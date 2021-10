Test de caractère pour le Barça après le premier KO

30/10/2021 à 19h00 CEST

Plongé dans un tourbillon de matchs dont on a vu les effets cette semaine dans le double duel de l’Euroligue, Le FC Barcelone accueille Urbas Fuenlabrada ce dimanche (12h30, Movistar +) dans un duel qui se présente comme une grande épreuve de caractère.

La boîte azulgrana a dû survivre trop de semaines dans la « peinture » sans Sertaç Sanli et déjà récupéré Depuis septembre, la blessure d’Àlex Abrines traîne, peut-être son meilleur spécialiste des tâches défensives. Si vous ajoutez à cela qu’il y a moins de troupes que l’année dernière et que le calendrier ne donne pas de trêve, cela ne devrait pas sembler si étrange ce qui s’est passé jeudi à Tel-Aviv.

Le Barça, qui était jusqu’alors le seul invaincu à l’issue des cinq premières journées, J’avais déjà souffert jusqu’à la dernière seconde battre Fenerbahçe à Istanbul plus ‘guerrier’ par 74-76 avec un panier sur la corne d’un Nikola Mirotic qui retrouve son meilleur niveau mais sans la régularité qu’exige l’équipe.

Mauvais départs

Cette défaite sur la piste du Maccabi il a été forgé dans un premier trimestre moche, quelque chose qui s’est déjà produit trop souvent ces dernières semaines et qui devrait commencer à se résoudre aujourd’hui contre l’équipe de Fuenlabreño.

Jasikevicius, dans la défaite contre Maccabi

Le premier quart en terres israéliennes a été perdu par 31-18 et deux jours avant le « Fener » a gagné par 12-2 après cinq minutes. Au moins, Ces déconnexions initiales ne se sont pas encore produites dans une Ligue Endesa dirigé par Sarunas Jasikevicius en tant que seule équipe invaincue avec sept victoires après le KO du Real Madrid sur le terrain de Gran Canaria la dernière journée.

Un rival très physique

Afin de sauver la catégorie avec le moins de difficultés possibles, Urbas Fuenlabrada présente un basket très physique et est avant-dernier avec deux victoires et cinq défaites.

Ça oui, vient de vaincre Baxi Manresa 90-82 dans un grand match de ses trois meilleurs joueurs: Le gardien nigérian, nationalisé anglais, est composé d’Obi Emegano (23 points), du centre canadien Kyle Akexander (16) et de l’attaquant américain Kwan Cheatham (18 points et 10 rebonds). Attention aussi à Jovan Novak, un meneur serbe avec une mécanique aussi horrible qu’efficace malgré son 0/7 contre Manresa.

Sergi Martínez doit contribuer davantage en attaque

| JAVI FERRÁNDIZ

« Ils sortent d’une belle victoire et nous nous attendons à un match très dur et très physique. Il est toujours difficile de perdre un match en Euroligue, mais nous faisons du bon travail et Nous devons continuer dans cette ligne & rdquor;, a déclaré l’équipe de jeunes du Barça Sergi Martínez.