Test de Corsair Virtuoso RGB Wireless XT : la mise à niveau évidente pour les joueurs PS5

Le cœur de métier de Corsair réside dans les modules de mémoire et les accessoires PC comme le clavier de jeu K100, mais ces dernières années, le fabricant a élargi sa portée en concevant des produits qui fonctionnent aussi bien avec les consoles que les PC.

Nous avons déjà examiné le casque de jeu Virtuoso, qui propose une gamme d’options pour se connecter à la PS5, et Corsair propose désormais un nouveau modèle de la série axé sur le segment haut de gamme. Le Virtuoso XT est très polyvalent, avec le mode Slipstream 2,4 GHz de Corsair pour une connectivité sans fil à faible latence, Bluetooth 5.0, USB filaire ou 3,5 mm.

Le casque fonctionne sans fil avec la PS5 à l’aide de la technologie Slipstream ou en se connectant au contrôleur DualSense, et il a le potentiel d’être l’un des meilleurs casques PS5 que vous pouvez trouver sur le marché aujourd’hui. Donc, si vous êtes à la recherche d’un casque de jeu pour votre PS5, voici ce que vous devez savoir sur le Virtuoso XT.

Examen du nom du produit :

Corsair Virtuoso RGB Wireless XT

En bout de ligne : Avec une qualité de construction robuste soutenue par des coussinets d’oreille en peluche qui offrent un confort exceptionnel, le Corsair Virtuoso XT cloue les bases. Combinez cela avec une qualité sonore exquise, une vaste gamme d’options de connectivité – y compris AptX HD – et une autonomie de 15 heures avec une charge complète, et vous obtenez l’un des casques pour les jeux.

Le bon

Excellente qualité de construction Confortable pour les sessions de jeu toute la journée Large gamme d’options de connectivité Son incroyable Micro de haute qualité avec bouton de sourdine matérielle

Le mauvais

La batterie coûteuse ne dure pas aussi longtemps que ses rivaux

Corsair Virtuoso RGB Wireless XT : Prix et disponibilité

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le Virtuoso RGB Wireless XT a fait ses débuts le 27 avril et est désormais disponible dans le monde entier. Vous pouvez acheter le casque pour 270 $ aux États-Unis, 249 £ au Royaume-Uni, 280 € en Europe, l’équivalent de 300 $ en Asie du Sud-Est et 270 $ en Amérique latine.

Le casque de jeu est disponible dans tous les principaux magasins de commerce électronique et détaillants hors ligne du monde entier, et est livré avec une garantie de deux ans en standard.

Corsair Virtuoso RGB Wireless XT : ce que vous aimerez

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Corsair dit que le Virtuoso XT est son casque de jeu le plus ambitieux à ce jour, et cela se vérifie lorsque vous regardez les détails : le casque dispose d’une connectivité sans fil 2,4 GHz et 3,5 mm ainsi que d’un audio USB 24 bits/96 kHz, Bluetooth 5.0 avec AptX HD, Dolby Atmos , et un microphone omnidirectionnel qui est le meilleur que j’ai jamais utilisé sur un casque, de jeu ou autre.

Grâce à son design élégant et à sa connectivité AptX HD, le Virtuoso XT se double d’un casque polyvalent.

Commençons par la conception. Le Virtuoso XT ne change pas trop dans ce domaine par rapport au Virtuoso standard ; le design est élégant avec une finition en aluminium poli qui rend le casque idéal pour une utilisation en extérieur en plus des jeux. Et cette fois, Corsair a opté pour une couleur gris plus foncé qui donne au casque un aspect un peu plus premium.

Les oreillettes et le serre-tête sont en aluminium, et bien que la qualité de fabrication soit excellente, cela ajoute beaucoup de poids – à 382 g, le Virtuoso XT est clairement plus lourd. Cela dit, la répartition du poids est parfaite et je ne me suis pas senti fatigué après avoir utilisé le casque pendant une durée prolongée.

Le rembourrage en mousse à mémoire de forme pour les oreillettes combiné à la finition en similicuir fait du Virtuoso XT l’un des casques les plus confortables du marché. Les grandes oreillettes enveloppent facilement vos oreilles et la force de serrage est minimale, garantissant que le casque est confortable à utiliser pour les sessions de jeu prolongées. Je n’aime généralement pas l’ajustement des casques de jeu car ils ont tendance à exercer beaucoup de force, mais ce n’était certainement pas le cas ici; le Virtuoso XT est conçu pour le confort.

L’oreillette gauche abrite les ports de connectivité, y compris USB-C, une sortie 3,5 mm, une prise pour le micro amovible et un indicateur de charge LED. Vous trouverez les commandes sur la droite, avec une bascule marche/arrêt, un curseur de volume et le bouton de couplage Bluetooth. Le casque se plie à plat, ce qui le rend idéal pour la portabilité, mais il n’a pas de conception pliable comme le Sony WH-1000XM4.

Et oui, il y a un éclairage RVB sur chaque oreillette. C’est subtil, mais si vous êtes dans l’écosystème iCUE et que vous recherchez un casque qui synchronise les effets d’éclairage avec le reste de votre équipement Corsair, le Virtuoso XT est une évidence. iCUE vous donne également accès à l’égaliseur et aux profils audio personnalisés pour tirer le meilleur parti du Virtuoso XT.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Les options de connectivité ne manquent pas : vous pouvez connecter le Virtuoso XT à votre contrôleur DualSense via la prise jack 3,5 mm – avec un contrôleur en ligne pour régler le volume et couper le micro – mais le moyen le plus simple de les coupler avec la PS5 est d’utiliser le Récepteur 2,4 GHz. Branchez simplement le récepteur USB sur l’un des ports USB à l’arrière de la PS5 et vous pourrez utiliser le casque sans fil avec la console. C’est ce que j’ai fait en utilisant le Virtuoso XT avec la PS5 ; le casque s’est couplé presque instantanément et je n’ai eu aucun problème de connectivité au moment où je l’ai utilisé avec la PS5.

Bien sûr, il existe également la possibilité d’utiliser le Virtuoso XT avec l’audio USB, ce qui est utile si vous jouez sur un PC. Corsair comprend des câbles USB-C vers USB-A et 3,5 mm ainsi qu’un étui de transport matelassé pour le Virtuoso XT, vous n’avez donc rien à acheter d’autre pour commencer avec le casque.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le Virtuoso XT est doté de haut-parleurs en néodyme de 50 mm et leur son est fantastique, en particulier pour les jeux. J’ai testé le casque avec les derniers DLC d’Assassin’s Creed Valhalla et Uncharted 2 sur PS5 (c’est ma première PlayStation, donc je passe en revue les classiques) ainsi que des dizaines d’heures de Valorant sur PC, et je peux en toute confiance dire que c’est le meilleur casque de jeu que j’ai utilisé.

Ce qui est particulièrement génial, c’est le microphone amovible omnidirectionnel ; Je n’exagère pas quand je dis que c’est de loin le meilleur micro sur un casque disponible aujourd’hui. Corsair appelle cela un micro “de qualité diffusion”, et bien qu’il ne soit pas à égalité avec les micros autonomes, il est meilleur que tout le reste dans la catégorie des casques de jeu. J’aime aussi le fait que le micro dispose d’un bouton de sourdine matériel dédié, ce qui le rend très pratique pour l’éteindre en cas de besoin.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Ensuite, il y a la durée de vie de la batterie; le Virtuoso XT dure facilement 15 heures avec une charge complète lorsqu’il est associé au récepteur USB, vous n’avez donc pas à vous soucier de charger fréquemment le casque. C’était un gros problème sur le Virtuoso standard, et je suis heureux de voir Corsair résoudre le problème.

Corsair Virtuoso RGB Wireless XT : ce qui ne va pas

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le Virtuoso XT ne manque aucun domaine clé. La seule chose à laquelle je pense est la charge rapide ; il faut plusieurs heures pour charger le casque, et avec tous les autres casques réguliers offrant une forme de charge rapide, Corsair aurait dû faire de même ici. Et bien que l’autonomie de la batterie à 15 heures soit presque le double de celle du Virtuoso standard, le XT n’est pas tout à fait au même niveau que certains de ses rivaux à cet égard.

Bien que la qualité sonore en général soit excellente, l’accent n’est pas aussi mis sur le bas de gamme. Ce n’est pas un gros problème car les notes de basse sont toujours nettes, mais elles n’ont pas le même grondement que celui que vous trouverez sur d’autres casques axés sur les jeux. Cela dit, vous pouvez facilement modifier l’égaliseur et adapter le profil sonore à vos goûts. Comme je l’ai dit plus tôt, c’est le casque au meilleur son que j’ai utilisé, et même avec des basses faibles, il éclipse toutes les autres options de cette catégorie.

Corsair Virtuoso RGB Wireless XT : La concurrence

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Si vous souhaitez économiser de l’argent, vous pouvez obtenir le Virtuoso standard pour moins de 200 $. Vous perdez la connectivité Bluetooth et la durée de vie de la batterie n’est pas aussi bonne que celle du XT. En dehors de cela, vous trouverez de nombreuses similitudes ; le Virtuoso a également une qualité de construction robuste, un son excellent et un design confortable pour une utilisation toute la journée.

Si vous voulez un casque premium pour votre PS5, l’Astro A50 continue d’être un choix exceptionnel. Il est plus cher que le Virtuoso XT à 300 $, mais vous obtenez une qualité audio exceptionnelle, un châssis robuste avec un ajustement confortable et une autonomie de 15 heures.

Vous recherchez la meilleure autonomie de batterie dans cette catégorie ? Le SteelSeries Arctis 7P est le choix évident. Le casque offre également une excellente qualité audio, et avec 24 heures de lecture entre les charges, il est dans une ligue à part. Et à 150 $, vous obtenez un bon rapport qualité-prix.

Corsair Virtuoso RGB Wireless XT : Faut-il l’acheter ?

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un casque de jeu polyvalent, idéal pour une écoute quotidienne Vous recherchez une qualité de fabrication robuste qui durera quelques années Vous voulez une connectivité sans fil AptX et 2,4 GHz Vous avez besoin d’un excellent micro

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez un casque qui dure toute la semaine avec une charge complète

Le Virtuoso XT est le meilleur casque de Corsair à ce jour, et bien qu’il coûte plus cher que le modèle standard, il y a beaucoup à aimer ici. La qualité de fabrication est comparable aux meilleures que vous trouverez dans cette catégorie, il est extrêmement confortable même lors de sessions de jeu prolongées et la durée de vie de la batterie est bien meilleure que la version standard.

4 sur 5

Combinez cela avec un son incroyable et le meilleur micro que vous trouverez sur un casque de jeu aujourd’hui, et vous obtenez un excellent package global. Le fait que vous puissiez facilement détacher le micro et vous connecter via Bluetooth avec AptX HD fait du casque un choix remarquable non seulement pour les jeux, mais en tant que casque sans fil plus généraliste pour la musique, ce qui donne au Virtuoso XT un avantage distinct dans cette catégorie.

Corsair Virtuoso RGB Wireless XT

En bout de ligne : Si vous êtes à la recherche d’un casque de jeu haut de gamme, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Virtuoso XT de Corsair. La conception robuste combinée à l’ajustement confortable fait du casque un excellent choix pour les jeux, et vous obtenez une excellente qualité sonore soutenue par une multitude d’options de connectivité, une batterie qui dure 15 heures et un micro incroyable.

