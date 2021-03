Test de la gamme Satisfye ZenGrip Pro pour Nintendo Switch: les meilleures poignées Switch que vous trouverez

Source: Rebecca Spear / iMore (À gauche) ZenGrip Pro Tropical Edition, (au milieu) ZenGrip Pro Ice Edition, (à droite) ZenGrip Pro Slim.

J’adore ma Nintendo Switch et j’y ai consacré des milliers d’heures. Cependant, je dois dire que je ne suis pas fan de la facilité avec laquelle mes mains se contractent ou de la rapidité avec laquelle mes petits doigts s’engourdissent lorsque je joue dans des sessions plus longues en mode portable. En fait, peu de temps après avoir obtenu mon Switch, j’ai commencé ma recherche des meilleures poignées de confort Switch pour soulager cette tension. Après quelques années, j’ai enfin trouvé la solution parfaite sous la forme du Satisfye ZenGrip Pro. Je teste ces bébés depuis quelques semaines et ils résolvent mes problèmes de main tout en offrant un meilleur design que les autres concurrents sur le marché. De plus, ils sont disponibles dans différentes couleurs et sont livrés avec des accessoires supplémentaires pour rendre votre expérience Switch plus pratique.

Poignées ergonomiques Switch Gamme ZenGrip Pro En bout de ligne: La ZenGrip Pro est l’une des meilleures poignées Switch du marché. Ses poignées ergonomiques empêchent les crampes aux doigts tandis que la conception mince ne vous gêne pas. Contrairement à d’autres poignées, celle-ci ne rayera pas votre Switch. De nombreux lots comprennent même des étuis de transport rigides qui peuvent contenir la poignée et votre Switch pour un transport en toute sécurité. Avantages Fournit des poignées ergonomiques

Certains sont livrés avec un étui rigide compatible

Conception mince

Couleurs variées

Matériaux robustes qui ne rayent pas Switch

Examen de Satisfye ZenGrip Pro:

Avis Satisfye ZenGrip Pro Ce que j’aime

Source: Rebecca Spear / iMore ZenGrip Pro Slim.

J’ai essayé plusieurs poignées Switch au cours de la durée de vie de la Nintendo Switch et j’ai trouvé que beaucoup manquaient. La gamme ZenGrip Pro est honnêtement les meilleures choses que vous trouverez. Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus Conception intelligente Le ZenGrip Pro tient fermement votre Switch et vous permet de le retirer facilement. De nombreuses autres poignées Switch sont mal conçues et égratigneront votre console ou seront incroyablement difficiles à retirer. Cependant, le ZenGrip Pro tient fermement votre Switch et vous permet de le retirer facilement quand vous le souhaitez, sans risquer d’endommager la console. Cela est dû à la forme du plastique combinée aux picots en caoutchouc qui dépassent des escrocs et de la face avant du ZenGrip Pro. Il suffit d’appuyer sur mon interrupteur en position et il se synchronise en douceur. Les ZenGrip Pro sont disponibles dans une variété de couleurs, ce qui permet de faire correspondre facilement le look de votre Switch et Joy-Cons. Par exemple, l’édition tropicale bleue et verte a fière allure avec une édition limitée Animal Crossing Switch, tandis que l’édition transparente Ice a fière allure avec mes coques ExtremeRate Switch transparentes personnalisées.

Source: Rebecca Spear / iMore(À gauche) ZenGrip Pro Ice Edition, (en haut) ZenGrip Pro Tropical Edition, (à droite) ZenGrip Pro Slim.

Si cela ne suffisait pas, ZenGrip Pro est également léger et peut servir de béquille, ce qui facilite la lecture de jeux multijoueurs en déplacement. J’adore la sensation des poignées car elles conviennent parfaitement à mes mains d’adultes et le matériau en caoutchouc texturé l’empêche de glisser. J’aime particulièrement le fait que le ZenGrip Pro ne soit pas maladroit. Il y a tellement de poignées Switch là-bas qui sont juste maladroites ou encombrantes, mais ce n’est pas le cas avec celles-ci. La vérité est que lors des tests, j’ai en quelque sorte oublié qu’ils étaient même attachés à mon Switch. Ils se sentent juste bien. Packs et goodies Satisfye propose non seulement plusieurs ZenGrip Pro de couleurs différentes, mais également un certain nombre de bundles différents. Chaque Satisfye ZenGrip Pro est livré avec au moins une paire de coussinets pour le pouce qui correspond à la couleur du ZenGrip pour vraiment unifier l’apparence de votre Switch. Avant d’utiliser les pads de pouce, j’étais sceptique quant à leur utilité, mais j’ai appris depuis qu’ils me donnent plus de contrôle sur mes personnages pendant les moments de stress élevé, comme pendant les jeux de plateforme ou en jouant en multijoueurs compétitifs. Ces coussinets sont faciles à installer ou à retirer quand vous le souhaitez. Satisfye propose non seulement plusieurs ZenGrip Pro de couleurs différentes, mais propose également un certain nombre d’ensembles différents. Ensemble ZenGrip Pro Ice Edition

Par exemple, le ZenGrip Pro Ice Edition est livré avec deux paires de poignées pour le pouce, un câble USB-A vers USB-C et un étui de transport rigide avec une sangle de transport amovible. Et c’est aussi un cas de qualité. Il y a deux espaces de stockage zippés et des emplacements pour 19 cartouches Switch, sans parler de beaucoup d’espace pour accueillir votre Switch et ZenGrip Pro. Ensemble ZenGrip Pro Slim

Si vous voulez quelque chose de moins encombrant, le ZenGrip Pro Slim Bundle est également livré avec des poignées noires et un étui de transport rigide, mais l’étui est nettement plus petit que celui de l’édition Ice. Cela est dû au fait qu’il n’y a pas d’espace de stockage. Cependant, il existe des emplacements pour 10 cartouches Switch et une poignée en caoutchouc pour un transport facile. ZenGrip Pro édition tropicale

Enfin, le ZenGrip Pro Tropical Edition est livré avec une paire de coussinets verts et une paire de coussinets bleus, mais n’est pas livré avec un étui. Il existe en fait deux options de couleur pour l’édition tropicale: bleu avec des reflets verts ou vert avec des reflets bleus. Avis Satisfye ZenGrip Pro Ce que je n’aime pas

Source: Rebecca Spear / iMore

Il n’y a vraiment pas grand chose à redire en ce qui concerne la gamme d’accessoires Switch pour ZenGrip Pro. Mon plus gros problème avec eux est qu’ils sont assez chers, que vous achetiez simplement une poignée Switch ou que vous optiez pour un bundle. Cela étant dit, ce sont les meilleures poignées Switch que j’ai jamais eues, et ces packs sont livrés avec de sérieux extras de qualité. Vous en avez vraiment pour votre argent ici. En tant que tel, je pense toujours que cela vaut la peine d’acheter pour protéger vos mains des crampes. Avis Satisfye ZenGrip Pro Concurrence

Source: Rebecca Spear / iMore

Si vous recherchez un accessoire Switch qui rendra votre console plus facile à tenir, il existe d’autres options sur le marché. HORI Split Pad Pro n’est pas tant un accessoire supplémentaire que des alternatives ergonomiques aux Joy-Cons. Glissez-les de chaque côté de votre Switch et vous êtes prêt à partir. Le seul inconvénient est qu’ils n’ont pas de piles internes et ne fonctionnent donc que sur la console. Si vous recherchez également des poignées Switch qui peuvent également prolonger la durée de vie de la batterie de votre console, vous devriez consulter l’embrayage HyperX ChargePlay. Cela peut vous sauver la vie lors d’un long voyage. Avis Satisfye ZenGrip Pro Devriez-vous l’acheter?

Oui, pour l’amour de Nintendo, rendez-vous service et procurez-vous l’un de ces Switch ZenGrips. Il maintient fermement votre Switch en place et donne à vos mains une prise ergonomique qui réduit la fatigue de la main. Puisqu’ils viennent dans tellement de couleurs différentes, vous pouvez trouver une option qui correspond à votre Switch. De plus, beaucoup d’entre eux sont livrés avec des étuis de transport rigides fabriqués à partir de matériaux de qualité et faciliteront le transport de votre Switch en toute sécurité. 5

Vraiment le seul inconvénient est qu’ils sont un peu chers, mais compte tenu de leur utilité et de tous les avantages supplémentaires fournis par certains des packages, je pense que c’est une bonne affaire. Qu’est-ce que tu attends?

Escapade sur l’île ZenGrip Pro édition tropicale Faites correspondre le commutateur Animal Crossing Avec son bleu pastel et son vert, ce ZenGrip évoque l’océan et correspond au look de l’édition spéciale de la console Animal Crossing Switch. Les poignées en forme de main facilitent la prise en main du système de jeu pendant de longues périodes.

Confort et protection Ensemble ZenGrip Pro Slim Un look classique Ce ZenGrip Pro simple tient dans l’étui de transport Switch inclus. Cela rend plus confortable le maintien de votre Switch en mode portable et offre à votre console une meilleure protection lors de son transport.

Le choix d’Elsa ZenGrip Pro Ice Edition Clair comme de la glace En plus du ZenGrip Pro transparent, ce joli ensemble vous offre un étui de transport, deux rails de contrôleur, une bandoulière, un câble de chargement USB A vers USB C et quatre poignées pour les pouces à mettre sur vos joysticks.