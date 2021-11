Test de la Google Nest Cam avec Floodlight : sympa mais cher

Plus tôt en 2021, Google a annoncé tout un tas de nouvelles caméras de marque Nest. Parmi eux, le plus important était la Nest Cam alimentée par batterie (batterie). Incroyablement, il s’agissait de la toute première caméra alimentée par batterie portant le nom Nest. Maintenant, nous avons une légère modification de ce produit dans la Google Nest Cam avec Floodlight. Il s’agit essentiellement de la même Nest Cam (batterie), mais avec un système de projecteur intégré. Lisez notre avis sur Google Nest Cam avec Floodlight ci-dessous pour toutes les informations dont vous avez besoin !

Ce que vous devez savoir sur la Google Nest Cam avec Floodlight

C. Scott Brown / Autorité Android

Google Nest Cam avec Floodlight : 279 $ / 269 £ / 299 €

En ce qui concerne les capacités de la caméra de ce produit, elles sont exactement les mêmes que la Nest Cam (batterie). Nous vous recommandons fortement de lire notre critique complète de cet appareil photo pour voir ce qu’il peut faire, car nous ne le répéterons pas ici.

Au lieu de cela, cet examen de Google Nest Cam avec Floodlight se concentrera sur les aspects uniques de ce produit de variation, notamment les deux projecteurs à LED et la procédure d’installation.

Cette version de la Nest Cam ne fonctionne pas uniquement sur batterie. Vous devez le câbler à votre boîte de jonction de projecteur existante. Si vous n’en avez pas déjà un, vous devrez d’abord en installer un avant de l’installer. Pratiquement n’importe quel électricien local pourrait le faire pour vous. Google propose également un service d’installation via le Google Store pour un supplément de 179 $.

Cependant, l’appareil photo a une batterie intégrée. De cette façon, si votre alimentation est coupée, la caméra peut toujours enregistrer des images et les sauvegarder localement. Une fois le courant rétabli, il téléchargera automatiquement les images enregistrées et commencera à se recharger. Les lumières ne fonctionnent pas avec cette batterie, cependant. Vous pouvez contrôler les lumières et la caméra à l’aide de l’application Google Home (l’application Nest n’est pas prise en charge).

Vous cherchez plutôt une caméra d’intérieur ? Il y a aussi la Nest Cam (intérieure) pour ceux qui veulent une caméra de sécurité à domicile des gens de Google Nest.

La Google Nest Cam avec Floodlight est disponible dans une seule couleur – Snow – et est disponible à l’achat sur le Google Store et la plupart des grands magasins à grande surface aux États-Unis et dans diverses autres régions.

Ce qui est bon?

C. Scott Brown / Autorité Android

Comme mentionné dans notre examen principal de la version non Floodlight de cet appareil photo, la qualité d’image, les fonctions de détection d’activité et la durabilité sont excellentes. Il peut suivre les mouvements généraux et utiliser l’intelligence artificielle pour reconnaître des éléments spécifiques, tels que des animaux, des véhicules et des personnes. Si vous vous abonnez à Nest Aware (6 $ par mois), il peut même identifier des personnes individuelles. Notez que vous aurez besoin d’un abonnement Nest Aware pour voir toute séquence de plus de trois heures. Encore une fois, vous devez absolument consulter notre examen complet de Nest Cam pour en savoir plus à ce sujet.

Les deux lumières LED sont incroyablement lumineuses. Avec 2 400 lumens, ce sont parmi les plus lumineux que vous puissiez obtenir dans un système de projecteur intelligent. Le réglage des lumières dans l’application Home est facile. Vous pouvez les rendre plus lumineux ou plus sombres, contrôler la fréquence à laquelle ils s’allument/s’éteignent et même les configurer pour qu’ils fonctionnent avec les routines de l’assistant Google, tout comme vos autres lumières intelligentes.

Le réglage physique des lumières et de la caméra est tout aussi simple. Vous n’avez besoin d’aucun outil, déplacez simplement chaque pièce à la main.

Le kit dispose d’un capteur de mouvement traditionnel. Ceci est très sensible et a incroyablement bien fonctionné dans mes tests. Cependant, vous n’avez pas besoin de vous fier uniquement au capteur de mouvement, car la caméra elle-même peut contrôler les lumières. Cela vous permettrait, par exemple, d’allumer les lumières lorsque la caméra repère une personne, mais pas lorsque la caméra repère un animal. Ce degré de contrôle supplémentaire est le bienvenu et a bien fonctionné lors de mes tests.

Vision nocturne activée / Lumières éteintes Vision nocturne désactivée / Lumières allumées

Lorsque les lumières sont allumées, elles sont suffisamment lumineuses pour que la vision nocturne sur la Nest Cam ne soit pas nécessaire. C’est bien car la vision nocturne en noir et blanc est inférieure à celle de la concurrence.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

C. Scott Brown / Autorité Android

L’installation de la caméra n’est pas simple. Même si vous avez une boîte de jonction pré-installée, vous devrez être assez expérimenté dans le travail avec des équipements électriques pour le faire vous-même. Même si quelqu’un d’autre l’installe pour vous, il n’y a aucun moyen de pré-configurer la caméra dans l’application Home. Puisqu’il n’y a aucun moyen de brancher le projecteur dans une prise standard, vous devez d’abord le connecter à votre boîte de jonction. Si votre signal Wi-Fi est trop faible à cet endroit ou si vous avez un produit défectueux, vous ne le découvrirez qu’à ce moment-là.

La configuration est assez maladroite avec cet appareil et il n’y a aucun moyen de réparer une LED cassée.

De manière confuse, vous pouvez contrôler les lumières comme n’importe quelle lumière intelligente (sur la page principale de votre appareil dans l’application Accueil), mais la caméra et les autres fonctionnalités d’éclairage font partie des paramètres individuels de la caméra. Ce n’est pas idéal. Devoir aller à deux endroits différents pour contrôler le même matériel est maladroit. C’est particulièrement ennuyeux lorsque vous savez que la Google Nest Cam avec Floodlight ne fonctionne pas avec l’application Nest, ce qui est un point de discorde au sein de la communauté Nest en raison de fonctionnalités réduites et de l’interface rudimentaire de l’application Home.

Enfin, il est incroyablement frustrant que Google vous oblige à remplacer l’ensemble en cas de panne de lumière. Google adore dire à quel point ses produits sont « verts » – il note même que la Nest Cam avec Floodlight est « conçue de manière durable avec 41 % de contenu recyclé dans ses pièces en plastique ». C’est bien, mais si le tout doit aller à la poubelle juste parce qu’une des LED s’éteint, peu importe à quel point elle est produite de manière durable.

Test de la Google Nest Cam avec Floodlight : dois-je l’acheter ?

C. Scott Brown / Autorité Android

La Google Nest Cam avec Floodlight est une bonne caméra avec un bon système de projecteur intelligent connecté. La configuration est un peu maladroite, mais une fois que vous l’aurez lancée, elle offrira une expérience de qualité.

Comme pour les autres produits Nest Cam lancés en 2021, notre examen de la Google Nest Cam avec Floodlight nous a laissé penser que cela ne ferait que plaire aux purs et durs de Google. Le prix de 279 $ de l’appareil n’est pas tout à fait justifié et son incapacité à fonctionner avec quoi que ce soit d’autre que les maisons intelligentes de Google Assistant sera une rupture pour de nombreux acheteurs. De plus, l’idée de devoir dépenser 279 $ supplémentaires si une lumière s’éteint ne nous convient pas du tout.

Si le prix de ce produit est trop élevé ou si vous n’êtes pas bloqué sur Google, il existe de nombreux produits concurrents à découvrir. La caméra Eufy Security Floodlight (179 $) est 100 $ moins chère et offre la plupart des fonctions de base de ce produit Nest. La Ring Floodlight Cam Wired Plus 2021 (179 $) est également 100 $ moins chère. Ces deux produits concurrents offrent également des sirènes de sécurité puissantes, ce qui manque à la Nest Cam avec Floodlight.

Enfin, il y a aussi le Blink Outdoor 3e génération et le Floodlight (139,99 $), qui sont nettement moins chers et fonctionnent sur batterie. Ce serait une alternative idéale pour les locataires ou les personnes qui ne veulent tout simplement pas avoir à installer un système câblé. Avec les caméras Ring et Blink, vous devrez cependant acheter dans l’écosystème Alexa d’Amazon.

Google Nest Cam avec projecteur

Une Nest Cam filaire avec un système de projecteur connecté

Si vous savez que vous souhaitez mettre votre Nest Cam à l’extérieur, pourquoi ne pas faire la lumière sur la situation ? Cette version de la Nest Cam extérieure dispose d’un système de projecteurs que vous pouvez contrôler depuis l’application Home.

Top Google Nest Cam avec des questions et réponses Floodlight

Q : Quelles sont les spécifications de la caméra ?

R : Il possède un capteur 1/2,8 pouce de 2 MP avec un champ de vision en diagonale de 130 degrés. La vidéo est reproduite en 1080p/30fps au format 16:9.

Q : Jusqu’où le détecteur de mouvement peut-il « voir » ?

R : Les capteurs de mouvement peuvent suivre l’activité jusqu’à 25 pieds (7,5 m) de distance.

Q : À quelles spécifications ma boîte de jonction doit-elle répondre ?

Q : La caméra et les lumières ont-elles un indice IP ?

R : Oui, ils sont classés IP54. La température de fonctionnement idéale pour le kit complet est de -4 degrés Fahrenheit (-20 degrés Celsius) à 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius).

Q : La Google Nest Cam avec Floodlight est-elle disponible en plusieurs couleurs ?

R : Non, la seule couleur disponible s’appelle Snow.

Q : La Google Nest Cam avec Floodlight prend-elle en charge l’enregistrement 24h/24 et 7j/7 ?

R : Oui, mais vous aurez besoin d’un abonnement au niveau Nest Aware Plus.

Q : Que se passe-t-il si quelqu’un vole la Google Nest Cam avec Floodlight ?

R : Google Nest propose un service de remplacement gratuit en cas de vol. Vous pouvez trouver les détails ici.

