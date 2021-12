Test de la Lenovo Yoga Tab 11 : la commodité d’un coup de pied

Les gadgets que vous utilisez au bureau ne sont pas toujours le meilleur choix lorsque vous travaillez à domicile. Un ordinateur est indispensable, mais une tablette performante peut vous donner beaucoup de flexibilité pour assister à des réunions, consulter vos e-mails et vous divertir après une longue journée. La Lenovo Yoga Tab 11 est l’une des nombreuses nouvelles tablettes Android à avoir été lancées récemment sur le marché, signalant un intérêt accru pour une catégorie qui stagne depuis des années.

Le Tab 11 gagne des points avec une béquille intégrée qui vous permet de le soutenir pour une séance de cinéma ou de l’accrocher au mur de la cuisine pendant que vous préparez un repas. Associez-le à la superbe configuration à quatre haut-parleurs et à un écran décent, et le Yoga Tab 11 est bien adapté comme tablette multimédia, mais ne vous attendez pas à ce qu’il aille au-delà.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

La Lenovo Yoga Tab 11 avec sa béquille intégrée est une excellente option pour ceux qui recherchent une tablette qui reste à la maison.

Caractéristiques

Marque: Lenovo

Stockage: 128 Go + emplacement pour carte microSD

CPU: MediaTek Helio G90T

Mémoire: 4 Go LPDDR4

Système opérateur: Android 11

Batterie: 7 500 mAh

Ports : Port de type C

Caméra (arrière, avant) : Appareil photo principal 8MP, appareil photo selfie 8MP

Affichage (taille, résolution) : ACL IPS 11″ 2K (2000 x 1200)

Prix: 319 $

Taille: 256,84×169,02×7,9-8,3mm

Connectivité : WiFi 5, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS

Avantages

La béquille intégrée offre une grande commodité Excellente qualité de fabrication Configuration de haut-parleurs puissante Autonomie de la batterie décente

Les inconvénients

Pas de prise jack 3,5 mm Un peu lourd L’écran ne devient pas très lumineux Le déverrouillage du visage est incertain

Conception, matériel, contenu de la boîte

Il s’agit d’une tablette de 300 $, mais elle dépasse certainement son poids en ce qui concerne la conception et la qualité de fabrication. La tablette a un cadre en polycarbonate, qui se sent solide et s’enroule à mi-chemin autour du dos. Le reste est recouvert d’un tissu gris foncé qui offre une excellente adhérence et un joli contraste avec la finition mate en polycarb.

Pour accueillir la béquille en acier inoxydable intégrée, le fond de l’appareil devait être cylindrique. Bien que cela rende difficile son insertion dans des pochettes et des compartiments destinés aux tablettes, le compromis en vaut la peine. Le Yoga Tab 11 est lourd, mais le support polyvalent vous permet de le placer presque n’importe où. Cela m’a permis d’utiliser le Tab dans toute la maison, que ce soit pendant que je hache des légumes sur la plate-forme de la cuisine ou que j’essaie de m’endormir au lit. Je l’ai même accroché à des crochets muraux à côté de ma sécheuse pour pouvoir regarder un épisode des Simpsons tout en faisant la lessive.

Le support est solide et il semble qu’il tiendra bien dans le temps. Une poignée en caoutchouc pratique est fixée pour assurer la friction sur les surfaces lisses comme le verre et éviter les rayures. La longueur du support vous permet également de soutenir la tablette à des angles raides.

L’écran LCD 2K de 11 pouces, ainsi que la puissante configuration à quatre haut-parleurs et la béquille, m’ont convaincu d’arrêter de revoir The Office sur mon téléphone. J’utilise maintenant la Tab 11. C’est une déception que malgré le côté bulbeux épais, Lenovo n’a pas pu inclure une prise casque 3,5 mm. L’affichage est loin d’être parfait aussi. Les angles de vision sont corrects, mais ce n’est pas assez lumineux pour être utilisé à l’extérieur.

Les boutons de volume et d’alimentation (en orientation portrait) se trouvent en bas, ce à quoi je ne me suis toujours pas habitué. Ils sont gênants même lorsque la tablette est tenue en mode paysage car cela entraîne des clics accidentels. Il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales à trouver et, malheureusement, le déverrouillage du visage basé sur l’appareil photo fonctionne rarement. Il existe une fonction d’éclairage automatique de l’écran, mais c’est une affaire de hasard et ne rend pas le déverrouillage aussi transparent qu’il aurait pu l’être.

Il y a deux caméras 8MP à bord ici, une de chaque côté. Bien que je n’aie jamais eu besoin d’un appareil photo pour tablette orienté vers l’arrière, cela pourrait certainement s’avérer utile si vous vouliez numériser des documents et prendre des notes dessus. La caméra frontale peut tenir dans un éclairage décent et convient aux appels Zoom.

Lenovo inclut une brique de charge de 20 W (un luxe rare en effet) et un câble de type A à type C dans la boîte.

Logiciel, performances et batterie

Le Yoga Tab 11 exécute Android 11 prêt à l’emploi avec une touche d’interface utilisateur de Lenovo sur le dessus. Je serai honnête; Je ne suis pas fan. La peau ne fait pas grand-chose à part peaufiner les visuels, et même cela ne fait pas bien. Le pack d’icônes par défaut agrandit les icônes et recadre certains éléments clés, donnant à l’écran d’accueil un aspect à moitié cuit. Il y a aussi des bloatwares, mais vous pouvez en désinstaller la plupart.

L’espace de divertissement de Google est mis en évidence ici et peut être invoqué d’un simple glissement directement depuis l’écran d’accueil. Il identifie toutes les applications de streaming et suggère des choses à regarder. Cependant, à part YouTube, la plupart des recommandations ne sont pas ciblées, je ne me suis donc pas retrouvé à l’utiliser si souvent. L’espace a également des onglets séparés pour les jeux et la lecture de contenu.

Si vous êtes ancré dans l’écosystème Google, vous serez peut-être heureux d’apprendre que l’onglet prend également en charge le mode ambiant. Lorsqu’il est activé, vous pouvez le transformer en cadre photo numérique (via Google Photos) ou contrôler vos appareils connectés (via Google Home). Cela ne fonctionne que lorsque la tablette est connectée à une source d’alimentation, mais c’est un ajout intéressant qui transforme essentiellement votre tablette en un écran intelligent lorsqu’elle est inactive.

Si vous cherchez à prendre des notes ou à dessiner, la Yoga Tab 11 est compatible avec le Lenovo Precision Pen 2 (vendu séparément) et est livrée pré-installée avec quelques applications appropriées. Bien que je n’aie pas le stylet pour tester, la grosseur de la Yoga Tab n’est pas idéale pour une utilisation en déplacement. J’ai eu du mal à le mettre dans le compartiment de mon ordinateur portable.

Je n’ai pas à me plaindre de performances majeures avec le processeur Helio G90T et 4 Go de RAM, mais c’est principalement parce que je ne joue pas à beaucoup de jeux mobiles ou que je pousse la tablette avec le multitâche. Ce n’est pas la tablette économique la plus réactive que j’ai utilisée, mais étant donné l’accent médiatique de la Tab 11, je pense que c’est parfaitement acceptable.

Avec une unité de 7 500 mAh alimentant l’unité, la durée de vie de la batterie est excellente. J’ai obtenu plus de huit heures d’écran à l’heure sur quatre jours d’utilisation avec le streaming vidéo, la navigation occasionnelle et les sessions de lecture Kindle occasionnelles. Lenovo a fourni un chargeur de 20 W qui prend environ trois heures pour charger la tablette – pas mal du tout.

Faut-il l’acheter ?

Oui, si vous recherchez une tablette de divertissement économique qui restera à la maison. La béquille intégrée est la considération cruciale ici. Si vous voyez qu’il est utile de caler la tablette dans la maison, la Tab 11 sera un plaisir à utiliser – j’ai pris beaucoup de liberté dans la façon dont je l’utilise. Mais l’encombrement supplémentaire entrave la portabilité et la commodité du stockage.

La tablette s’avère être une bonne tablette multimédia avec son bon écran, ses haut-parleurs et une excellente autonomie. Le mode ambiant de Google est également un ajout pratique qui transforme la tablette en un « écran intelligent » passable. Si vous n’êtes pas convaincu par la Yoga Tab 11 et que vous cherchez quelque chose d’intéressant dans ce segment, soyez à l’affût de notre avis sur la Nokia Tab T20.

Achetez-le si…

Vous cherchez une tablette qui reste à la maison. Vous consommez beaucoup de médias.

Ne l’achetez pas si…

Les mises à jour fréquentes des logiciels et de la sécurité sont importantes pour vous. Si l’absence d’une prise casque est un facteur décisif.

Nous espérons que vous aimez les articles que nous recommandons et dont nous discutons ! AndroidPolice a des partenariats affiliés et sponsorisés, nous recevons donc une part des revenus de certains de vos achats. Cela n’affectera pas le prix que vous payez et nous aide à offrir les meilleures recommandations de produits.

A propos de l’auteur

Prasham Parikh (410 articles publiés)



Prasham est une victime du marketing de Samsung – il a fini par choisir le S3 Mini plutôt que le Nexus 4. Depuis, il écrit sur les téléphones et regrette de ne pas avoir partagé de liens d’affiliation avec ceux qui lui ont demandé ses suggestions. Oh, il était aussi un agriculteur urbain une fois, mais vous feriez mieux de ne pas lui demander quelles cultures il cultivait.

Plus de Prasham Parikh