être entouré d’autres personnes.

Si le résultat est négatif, il peut s’agir d’un faux négatif et être en fait infecté. Si vous avez vraiment eu des contacts étroits avec une personne infectée au cours des derniers jours, il est probable que vous le soyez, et dans ce cas, vous devriez vous rendre dans votre centre de santé et expliquer la situation afin qu’ils puissent faire un test.