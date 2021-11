Test de la Google Nest Cam (intérieure, filaire) : intelligente, abordable et sécurisée

Récemment, Google a dévoilé une multitude de nouveaux dispositifs de sécurité pour la maison intelligente, y compris une liste de différentes caméras de sécurité pour différentes situations. Toutes les caméras sont dotées de l’excellente intelligence artificielle de Google et s’intègrent facilement au reste de votre maison intelligente basée sur Google. Nous avons déjà examiné la Nest Cam alimentée par batterie – et il est maintenant temps de jeter un œil à la Google Nest Cam (intérieure, filaire).

Mis à part le terrible schéma de dénomination, la Nest Cam filaire d’intérieur semble offrir tout ce que nous aimions de l’appareil alimenté par batterie, mais dans un boîtier plus petit et moins cher. À seulement 99,99 $, l’appareil pourrait facilement être la caméra de sécurité à battre pour ceux qui veulent quelque chose dans leur maison.

La Google Nest Cam (intérieure, filaire) est-elle à la hauteur du battage médiatique ? Ou devriez-vous l’ignorer et passer à autre chose ?

Test de la Google Nest Cam (intérieure, filaire) : conception

La conception globale de la variante Indoor Wired Google Nest Cam est très similaire au reste de la gamme. Il a un module de caméra principal plus grand, avec un support bulbeux. Le modèle standard est entièrement blanc avec une façade noire, mais contrairement au modèle à piles, il est également disponible dans un certain nombre de couleurs différentes, notamment « Linen », « Fog » et « Sand with Maple Wood Base ». Nous examinons l’ancien modèle blanc normal.

Google Nest Cam Design Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il n’y a vraiment pas grand-chose dans la conception de la Nest Cam, mais ce n’est pas une mauvaise chose. L’appareil photo a l’air un peu encombrant sur les photos, mais il est en fait assez compact. Contrairement au modèle alimenté par batterie, il dispose d’un câble d’alimentation fixé en permanence, qui dépasse de l’arrière de l’appareil photo.

La caméra semble solide et bien construite. Bien qu’il soit construit en plastique, c’est un plastique solide qui devrait être capable de résister à la plupart des chocs et des chocs. Le câble intégré est assez long, ce qui est logique compte tenu des endroits polyvalents où il peut être placé. Cela dit, je souhaite qu’il puisse être alimenté via un câble amovible. Cela permettrait aux utilisateurs d’obtenir un câble de la bonne longueur, qu’il soit plus long ou plus court.

Source de l’image avant de la caméra Google Nest : Christian de Looper pour .

La caméra peut être placée sur une table ou montée sur un mur ou au plafond. Je l’ai utilisé sur une table, mais il est livré avec tout le matériel dont vous auriez besoin pour le monter relativement facilement.

Examen de Google Nest Cam (intérieur, filaire) : configuration

La configuration de la Google Nest Cam est très simple. Vous allez brancher l’appareil photo et ouvrir l’application Google Home, puis appuyez sur le bouton « + », puis sur « Configurer l’appareil ». Ensuite, suivez les instructions à l’écran pour vous connecter à la caméra et l’ajouter à votre domicile, ce qui peut impliquer de scanner le code QR fourni dans la boîte. L’ensemble du processus m’a pris une minute ou deux.

L’installer physiquement est assez facile aussi. Comme mentionné, je l’ai principalement utilisé sur une table, mais vous pouvez le monter. Cela implique de le visser dans le mur à l’aide du matériel inclus.

Test de la Google Nest Cam (intérieure, filaire) : fonctionnalités

Google a intégré plus de fonctionnalités intelligentes dans ses produits de sécurité, et malgré le prix inférieur, vous obtiendrez la plupart de ces fonctionnalités intelligentes dans la Nest Cam filaire. Il existe de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA dont vous pouvez profiter. Malheureusement, cependant, bon nombre des meilleurs sont verrouillés derrière un paywall.

Source de l’image Google Nest Cam Back : Christian de Looper pour .

Heureusement, il y a des trucs inclus. Par exemple, la caméra peut reconnaître des objets et définir des zones d’activité pour des éléments tels que des portes ou des sols, afin que vous puissiez éviter que quelqu’un passe devant votre fenêtre en déclenchant constamment des alertes de mouvement. La caméra peut aller encore plus loin pour les animaux de compagnie et détecter la différence entre un animal et une personne marchant dans le cadre. Ainsi, vous pouvez être alerté si une personne est vue et non un animal. Chaque zone peut également avoir ses propres paramètres. Ainsi, vous pouvez configurer les animaux pour déclencher une alerte dans une zone, mais pas dans une autre.

Ensuite, il y a les fonctionnalités payantes, et elles débloquent vraiment la valeur de l’appareil photo. L’un des meilleurs d’entre eux est que la caméra peut vous donner une alerte audio spécifique, comme un détecteur de fumée. Cela élimine la nécessité d’acheter nécessairement un détecteur de fumée intelligent séparé. Les autres fonctionnalités payantes incluent la possibilité d’appeler le 911 à partir de l’application Google Home.

Un abonnement Nest Aware ajoute également d’autres fonctionnalités, comme le stockage dans le cloud. Les abonnements Nest Aware commencent à 6 $ par mois pour 30 jours d’historique des événements ou à 12 $ par mois pour 60 jours. Le forfait à 12 $ par mois ajoute également un historique vidéo 24h/24 et 7j/7 jusqu’à 10 jours.

Avis Google Nest Cam (intérieur, filaire) : application

L’application qui fonctionne avec la Google Nest Cam filaire est l’application Google Home, et elle fonctionne comme d’habitude. Si vous l’avez utilisé pour d’autres appareils domestiques intelligents, vous pourrez facilement y naviguer ici, même s’il existe quelques fonctionnalités spécifiques à l’appareil photo.

Grâce à l’application, vous pouvez définir des zones d’activité, voir un flux vidéo en direct, modifier les routines à la maison et à l’extérieur, et plus encore. Parfois, vous devrez creuser un peu dans les paramètres, mais une fois que vous vous serez habitué au fonctionnement de l’application, ce sera relativement facile.

Test de la Google Nest Cam (intérieure, filaire) : vidéo

De manière générale, la Google Nest Cam offre une qualité vidéo décente qui fonctionne bien aussi bien dans un bon éclairage que la nuit. Ce n’est pas une caméra 4K – elle est limitée à l’enregistrement à 1 080p à 30 images par seconde, avec prise en charge du HDR. Il a un champ de vision de 130 degrés, ce qui n’est pas énorme mais devrait être suffisamment large pour la plupart des environnements intérieurs.

Source de l’image de qualité Google Nest Cam : Christian de Looper pour .

Compte tenu du prix, la qualité vidéo est bonne. Il offre également des fonctionnalités telles que la vision nocturne, bien que la vision par faible luminosité ne soit pas aussi bonne qu’une caméra avec un projecteur, comme le Nest Cam Spotlight. Bien sûr, vous ne placeriez normalement pas une caméra de projecteur à l’intérieur – et pour une caméra d’intérieur, celle-ci a fière allure.

Bien sûr, une vidéo à plus haute résolution sera définitivement meilleure que celle-ci, et je souhaite que la qualité vidéo, en général, soit un peu meilleure, même pour le prix. Mais la plupart devraient trouver qu’il fait le travail.

Conclusion

La Google Nest Cam filaire d’intérieur 2021 est une caméra de sécurité solide, surtout pour son prix. La meilleure chose à ce sujet n’a rien à voir avec la qualité ou la conception de la vidéo. Au lieu de cela, c’est le fait qu’il possède d’excellentes fonctionnalités intelligentes et qu’il fonctionne bien avec le reste de vos produits Google. Nous vous recommandons de prendre en compte un abonnement Nest Aware dans votre budget, mais même si vous ne le pouvez pas, vous apprécierez de pouvoir utiliser la Nest Cam comme une caméra de sécurité de base solide.

La compétition

La Google Nest Cam est une excellente option pour le prix, mais ce n’est pas la seule option pour le prix. La plus grande concurrence vient peut-être des marques Amazon, comme Blink. La plupart des caméras de Blink sont moins chères que la Nest Cam, donc si vous cherchez juste une caméra d’entrée de gamme solide, elles peuvent être la voie à suivre. Mais ils s’intègrent également à l’écosystème Alexa, plutôt qu’à l’écosystème Google. Donc, si vous préférez utiliser Google Assistant et l’application Google Home, la Google Nest Cam est toujours la solution. Si vous pouvez dépenser un peu plus et que vous voulez une option alimentée par batterie, cela vaut la peine d’envisager le modèle alimenté par batterie.

Dois-je acheter la Google Nest Cam (intérieure, filaire) ?

Oui. Si vous utilisez l’écosystème de Google et que vous souhaitez une caméra solide et peu coûteuse, la Google Nest Cam est faite pour vous.