Test de la caméra iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 Pro: est-ce toujours mieux?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

La technologie actuelle des appareils photo pour smartphone a une longueur d’avance sur les deux dernières générations. Il existe maintenant une sélection déconcertante de tailles de capteurs d’appareil photo principaux, de zooms téléobjectif ou périscope et d’objectifs grand angle de différentes largeurs dispersés sur le marché. Choisir la meilleure combinaison n’est pas une tâche facile.

Une tendance quelque peu irritante au cours des dernières années a été que les modèles plus grands et plus chers de chaque gamme se vantent de spécifications d’appareil photo supérieures. Que ce soit le Samsung Galaxy S21 Ultra contre Google Pixel 5, Huawei P40 Pro contre P40 Pro Plus ou la série OnePlus 9. À l’exception des Xperia 1 II et 5 II de Sony, il est pratiquement impossible de trouver un modèle plus petit de téléphone partageant la même configuration de caméra de pointe que leurs grands frères. Mais la question urgente est de savoir si cela compte réellement.

Comme nous avons les deux combinés Apple iPhone 12 Pro et 12 Pro Max en interne, nous avons pensé que nous examinerions rapidement les avantages de la photographie, le cas échéant, que vous obtenez avec le modèle plus cher.

Appareil photo iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 Pro: un aperçu rapide des spécifications

Les deux derniers iPhones d’Apple disposent de trois arrangements d’appareil photo de 12 mégapixels. C’est une configuration de zoom principale, grand angle et téléobjectif familière tout autour. Cependant, il existe des différences subtiles entre les caméras principale et téléobjectif qui méritent d’être soulignées.

Pour commencer, l’iPhone 12 Pro Max dispose d’un capteur principal plus grand. Apple affirme qu’il est 47% plus grand que le capteur principal de l’iPhone 12 Pro, qui voit les pixels des capteurs individuels passer de 1,4 µm à 1,7 µm. Un capteur plus grand avec des pixels plus grands capte plus de lumière, ce qui devrait rapporter des dividendes pour la capture des détails, le bruit et la photographie en basse lumière.

Le capteur principal de l’iPhone 12 Pro Max passe également de la stabilisation optique d’image standard (OIS) à la stabilisation par déplacement du capteur (IBIS). La stabilisation par déplacement du capteur est courante dans les appareils photo sans miroir pleine grandeur. Il peut effectuer jusqu’à 5 000 micro-ajustements par seconde. Une stabilisation plus rapide et plus sensible offre un avantage théorique lors de la correction des tremblements mineurs des mains lors de longues expositions. Encore une fois, la faible luminosité est celle qui en profite le plus.

iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxAppareil photo principal 12 mégapixels

Ouverture f / 1.6

Taille de pixel de 1,4 µm

PDAF double pixel, OIS12 mégapixels

Ouverture f / 1.6

Taille de pixel de 1,7 µm

PDAF double pixel, caméra IBISZoom Zoom 2x

12 mégapixels

Ouverture f / 2.0

Taille de pixel de 1,0 µm

Zoom PDAF, OIS2.5x

12 mégapixels

Ouverture f / 2,2

Taille de pixel de 1,0 µm

PDAF, caméra OISWide Champ de vision 120˚

12 mégapixels

Ouverture f / 2.4 Champ de vision de 120˚

12 mégapixels

Ouverture f / 2.4 Capteur de profondeur LiDAR 3D TOD LiDAR 3D TOD

Les objectifs grand angle et les capteurs de profondeur Li-DAR sont les mêmes sur les deux téléphones. Le seul autre changement concerne le téléobjectif. Cependant, il semble simplement être un ajustement de l’ouverture de l’objectif et de ses distances focales. Le téléobjectif de l’iPhone 12 Pro a une distance focale de 52 mm, soit 2 fois la distance focale de 26 mm du capteur principal. Le modèle Pro Max dispose d’un téléobjectif de 65 mm, qui correspond à un zoom 2,5x de l’appareil photo principal.

Bien qu’il existe des différences matérielles mineures ici, le plus important est clairement le prix. Vous paierez un supplément de 100 $ / 100 £ / 100 € pour ces changements d’appareil photo, ainsi qu’un écran plus grand et une batterie légèrement plus grande. Pourtant, le coût supplémentaire en vaut-il la peine pour les amateurs de photographie mobile?

Photos de jour tous les jours

Comme on peut s’y attendre d’une entreprise haut de gamme comme Apple, la qualité d’image est excellente sur les deux appareils. En fait, les deux prennent des images essentiellement identiques à la lumière du jour et dans des conditions nuageuses. Le traitement des couleurs, l’exposition, la plage dynamique, la balance des blancs et la mise au point sont indiscernables entre les deux modèles d’iPhone 12. Les deux ensembles d’images ont fière allure et sont très réalistes.

Il y a une légère différence dans le facteur de recadrage par défaut lors de la prise de portraits. Ceci est dû aux différentes caméras zoom. Cependant, les tons de peau, les couleurs et les détails sont également les mêmes ici. La qualité et la précision du flou bokeh sont également très bonnes sur les deux modèles. Le point à retenir est que les images plein format sont pratiquement inséparables. Mais qu’en est-il des cultures à 100%?

Apple iPhone 12 Pro – 100% recadré Apple iPhone 12 Pro Max – 100% recadré Apple iPhone 12 Pro – 100% recadré Apple iPhone 12 Pro Max – 100% recadré

L’examen des détails des cultures à 100% ci-dessus confirme notre analyse précédente – il n’y a pas de différence notable entre les deux. À 12 mégapixels chacun, les images allaient toujours se ressembler en termes de résolution. Cependant, il n’y a pas de différence dans les détails ou le bruit, du moins dans un bon éclairage non plus.

Le plus gros capteur principal de l’iPhone 12 Pro Max ne fait aucune différence à la lumière du jour. Là encore, la plupart des smartphones sont difficiles à distinguer avec un excellent éclairage de nos jours. Ce qui est intéressant, c’est la cohérence que les algorithmes de traitement d’Apple obtiennent à partir des différents matériels. C’est un exploit assez impressionnant. Cela montre également que les améliorations apportées aux images de traitement et d’apprentissage automatique sont tout aussi importantes dans l’apparence d’une caméra que le bon matériel de nos jours.

Baisser les lumières

S’il n’y a pas de différence de lumière du jour, jetons un coup d’œil à des images de lumière plus faible et de nuit.

Lors de la prise de vue avec le mode nuit désactivé, il y a enfin une petite différence à noter entre les deux téléphones. Les couleurs, la balance des blancs et la plage dynamique sont les mêmes. Cependant, l’exposition varie un peu entre les deux. Dans la première photo éclairée à la bougie, l’iPhone 12 Pro Max est légèrement plus sous-exposé mais est une fraction plus colorée. Il n’est pas clair si cela est dû à de petites différences dans le contenu de la scène ou au matériel différent. Dans le deuxième exemple, le Pro Max est légèrement plus lumineux et plus coloré, ce qui suggère un petit avantage pour son capteur plus grand. Même si même dans ces conditions extrêmes, c’est une différence très subtile.

Lorsque nous activons le mode nuit, toutes les différences disparaissent. L’exposition et la luminosité deviennent encore plus difficiles à distinguer dans nos troisième et quatrième exemples de faible luminosité. Les couleurs et la plage dynamique correspondent également à peu près exactement. Si vous faisiez cette fusillade à l’aveugle, vous penseriez presque certainement que ces photos ont été prises avec le même téléphone.

Apple iPhone 12 Pro – 100% recadré Apple iPhone 12 Pro Max – 100% recadré Apple iPhone 12 Pro Night – 100% recadré Apple iPhone 12 Pro Max Night – 100% recadré

Une fois de plus, nous devons nous tourner vers des récoltes à 100% pour essayer de distinguer les deux téléphones. Encore une fois, les différences, le cas échéant, sont absolument minuscules.

Sans le mode nuit pour aider, le plus grand capteur à l’intérieur de l’iPhone 12 Pro Max sort un peu plus propre que l’iPhone 12 Pro. Nous pouvons voir cela comme un peu moins de bruit et des bords plus nets dans la première récolte. La scène est également légèrement mieux exposée. Cependant, c’est une très petite différence qui n’a pas d’impact sur la prise de vue plein écran.

Activer le mode nuit permet de compenser les différences notables entre les téléphones. Les deux offrent une exposition, une balance des blancs, des couleurs et des détails similaires dans ce mode. Les deux téléphones souffrent d’un bruit à peu près égal dans cette prise de vue très faible, mais ce n’est pas un problème majeur. Encore une fois, les améliorations logicielles d’Apple nous laissent du mal à faire la différence entre les options matérielles.

Appareil photo iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 Pro: zoom avant

Avec essentiellement rien en ce qui concerne le capteur principal, voyons si les différences dans le matériel de zoom sont plus significatives. Une fois de plus, les images plein format sont indiscernables. Pour préciser les écarts potentiels, nous avons recadré des échantillons de zoom capturés à 2x et 3x. En théorie, l’iPhone 12 Pro devrait l’emporter à 2x et le Pro Max à 3x.

Avec un bon éclairage, il est clair que l’iPhone 12 Pro moins cher l’emporte à 2x. C’est grâce à son utilisation du capteur téléobjectif à ce niveau de zoom. La mise à l’échelle à partir du capteur principal produit également de bons résultats en plein format pour le 12 Pro Max. Cependant, la première image ne résiste pas aussi bien à une inspection minutieuse. Malgré les différences de détails, les deux sont très proches pour la couleur, l’exposition et la plage dynamique.

Cela dit, le zoom téléobjectif de l’iPhone 12 Pro ne fonctionne pas aussi bien dans des conditions de faible luminosité. Les détails entre les deux téléphones sont fondamentalement identiques. Cependant, le Pro Max semble un peu plus sombre mais plus coloré ici. Je me demande si cela est le résultat de la fusion d’image de la plus grande plage dynamique du capteur principal combiné avec un ton plus sombre de l’ouverture de l’objectif zoom plus étroite.

En passant au 3x, on voit en effet l’iPhone 12 Pro Max prendre les devants sous un bon éclairage grâce à son téléobjectif 2,5x. Encore une fois, les couleurs, l’exposition et la balance des blancs correspondent entre les téléphones. Néanmoins, le Pro Max avance sur les détails à ce niveau de zoom. Cela étend encore cette légère avance à des distances plus longues, mais vous devez recadrer pour vraiment remarquer les améliorations.

C’est la même chose dans l’exemple de la lumière inférieure. Les détails sont très similaires, avec peut-être un léger avantage pour l’iPhone 12 Pro Max à ce zoom 3x. Ce qui est plus évident, c’est la différence dans le traitement des couleurs et l’exposition. Tout comme le tir 2x, il semble un peu plus dynamique sur le modèle plus cher. Bien que, encore une fois, cela ne soit perceptible que lors du recadrage pour un regard de très près.

Dans l’ensemble, les deux téléphones sont plus similaires que différents lors d’un zoom avant, en particulier sous un bon éclairage. Il y a une légère avance pour le modèle Max dans nos exemples de lumière inférieure ici, mais le modèle Pro l’emporte à 2x dans un bon éclairage. En fin de compte, vous devez vraiment inspecter des détails mineurs pour distinguer les deux. La plupart des prises de vue plein cadre seront impossibles à distinguer entre les deux.

Test de la caméra iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 Pro: le verdict

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Dans l’ensemble de notre sélection d’échantillons, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max se ressemblent plus que séparément. Malgré leurs petites différences matérielles, le logiciel d’Apple garantit que l’exposition, la couleur, la balance des blancs et la plage dynamique correspondent à tous ses combinés haut de gamme. Les seules différences que nous avons pu constater sont de très petites améliorations apportées aux détails avec le modèle iPhone 12 Pro Max. Ils apparaissent lors de la prise de vue en basse lumière et lors d’un zoom avant à longue distance. Pourtant, même ici, vous devez vous fatiguer les yeux pour distinguer les différences.

Il n’y a essentiellement aucune différence de qualité entre les configurations d’appareil photo d’Apple.

La cohérence entre les produits est excellente et nous voulons voir davantage dans l’espace Android. Cela garantit que l’ensemble de la gamme fonctionne comme un produit de premier plan, même si vous ne voulez pas d’un écran géant. Cependant, cette fusillade soulève la question, pourquoi Apple s’est-il embêté avec son plus grand capteur et son téléobjectif différent, étant donné qu’il n’y a qu’un avantage mineur, le cas échéant, pour l’appareil photo du Max? Sur la base de cette fusillade, le plus gros téléphone n’est vraiment pas meilleur que son petit frère. Vous pouvez donc en toute sécurité accumuler ces 100 $ sans rien manquer.

Peut-être y a-t-il plus à gagner avec le plus grand capteur en contournant la couche logicielle d’Apple lors de la prise de vue au format ProRAW. Cependant, c’est quelque chose que nous devrons tester un autre jour.