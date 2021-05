Test de hauteur pour le Barça contre ElPozo

21/05/2021 à 21:51 CEST

Le FC Barcelone affronte ce samedi à 20h30 (Barça TV et Teledeporte) une épreuve de caractère face à ElPozo Murcia Costa Cálida au Palau Blaugrana avec l’objectif minimum de se rapprocher de l’avantage de la piste en quarts de finale des tours de qualification pour le titre.

Après la défaite inattendue du Movistar Inter ce vendredi dans le duel reporté sur la piste de la reléguée BeSoccer UMA Antequera (2-1), la boîte azulgrana devrait faire très mal perdre la cinquième place en ayant huit points de plus que les Madrilènes avec un match de plus. En revanche, s’il gagne ce samedi, il serait quatrième avec 62 points et il ne serait que deux derrière le trio de tête qui compose Palma Futsal, Levante UD et, dans ce cas, ElPozo.

La bonne nouvelle est que Deux joueurs clés reviennent dans l’équipe, comme le Brésilien Ferrao et le Colomense Adolfo après avoir raté les deux derniers duels. Par conséquent, les seules victimes seront les blessés à long terme Sergio Lozano et Miquel Feixas.

Devant, L’équipe de Diego Giustozzi arrive après avoir perdu la finale de la Copa del Rey contre l’Inter et a battu Carthagène dans le derby de la ligue (3-2) après avoir marqué un point lors des deux matchs précédents. Dans la boîte «charchutero», les ex-Azulgranas Pol Pacheco et Leo Santana sont actifs, ainsi que l’un des joueurs les plus en forme du tournoi, l’équipe de jeunes Fernando.

Plaza et Aicardo

Responsable de l’important duel de ce samedi, Place Andreu a souligné l’importance d’ajouter les trois points. «Il est important de finir aussi haut que possible en qualifications d’avoir un avantage sur la piste dans les centres pour le titre et cela passe par une victoire contre ElPozo & rdquor;, a déclaré l’entraîneur du Barça.

Andreu Plaza se concentre sur la lutte pour le titre de champion

| FCB

«La clé sera l’intensité et la concentration pendant 40 minutes. Il y a beaucoup de rivalité et nous, athlètes, aimons beaucoup ce type de jeu. Ce sera décidé par petits détails ”, a expliqué l’homme de Cadix Aicardo, à qui les derniers mouvements le laissent tout à fait en dehors de l’équipe pour la saison prochaine malgré son engagement et son bon travail dans les matchs importants.

Lahoz, abattu

Poursuivre la restructuration des sections professionnelles que mène le nouveau Conseil d’Administration, le club a fait savoir qu’il ne suivra pas la saison prochaine pour Txus Lahoz, manager du futsal depuis 2016.

La nouvelle intervient dans une campagne au cours de laquelle l’équipe a disputé trois finales sur quatre possibles, bien qu’elle les ait toutes perdues. Son départ complique les options de l’entraîneur Andreu Plaza pour remplir l’année restante du contrat, bien que ce point soit loin d’être confirmé.