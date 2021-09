Test de Colors Live pour Nintendo Switch : dessinez avec un stylo sensible à la pression partout où vous allez

Je me considère comme un artiste en herbe éternelle qui produit occasionnellement des travaux numériques dans Adobe Photoshop sur mon ordinateur ou dans Adobe Fresco sur mon iPad (ce dernier que je recommande fortement aux débutants). Alors, quand j’ai vu que la Nintendo Switch recevait un nouveau jeu de coloriage avec un stylo qui enregistre la sensibilité à la pression, j’ai su que je devais le vérifier.

Ce jeu de dessin peut sembler quelque peu familier comme les couleurs ! les jeux existent depuis l’ère DS et sont même apparus sur mobile, PS Vita et 3DS au fil des ans. La dernière entrée, Colors Live for Switch, a initialement commencé comme un projet Kickstarter, qui a rapporté l’équivalent de 274 019 USD de son objectif de 17 260 USD en juin 2020. Bien que n’étant pas le logiciel de dessin le plus puissant au monde, Colors Live est assez impressionnant pour ce que il est.

Si vous voulez vraiment vous investir dans la peinture et le dessin numériques, je vous suggère d’acheter une tablette de dessin ou un iPad plutôt que d’acheter ce jeu. Cependant, si vous possédez déjà une Switch et que vous souhaitez simplement tester les eaux ou souhaitez une sorte d’exutoire créatif, Colors Live est un excellent jeu de dessin à découvrir sans dépenser des centaines de dollars. De plus, cela peut vous aider à vous inspirer et vous permettre de voir le travail incroyable des autres dans la galerie en ligne.

En bout de ligne : C’est un excellent jeu pour tous ceux qui veulent découvrir la peinture numérique. Le stylet a une sensibilité à la pression étonnamment bonne, vous offrant un bon contrôle. Vous pouvez ensuite partager vos images avec d’autres ou voir le travail des autres sur la galerie en ligne. De plus, le mini-jeu Color Quest vous donne des invites si vous ne savez pas quoi faire.

Le bon

Facile à utiliser Stylo sensible à la pression Layers Idea prompt mini-jeu Galerie en ligne

Le mauvais

Limité par rapport à d’autres logiciels de dessin Certaines fonctions maladroites

Couleurs en direct Ce que vous aimerez

Après avoir parcouru les instructions du jeu et étalonné le stylet, j’ai été agréablement surpris par la qualité de l’enregistrement des traits variés. La sensibilité à la pression fonctionne en branchant le stylet dans la prise casque. Je ne comprends pas tout à fait comment cela fonctionne, mais si le “audio” du casque est en place, le stylet peut détecter la pression avec plus de précision. Le stylet s’enregistre également sur l’écran s’il n’est pas branché, mais sans sensibilité à la pression. Ce n’est pas aussi puissant que les stylets de dessin dédiés comme le crayon Apple, mais cela fonctionne bien pour ce qu’il est.

Personnellement, j’avais l’impression que le câble me laissait suffisamment de place pour déplacer le stylo sans confinement. La pointe en plastique large a pris un certain temps pour s’y habituer, cependant. Au début, je ne le plaçais pas toujours là où je pensais le faire et je devais donc annuler les coups et les essayer à nouveau. Mais au bout d’un moment, j’ai mieux compris. J’ajouterai également que j’ai un protecteur d’écran sur mon Switch et qu’il n’a pas eu de rayures en utilisant ce stylo.

Il convient de noter que vous pouvez acheter ce jeu numériquement à un prix inférieur sans stylo, mais je suggère d’aller physiquement si vous le pouvez car cela vous donne le stylo dans le processus. Dessiner avec les doigts vous permettra de marquer l’écran, mais sans le stylet, vous ne pouvez pas faire varier la pression de votre coup de pinceau et n’avez donc pas un aussi bon contrôle. Si le stylo est branché, vos doigts ne pourront pas créer de coups de pinceau, facilitant ainsi le processus de création. Il est également livré avec un pourboire supplémentaire au cas où le premier serait perdu ou endommagé.

Paramètres pour les artistes gauchers

Pendant que votre main dominante dessine, votre autre main appuie sur des boutons pour effectuer un zoom avant et arrière, annuler, refaire, accéder aux calques et modifier les types de pinceaux. Je suis gaucher, j’ai donc été très heureux de découvrir que je pouvais déplacer les commandes principales vers les Joy-Cons de droite pour que ma main libre puisse les utiliser. Cependant, il n’y a pas une tonne de changements de paramètres autres que cela, ce qui pourrait poser un problème d’accessibilité pour certains utilisateurs.

Invites de dessin de quête de couleur avec des limites de temps

Vous devez dessiner quelque chose pour l’invite afin de passer à la suivante.

L’un des obstacles les plus courants avec l’art est de trouver une idée à dessiner. Si vous vous sentez coincé, Colors Live propose Color Quest, un mode plus axé sur le jeu où un personnage à l’écran se promène dans un pays fantastique et chaque fois qu’il atteint un point de contrôle, une nouvelle invite est donnée. Vous devez dessiner quelque chose pour l’invite afin de passer à la suivante.

Le fait est que chaque invite a une durée spécifique qui lui est attachée. Cela peut sembler frustrant, mais comme de nombreuses études l’ont montré, les contraintes sont bénéfiques à la créativité. Cela nous oblige à aller de l’avant plutôt que de lutter contre l’indécision ou la procrastination. Lorsque le temps est écoulé, vous pouvez soit soumettre votre travail pour notation, soit le garder simplement pour vos propres yeux.

L’inconvénient de ce mode est que lorsque le compte à rebours s’écoule, votre travail est automatiquement enregistré et vous ne pouvez plus le modifier dans Color Quest. Cependant, vous pouvez télécharger votre travail dans la galerie en ligne, le copier dans un nouveau projet dans le menu principal pour le modifier ou l’effacer et recommencer. Par exemple, la première invite que j’ai reçue s’est terminée alors que j’étais encore en train d’esquisser ma couche de base en désordre pour dessiner dessus. Donc, je l’ai copié dans le menu principal et j’ai continué à y travailler, mais les modifications apportées après la minuterie n’apparaissent pas dans le mode Color Quest.

Galerie en ligne Inspirez-vous et engagez-vous avec la communauté

Pouvoir voir le travail d’autres personnes est un excellent moyen de trouver l’inspiration ou d’obtenir des commentaires de la communauté. La galerie en ligne vous permet d’associer des mots-clés à votre art, de rechercher par mots-clés, d’afficher les publications populaires, d’aimer le travail des autres, ou même de laisser des commentaires. Honnêtement, certaines des peintures que j’ai vues dans ce jeu sont vraiment magnifiques. Mais vous devrez maîtriser les outils et consacrer du temps à maîtriser le programme.

Plus important encore, vous pouvez afficher un timelapse du travail des gens pour mieux comprendre comment ils l’ont créé. Cela pourrait vous aider à découvrir quelques astuces et à devenir vous-même un meilleur artiste.

Colors Live Ce que vous n’aimerez pas

Comparé au logiciel de dessin actuel, Colors Live se sent rabougri et maladroit. D’autres programmes fournissent plus d’outils, de pinceaux et, dans certains cas, d’actifs avec lesquels travailler. Cependant, celui-ci est très basique en comparaison.

Certaines commandes ne semblent pas intuitives. Au lieu d’appuyer sur l’écran pour modifier les pinceaux et les paramètres, comme de nombreux autres programmes, celui-ci m’oblige à appuyer sur un bouton, ce qui ouvre un menu séparé avec lequel interagir. Je comprends que cela garde la zone de dessin propre et sans encombrement, cependant, cela rend également les choses difficiles.

Vous pourriez être un peu plus confus si vous vous lancez un jour dans un logiciel de dessin plus standard.

De plus, j’aimerais pouvoir zoomer et dézoomer en utilisant les manettes de jeu ou en utilisant mon index et mon pouce comme je le fais sur mon téléphone, mais à la place, je dois appuyer sur un bouton spécifique, puis ajuster la vue à partir de là. L’ajout ou le déplacement de calques prend également plus d’étapes qu’il ne le devrait, donc si je fais un projet plus détaillé, ce n’est pas aussi facile à travailler. Quelque chose qui m’a vraiment frustré a été de découvrir qu’il y a une limite de 10 couches. La seule bonne chose ici est que le déplacement de haut en bas sur le joystick me permet de changer facilement de calque après leur création pour effectuer les ajustements nécessaires.

J’ai déjà dit que Colors Live est un excellent moyen de tester vos intérêts en matière de dessin numérique. Je m’en tiens à cela mais jusqu’à un certain point. Il pourrait vous présenter le concept de calques, différents pinceaux et outils de base. Cependant, cela vous empêche également d’apprendre les dispositions, les icônes et les commandes standard de l’interface utilisateur du logiciel de peinture numérique. Vous pourriez donc être un peu plus confus si vous vous lancez un jour dans un logiciel de dessin plus standard.

Enfin, il n’y a pas d’options d’exportation en dehors de la galerie en ligne et de l’envoi de captures d’écran Switch sur votre téléphone. Cela peut donc être frustrant pour quiconque souhaite accéder aux dessins d’une autre manière.

Colors Live Faut-il l’acheter ?

Une de mes activités préférées à la fin de la journée est de m’asseoir dans mon lit et de dessiner. Avec Colors Live, pouvoir créer des peintures numériques devient beaucoup plus accessible à de nombreuses personnes qui possèdent déjà une Switch. C’est un peu maladroit et limité par rapport aux logiciels de dessin concurrents, mais il fournit toujours les outils et les fonctions nécessaires pour créer de superbes œuvres d’art tant que vous prenez le temps de le maîtriser. Bien qu’il ne soit pas aussi puissant que l’Apple Pencil, le stylet enregistre la pression du pinceau pour vous donner beaucoup plus de contrôle sur votre travail que de dessiner avec vos doigts.

4 sur 5

Si vous êtes déjà sûr de vouloir plonger dans le monde de la peinture numérique, je vous suggère d’utiliser un véritable iPad pour artistes ou une tablette de dessin plutôt que d’obtenir ce jeu. Mais c’est un excellent moyen d’obtenir une version créative, d’obtenir des invites de dessin ou de s’inspirer en regardant le travail des autres.

Couleurs en direct

En bout de ligne: Utilisez plusieurs pinceaux, calques et invites de dessin pour créer vos propres peintures. Vous pouvez partager vos créations avec d’autres ou voir le travail des autres.

