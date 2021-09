Test de la chaise de jeu Vertagear SL5000 : Support ferme et flexible

Beaucoup d’écrivains iMore sont des joueurs, il n’est donc pas surprenant que beaucoup d’entre nous choisissent d’excellentes chaises de jeu comme la chaise de jeu Vertagear SL5000 au lieu de chaises de bureau conventionnelles pour le travail. Les chaises de jeu ont tendance à s’incliner beaucoup plus loin que même les meilleures chaises de bureau ergonomiques, ont une forme de siège baquet semblable à une voiture et un dossier ailé, ont des coussins de soutien du cou et des lombaires plus substantiels et ont plus de flexibilité dans les accoudoirs. Cela peut s’ajouter à une position plus confortable pour les jeux et le travail.

Examen de la chaise de jeu Vertagear SL5000 :

Chaise de jeu Vertagear SL5000

En bout de ligne : Cette chaise est confortable, de soutien, flexible et pourrait même aider à améliorer votre posture.

Le bon

Soutien ferme Inclinaison de 80° à 140° Confortable Personnalisable

Le mauvais

Cher j’ai eu un problème d’assemblage Peut être trop ferme pour certains

Chaise de jeu Vertagear SL5000 : prix et disponibilité

Source : Karen S. Freeman / iMore

La chaise de jeu Vertagear SL5000 est disponible chez de nombreux grands détaillants, tels qu’Amazon, B&H, Dell, QVC, Overstock, Wayfair et le propre site de Vertagear. Le prix de détail est de 400 $, bien qu’il se vende généralement moins que cela, entre 353 $ et 390 $. Choisissez parmi six couleurs : noir, rouge, bleu, vert, blanc et bleu nuit (comme on le voit sur mes photos.)

Chaise de jeu Vertagear SL5000 : ce qui est bien

Source : Karen S. Freeman / iMore

Vous pouvez vous attendre à pouvoir utiliser la chaise de jeu Vertagear SL5000 pendant de nombreuses années sans déformations, car le rembourrage en mousse Ultra Premium haute résilience de la chaise est assez ferme. Le cadre en acier est garanti 10 ans. Cette chaise a le siège baquet semblable à une voiture et le dossier ailé que vous attendez d’une chaise de jeu. Les sous-verres sont recouverts de polyuréthane (PU) pour une glisse facile sur n’importe quelle surface dure. Un vérin à gaz de qualité industrielle vous permet d’ajuster la chaise en hauteur. À 5’4″, j’ai eu des chaises de bureau qui ne s’ajustaient pas assez bas pour que mes pieds reposent à plat sur le sol. Ce n’est pas un problème avec la chaise de jeu Vertagear SL5000 – en fait, elle peut descendre plus bas que moi. La hauteur maximale recommandée est de 6’4″ et le poids maximal est de 260 livres.

Personnalisez votre expérience de jeu et améliorez votre posture avec cette chaise ergonomique offrant un soutien ferme

Vous pouvez incliner le dossier de 80° à 140°. Vous pouvez également régler la tension d’inclinaison. Deux coussins amovibles sont inclus : support lombaire et support de nuque. Les deux sont fermes et réglables pour que vous puissiez les placer précisément là où vous en avez besoin. Les accoudoirs s’ajustent dans quatre directions pour s’adapter à la taille et aux préférences de n’importe qui : ils entrent et sortent plus près ou plus loin du corps, en avant du dossier et en arrière vers lui, de haut en bas, et ils se tordent d’un côté à l’autre comme palmes de flipper. Le cuir synthétique recouvrant cette chaise est à la fois doux et durable. Il est disponible dans une demi-douzaine de combinaisons de couleurs différentes pour convenir à presque tous les goûts ou décors.

Chaise de jeu Vertagear SL5000 : ce qui n’est pas bon

Source : Karen S. Freeman / iMore

Honnêtement, je suis plutôt du genre chaise de bureau, car je préfère un siège plus moelleux. Bien que la chaise de jeu Vertagear SL5000 soit une chaise de jeu confortable, elle ne me semble pas aussi confortable qu’une bonne chaise de bureau. C’est vraiment une question de goût personnel, cependant.

Bien que la chaise soit facile à assembler, j’avais une vis qui n’allait tout simplement pas jusqu’au bout. Peut-être que quelqu’un de plus fort pourrait le forcer à entrer, ou peut-être que je me suis trompé en cours de route. Mais j’ai assemblé moi-même un certain nombre de chaises et je n’ai jamais eu ce problème. Ce n’est certainement pas une chaise bon marché.

Chaise de jeu Vertagear SL5000 : Compétition

Source : Rebecca Spear / iMore

Comme mentionné précédemment, la chaise de jeu Vertagear SL5000 est recommandée pour les personnes mesurant jusqu’à 6’4″ et 260 livres. Si vous êtes une personne plus grande ou plus grande, jetez un coup d’œil à la chaise de jeu Vertagear PL6000. Elle est conçue pour les personnes jusqu’à 6’8 ” et 350 livres.

Source : Rebecca Spear / iMore

Si vous recherchez une chaise de jeu qui ressemble un peu plus à un meuble, jetez un coup d’œil à la chaise de jeu AndaSeat T-Compact. Sa housse en tissu de lin doux est attrayante avec n’importe quel décor.

Source : Karen S. Freeman / iMore

Si vous êtes comme moi et que vous préférez la forme et la sensation d’une chaise de bureau, jetez un œil à la chaise de bureau Oak Hollow Furniture Aloria Series. C’est ma chaise de prédilection actuelle pour le travail.

Chaise de jeu Vertagear SL5000 : devriez-vous l’acheter ?

Source : Karen S. Freeman / iMore

Vous devriez l’acheter si…

Vous aimez une chaise de jeu ferme et offrant un bon soutien Vous voulez une chaise flexible qui s’incline jusqu’à 140 ° Vous voulez un soutien de la nuque et des coussins de soutien lombaire

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Si vous préférez une chaise de bureau plus douce Si c’est hors de votre fourchette de prix Si vous n’aimez pas le “look gamer”

C’est une chaise de jeu à considérer si vous aimez un soutien ferme et un super réglage. Ce n’est pas pour vous si vos goûts penchent vers une chaise plus douce ou si vous n’aimez pas le look et le prix de cette chaise.

4 sur 5

Le type de chaise sur lequel vous choisirez de vous asseoir pendant de longues périodes sera une question de goût. Bien que la chaise de style joueur ne soit pas mon premier choix pour le travail (je ne suis pas un joueur), de nombreux écrivains iMore choisissent une chaise de jeu au lieu d’une chaise de bureau pour le travail et le jeu. La chaise de jeu Vertagear SL5000 est une chaise de jeu de haute qualité qui soutient fermement et offre une multitude d’options de personnalisation telles qu’une inclinaison profonde, un réglage de la hauteur et de l’inclinaison, des coussins amovibles pour la nuque et le dos et des accoudoirs réglables dans quatre directions. Bien que l’assemblage ait été rapide et assez facile, j’avais une vis qui n’allait pas jusqu’au bout.

Chaise de jeu Vertagear SL5000

En bout de ligne : Personnalisez votre expérience de jeu et améliorez votre posture avec cette chaise ergonomique qui soutient fermement.

