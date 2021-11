Test de la batterie portable sans fil Samsung 25W : le besoin de vitesse

Les derniers téléphones phares Galaxy de Samsung offrent des vitesses de charge vraiment impressionnantes. Vous pouvez pousser jusqu’à 25W, avec les accessoires appropriés. Alors que de nombreuses personnes considèrent un chargeur mural comme leur option de prédilection, Samsung est prêt à donner aux banques d’alimentation du temps au soleil. Mettons à l’épreuve la meilleure banque d’alimentation de la marque dans cette revue de la batterie portable sans fil Samsung 25W.

Voir également: Les meilleures banques d’alimentation 10 000 mAh que vous pouvez acheter

Ce que vous devez savoir sur la batterie portable sans fil Samsung 25W

Ryan Haines / Autorité Android

Batterie portable sans fil Samsung 25W (10 000 mAh) : 79 $ / 69 £ / 79 €

Batterie portable Samsung 25 W (10 000 mAh) : 49 $ / 39 £ / 49 €

Il s’agit de la banque d’alimentation haut de gamme de 10 000 mAh de Samsung, des matériaux de construction aux vitesses de charge. La batterie portable sans fil Samsung 25W contient une paire de ports USB-C et un coussin de chargement Qi en caoutchouc sur le panneau avant. Vous pouvez accéder à des taux allant jusqu’à 25 W avec l’un ou l’autre des ports de charge, et le pad atteint 7,5 W de jus sans fil. Il prend en charge USB Power Delivery PPS et Power Delivery 3.0, ainsi que Quick Charge 2.0 et 3.0.

La banque d’alimentation elle-même est en métal, avec le coussin de charge en caoutchouc mentionné précédemment pour empêcher vos appareils de glisser. C’est une bonne taille à glisser dans un sac à dos ou un sac à main à 152,4 mm x 69,6 mm x 12,7 mm, mais c’est plutôt lourd à transporter dans une poche. Samsung inclut également un câble USB-C de huit pouces dans la boîte au cas où vous en auriez besoin.

Apprendre encore plus: Voici les meilleurs chargeurs Samsung Galaxy

Comme de nombreuses banques d’alimentation, la batterie portable sans fil Samsung 25 W utilise une série de quatre LED pour vous indiquer la quantité de jus restant. Il a également une LED orange qui vous permet de savoir que la banque est en charge. Si jamais vous souhaitez vérifier la charge restante, vous pouvez appuyer sur le petit bouton à côté des lumières.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

La banque d’alimentation sans fil Samsung 25W est facilement la meilleure si vous êtes chargé sur des appareils Samsung. C’est l’un des rares à prendre en charge USB Power Delivery PPS, ce qui signifie que vous pouvez profiter des meilleures vitesses de Samsung. Vous n’atteindrez pas tout à fait le cap de 45 W sur le Galaxy S20 Ultra, mais 25 W convient à tout, des Galaxy Buds à l’ensemble de la série Galaxy S21. Les vitesses de pointe ne se limitent pas non plus à Samsung, car c’est l’une des rares banques qui chargera rapidement la série Pixel 6 (mais pas au maximum de 30 W). J’ai également constamment vu des vitesses de 17 W lors du chargement de mon iPhone 12 Pro.

USB PD PPS distingue la batterie portable sans fil Samsung 25W de la concurrence, surtout si vous êtes un utilisateur de Samsung.

Au-delà des vitesses de charge impressionnantes de Samsung, cette banque d’alimentation est excellente en main. Le métal est durable et vous n’avez pas à craindre qu’il ne ramasse les éraflures et les rayures. Samsung n’aurait pu utiliser que du caoutchouc pour le coussin de charge Qi, mais recouvrir l’ensemble du panneau d’un matériau doux et collant. Il devrait garder à peu près n’importe quel appareil verrouillé en place pendant que vous êtes chargé.

J’apprécie que Samsung ait choisi deux ports USB-C plutôt que d’inclure un port USB-A. Il s’agit de charger le plus rapidement possible, et l’USB PD PPS offre de meilleurs résultats qu’un port USB-A. La charge sans fil de 7,5 W est également raisonnable, même si elle n’est pas aussi rapide que les chargeurs sans fil plus traditionnels.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Les points positifs l’emportent de loin sur les points négatifs en ce qui concerne la batterie portable sans fil de 25 W de Samsung. Cependant, les résultats de la charge de mon Surface Laptop 3 laissaient à désirer. J’ai pu puiser dans la norme Quick Charge 2.0, même si je n’ai vu que des vitesses d’environ 8W. Quick Charge 2.0 devrait atteindre des vitesses plus élevées – ses capacités de 36 W pourraient dépasser la limite de 25 W de cette banque – bien que je m’attendais à ce que mon ordinateur portable utilise de toute façon Power Delivery. Dans l’ensemble, je ne suggérerais pas la batterie portable sans fil 25 W de Samsung pour quelque chose de beaucoup plus gros qu’un petit ordinateur portable ou une petite tablette, mais c’est le cas pour de nombreuses banques sans capacités de batterie plus élevées.

Bien que chaque port USB-C soit capable de charger jusqu’à 25 W, il semble qu’ils partagent ces 25 W lorsque vous essayez d’utiliser les deux. J’ai branché mon Galaxy S21 et mon iPhone 12 Pro simultanément et j’ai constaté que ma vitesse était tombée à environ 8 à 12 W. Les amplis n’ont pas changé, mais les volts moyens sont passés d’environ 9V à environ 5V.

La batterie portable sans fil Samsung 25W est petite mais puissante, et aussi très lourde.

La banque d’alimentation sans fil Samsung 25W est également étonnamment lourde pour sa taille. Ce n’est pas du tout inconfortable, mais vous remarquerez certainement les 317 g supplémentaires dans un petit sac ou une poche. En comparaison, le PowerCore III Wireless d’Anker ne pèse que 245 g pour la même capacité de 10 000 mAh avec une charge sans fil de 10 W.

Résultats de charge de la banque d’alimentation sans fil Samsung Super Fast

Test de banque d’alimentation sans fil ultra rapide SamsungSamsung Galaxy S21Apple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test de la banque d’alimentation sans fil ultra-rapide Samsung :

Port USB-C 1

Samsung Galaxy S21 :

8.71V

2.36A

20,8 W

Norme : USB PD PPS

Apple iPhone 12 Pro :

9.02V

1.89A

17,0 W

Norme : USB PD 2.0

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

4.85V

1.63A

7.91W

Norme : CQ 2.0

Test de la banque d’alimentation sans fil ultra-rapide Samsung :

Port USB-C 2

Samsung Galaxy S21 :

8.80V

2.29A

20.15W

Norme : USB PD PPS

Apple iPhone 12 Pro :

9.03V

1.84A

16,6 W

Norme : USB PD 2.0

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

4.80V

1.78A

8.52W

Norme : CQ 2.0

Test de la batterie portable sans fil Samsung 25W : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous êtes déjà ancré dans l’écosystème Samsung Galaxy, c’est une excellente banque d’alimentation à ramasser. Même si vous n’êtes pas si attaché à Samsung, la batterie portable sans fil de 25 W est un bon compagnon pour les iPhones, Pixels et autres qui nécessitent des normes de charge plus exigeantes. La construction métallique lourde de Samsung semble conçue pour durer, et le panneau avant caoutchouté empêche vos téléphones, appareils portables et autres de glisser. Bien que le prix demandé de 79 $ soit assez élevé, le forfait complet de Samsung est l’un des meilleurs du marché.

Voir également: Notre guide des meilleurs accessoires de recharge de téléphone

Bien sûr, il y a beaucoup d’autres poissons dans la mer des banques d’alimentation. Nous avons brièvement mentionné l’Anker PowerCore III Wireless (49 $), et c’est vraiment une excellente alternative. Il est plus abordable, mais il conserve la même capacité et augmente les vitesses de charge sans fil. Cependant, vous n’obtiendrez pas les mêmes options de charge filaire en raison du manque d’USB PD PPS. Vous pouvez également consulter le Powerstation PD XL de Mophie (25 $). Il est beaucoup plus abordable et compact, même si vous n’obtiendrez pas le support USB PD PPS.

Batterie portable sans fil Samsung 25W

La batterie portable sans fil de 25 W de Samsung offre des vitesses allant jusqu’à 25 W à partir du port USB-C et une charge sans fil de 7,5 W, ce qui en fait un compagnon fiable pour tout téléphone, appareil portable ou paire d’écouteurs Samsung.