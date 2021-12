Test de Google Pixel Stand (2e génération) : puissance et finesse

Trois ans après le lancement de son chargeur sans fil d’origine, Google est de retour sur le marché avec le Pixel Stand 2021 (2e génération). Tout comme son prédécesseur, le dernier Pixel Stand s’associe à votre smartphone Pixel, l’imprégnant de l’assistant Google fonctionnel et d’autres fonctionnalités pendant le chargement. C’est bien plus que votre chargeur sans fil standard.

Bien que principalement conçu pour charger rapidement le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, le socle de deuxième génération de Google vise également à alimenter une large gamme de smartphones à chargement sans fil. Voyons si c’est le cas dans la revue Pixel Stand (2e génération) d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Google Pixel Stand (2e génération)

Robert Triggs / Autorité Android

Google Pixel Stand (2e génération) : 79 $/69 £/79 €

Le Pixel Stand est avant tout un chargeur sans fil rapide conçu pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Il fournit respectivement 21 W et 23 W de puissance sans fil à ces smartphones. Le support prend également en charge jusqu’à 15 W pour les appareils certifiés Qi Extended Power Profile (EPP), y compris les smartphones Pixel de la génération précédente.

Le design du Pixel Stand 2021 est plus volumineux que le modèle précédent. Ses dimensions sont de 113,9 x 71,6 x 82,0 mm, pouvant accueillir le ventilateur intégré, tandis que le support pèse 71 g (2,8 oz). Il s’agit ici d’une construction entièrement en plastique, avec un revêtement principalement blanc et ce qui peut être décrit comme un fond vert menthe sur le support, conformément aux coloris colorés de la série Pixel 6 de Google. Il y a un seul port USB-C à l’arrière pour alimenter le support.

Ce qui est bon?

Robert Triggs / Autorité Android

Le support Pixel de 2021 est une option solide pour charger rapidement votre smartphone de la série Pixel 6. Ce n’est pas aussi rapide que la charge filaire mais ce n’est pas loin, à deux heures sept minutes pour remplir le Pixel 6 Pro. Le support offre également des vitesses de charge sans fil robustes pour une large gamme de smartphones Qi EPP, ce qui en fait un excellent choix si vous avez plusieurs combinés différents dans la maison.

Test de puissance sur standGoogle Pixel 6 ProSamsung Galaxy S21 UltraApple iPhone 13 Pro MaxOnePlus 9 ProSony Xperia 1 III

Test de puissance au stand :

Pixel Stand (2e génération)

Google Pixel 6 Pro :

28,2 W

Samsung Galaxy S21 Ultra :

12,7 W

Apple iPhone 13 Pro Max :

6,6 W

OnePlus 9 Pro :

19,1 W

Sony Xperia 1 III :

19,6 W

Test de puissance au stand :

Pixel Stand (1re génération)

Google Pixel 6 Pro :

11,8 W

Samsung Galaxy S21 Ultra :

5.9W

Apple iPhone 13 Pro Max :

6.2W

OnePlus 9 Pro :

6,4 W

Sony Xperia 1 III :

6,0 W

Sur la base du tableau ci-dessus, nous pouvons estimer que le support est efficace à environ 80% pour envoyer de l’énergie par voie aérienne. Cela nous donne une puissance de charge maximale de 23W transférée au Pixel 6 Pro et de 15W à une sélection d’autres téléphones compatibles Qi EPP. J’ai également testé des téléphones avec le Pixel Stand d’origine, et il y a une amélioration claire et notable par rapport à l’option de base Qi 5W prise en charge par le modèle de première génération et de nombreux chargeurs tiers.

La prise en charge de 15 W Qi rend le Pixel Stand idéal pour bien plus que la série Pixel 6.

En plus d’être un excellent chargeur sans fil, le Pixel Stand offre des fonctionnalités supplémentaires pour votre combiné Pixel. Lors du chargement dans la station d’accueil, les téléphones Pixel à partir du Pixel 3 peuvent devenir un cadre Google Photos, un contrôleur de maison intelligente, Sunrise Alarm, peuvent être réglés en mode Ne pas déranger et prendre toutes les commandes habituelles via Google Assistant. Le Pixel Stand transforme votre téléphone en une sorte de petit Google Nest Hub. Lors du chargement sans fil, une invite apparaît pour vous guider dans la configuration de tout comme vous l’aimez. Si vous investissez dans l’écosystème de Google, ces fonctionnalités sont une touche agréable et ajoutent certainement une valeur supplémentaire par rapport aux chargeurs sans fil tiers.

Cependant, si vous utilisez un Pixel 5 ou une version antérieure avec la station d’accueil de première génération de Google, vous ne gagnerez rien à passer au nouveau Pixel Stand (2021). Les caractéristiques sont exactement les mêmes que la dernière fois ; la mise à niveau principale est une vitesse de charge plus rapide pour le Pixel 6 et d’autres téléphones.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Robert Triggs / Autorité Android

Cependant, il y a quelques petites plaintes avec le Pixel Stand (2021). Pour commencer, il ne chargerait pas rapidement le Pixel 6 Pro au-dessus de 9 W sans passer par le processus d’intégration de Pixel Stand susmentionné. Dans le cadre de ce processus, le téléphone vous offre la possibilité de choisir des préférences de charge optimisées, maximales ou silencieuses. Il semble que vous deviez visiter cette option au moins une fois avant que la charge rapide ne soit activée, mais il a fallu plusieurs tentatives avant que le processus de configuration n’atteigne cet écran. C’est plus que ennuyeux, surtout si vous n’avez pas l’intention d’utiliser l’assistant du chargeur et d’autres fonctionnalités. Cependant, vous pouvez les désactiver et conserver la charge sans fil rapide par la suite.

Si vous trouvez que votre série Pixel 6 est lente à se charger sans fil, c’est probablement pourquoi. Vérifiez également que vous utilisez la version logicielle SQ1D.211205.016.A1 ou une version plus récente.

Vous ne pouvez pas charger rapidement le Pixel 6 Pro sans avoir d’abord exécuté le processus d’intégration du Pixel Stand.

Je ne suis pas non plus super chaud sur le design du dernier Stand. Il est beaucoup plus épais et certainement pas aussi élégant que le premier modèle, en raison de l’inclusion d’un ventilateur qui, heureusement, reste silencieux même pendant un cycle de charge complet. Le câble USB-C ne se branche plus correctement sous le support, vous aurez donc besoin d’un pouce de rechange derrière le Pixel Stand pour accueillir également le câble.

Avis Google Pixel Stand : dois-je l’acheter ?

Robert Triggs / Autorité Android

Le Pixel Stand de deuxième génération de Google est conçu pour la série Pixel 6 car il est bien plus qu’un chargeur sans fil de base. Avec les fonctionnalités Assistant, Smart Home, Ne pas déranger et Cadre photo, le Pixel Stand est un accessoire conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de l’écosystème plus large de Google tout en chargeant vos combinés Pixel.

Le Pixel Stand (2e génération) est conçu pour tirer le meilleur parti de l’Assistant Google et de votre maison intelligente pendant le chargement.

Mis à part les extras chics, le Pixel Stand (2021) est également un excellent chargeur sans fil. Les vitesses de charge du Pixel 6 sont pratiquement aussi bonnes que leurs spécifications filaires, mais le socle reste silencieux et frais. De plus, la prise en charge de 15 W Qi EPP signifie qu’il chargera également une large gamme de smartphones et d’autres gadgets dans des délais raisonnables.

Le seul inconvénient est le prix demandé de 79 $ de Google. Si vous n’achetez pas principalement pour un smartphone Pixel, vous ne bénéficierez pas de ces fonctionnalités supplémentaires de Google qui justifient à peu près le prix élevé. Au lieu de cela, vous devriez vérifier le support Anker PowerWave II 15W beaucoup plus abordable (39,99 $) qui vous couvre bien pour une charge sans fil Qi rapide.

Support Google Pixel (2e génération)

Construire pour l’écosystème de Google

Le Pixel Stand (2e génération) n’est pas seulement un chargeur sans fil rapide pour les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il vous permet également de contrôler votre maison intelligente, de parler à Google Assistant et d’afficher vos photos pendant que votre téléphone se charge.

Principales questions et réponses sur Google Pixel Stand (2e génération)

Q : Combien de temps faut-il pour charger sans fil le Pixel 6 Pro ?

UNE: Deux heures et sept minutes.

Q : Peut-il charger rapidement sans fil les anciens smartphones Google Pixel ?

UNE: Oui. Les combinés des séries Pixel 3, 4 et 5 se chargent sans fil avec jusqu’à 10 W de puissance.

Q : Le Pixel Stand charge-t-il d’autres smartphones ?

UNE: Oui, à condition qu’ils prennent en charge la charge sans fil Qi. Le Pixel Stand prend en charge jusqu’à 15 W de charge sans fil pour les produits certifiés Qi EPP et 5 W pour les gadgets Qi standard.

Q : Peut-il recharger mes Pixel Buds ?

