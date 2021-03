Test de Genki Audio Lite: un accessoire indispensable pour votre Nintendo Switch Lite

Sorti en 2019, la Nintendo Switch Lite est une Nintendo Switch révisée axée sur le jeu portable et l’abordabilité qui puise dans l’impressionnante bibliothèque de jeux de la Nintendo Switch. Bien qu’il dispose d’un écran légèrement plus petit et ne dispose pas de Joy-Cons amovibles, le Switch Lite est plus mince, plus léger et offre essentiellement la même expérience que le Nintendo Switch normal à une fraction du coût. Aussi impressionnant que puisse être la Nintendo Switch Lite, elle partage toujours une omission significative avec son homologue hybride, à savoir le manque de support Bluetooth natif.

Bien que la fonctionnalité manquante ne soit pas trop importante sur la Nintendo Switch, elle est particulièrement flagrante sur la Switch Lite. Heureusement pour nous, Human Things Inc. a ressenti la même chose et, depuis 2018, a lancé avec succès une série de projets réussis pour la Nintendo Switch, y compris le premier adaptateur Bluetooth USB-C du système, le Genki Audio. Et comme Nintendo, ils ont sorti le Genki Audio Lite, un moyen plus petit et élégant d’apporter Bluetooth à l’appareil – et c’est l’un des meilleurs accessoires disponibles pour le Switch Lite.