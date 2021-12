Test de la manette GameSir T4 Mini : accessoire compact parfait pour les jeux Switch et mobiles

Vous avez le choix entre de nombreuses options lorsque vous recherchez les meilleurs contrôleurs de jeu iPhone, contrôleurs d’ordinateur et les meilleurs contrôleurs Nintendo Switch. Mais si vous aimez jouer à des jeux sur tous ces éléments et que vous aimez emporter des jeux avec vous lors de vos déplacements avec votre iPhone ou votre Switch, c’est une bonne idée d’avoir une manette aussi facile à emporter que votre appareil.

C’est là qu’intervient le GameSir T4 Mini. Cette manette de jeu compacte s’associe facilement avec à peu près n’importe quel appareil de jeu, y compris les téléphones, Nintendo Switch et PC. Sa petite taille le rend facile à transporter et pourtant il parvient toujours à offrir une excellente prise en main ergonomique et des commandes satisfaisantes. C’est le contrôleur parfait pour le joueur multiplateforme.

Manette de jeu GameSir T4 Mini :

Manette de jeu GameSir T4 Mini

En bout de ligne : Cette manette est un excellent compagnon de voyage pour tous les besoins mobiles, Nintendo Switch ou PC. Si la taille plus petite ne vous dérange pas, ce peut être le seul contrôleur dont vous avez besoin pour profiter de tous vos jeux.

Le bon

Taille compacte idéale pour les voyages Appairage facile Prise en main confortable Éclairage froid

Le mauvais

Peut-être trop petit pour certains Courte durée de vie de la batterie

Manette de jeu GameSir T4 Mini : prix et disponibilité

Source : Rebecca Spear / iMore

Le contrôleur de jeu GameSir T4 Mini se vend 36 $ et peut être acheté sur Amazon ou sur le site Web de GameSir. C’est une manette compacte qui fonctionne avec les téléphones, Nintendo Switch et PC. Son prix est très avantageux étant donné qu’il possède également des capacités de contrôle de mouvement et de grondement pour l’utilisation de la Nintendo Switch.

Manette de jeu GameSir T4 Mini : ce qui est bien

Source : Rebecca Spear / iMore

Ce contrôleur parvient à se présenter dans une taille pratique et à emporter tout en restant confortable pour les mains d’adultes. Les poignées ne sont pas aussi longues que sur un contrôleur standard, mais les boutons et le placement du joystick se sentent à peu près les mêmes. Pour le tester, j’ai utilisé le T4 Mini sur ma Nintendo Switch, mon iPhone SE et mon PC, et j’ai trouvé que l’appairage était super simple dans tous les cas. Les boutons s’enfoncent également bien, mais pas aussi fermement que certains autres contrôleurs. Mais dans l’ensemble, j’ai pu jouer à des jeux Apple Arcade compatibles et à mes meilleurs jeux Nintendo Switch sans aucun décalage ni autre problème. Vous pourriez probablement aussi le faire fonctionner avec les consoles Xbox et PlayStation, mais vous devrez acheter un dongle pour cela.

Catégorie GameSir T4 Mini Manette de jeu Plateformes Nintendo Switch, iOS 13 ou supérieur, Android 9.0 ou supérieur, Windows 7/10 ou supérieur Connectivité Bluetooth 5.0 Commandes de mouvement Oui, Switch uniquement Vibration Oui, Switch et PC uniquement Réveil Oui Veille automatique Oui Batterie 600mAh , environ 10 heures Poids 0,34 lb

De plus, ce contrôleur comprend des commandes de grondement et de mouvement pour jouer sur Switch, vous ne devez donc pas manquer ces expériences. Si je joue à mon Switch en mode TV, je peux l’utiliser pour réveiller mon Switch d’une simple pression sur un bouton afin que je n’aie pas à me lever de mon canapé. Le contrôleur se met automatiquement en veille s’il ne détecte aucune entrée après 15 minutes. C’est assez rapide par rapport à de nombreux autres contrôleurs et peut être un peu frustrant si vous vous éloignez très rapidement pour une collation, mais cela permet d’économiser la batterie.

Source : Rebecca Spear / iMore

En parlant de cela, il a une batterie au lithium rechargeable qui peut durer jusqu’à environ 10 heures avec une seule charge. Bien que ce ne soit pas autant de temps que d’autres options, c’est quand même assez long pour une session de jeu moyenne. Tant qu’il est chargé entre les utilisations, il aura toujours beaucoup de jus.

Une autre fonctionnalité intéressante : en appuyant sur le joystick gauche et le bouton turbo, vous pouvez choisir l’une des neuf options de couleurs différentes pour apparaître autour des joysticks. Ceux-ci incluent le bleu, le rouge, le vert, le jaune, le cyan, l’orange, le rose et l’arc-en-ciel. Si vous aimez toutes ces options, vous pouvez également faire défiler toutes les couleurs via un fondu.

Manette de jeu GameSir T4 Mini : ce qui n’est pas bon

Source : Rebecca Spear / iMore

Le GameSir T4 Mini a à peu près la même longueur et la même largeur que mon iPhone SE, il est donc très facile de le jeter dans un sac ou un sac à main lorsque vous quittez votre maison. J’ai personnellement trouvé que la taille compacte du contrôleur fonctionnait très bien pour moi. Il parvient à avoir des poignées ergonomiques qui sont confortables à tenir pendant de longs étirements, mais mes petits doigts gagnent à peine un achat sur la poignée. En tant que tel, c’est une excellente option pour les enfants et les personnes ayant des mains moyennes ou petites.

Cependant, les joueurs avec de grandes mains pourraient le trouver un peu trop petit pour leurs besoins et pas aussi confortable à tenir. Néanmoins, cette taille en déplacement en fait le compagnon de voyage idéal pour accompagner votre Nintendo Switch ou votre téléphone.

Manette de jeu GameSir T4 Mini : Compétition

Source : Joe Wituschek / iMore

Si vous recherchez un contrôleur de jeu iPhone dédié, je vous recommande vivement le Backbone One. Il a été spécialement conçu pour les iPhones. En fait, il n’existe actuellement pas de version pour les téléphones Android. Glissez simplement votre iPhone entre les contrôleurs et il ressemble à un commutateur Nintendo. Il est également livré avec une application pratique pour vous aider à interagir avec d’autres joueurs et à trouver des jeux plus facilement.

Plutôt un joueur Nintendo Switch ? La manette de jeu Switch de choix est définitivement la manette Pro. Il a un design traditionnel et propose des fonctionnalités de grondement, de commandes de mouvement et de numérisation amiibo.

Manette de jeu GameSir T4 Mini : devriez-vous l’acheter ?

Source : Rebecca Spear / iMore

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez quelque chose de compact Vous voulez une manette sans fil Vous aimez l’éclairage RVB

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez quelque chose avec une autonomie plus longue Vous recherchez l’option la moins chère Vous avez de grandes mains

4 sur 5

Si vous recherchez spécifiquement un contrôleur qui voyage bien et fonctionne avec les jeux sur téléphone, Nintendo Switch et PC, c’est un choix parfait. Les commandes de mouvement, le grondement et les boutons fonctionnent tous très bien avec les jeux compatibles. L’éclairage RVB est également amusant et comme vous pouvez personnaliser les couleurs, vous pouvez lui donner l’apparence que vous souhaitez.

Je préviens simplement toute personne ayant de plus grandes mains de rester à l’écart car cela laissera vos petits doigts flottants sans aucun soutien et ne se sentira pas aussi bien pendant de longs étirements. Mais il est parfait pour les petites et moyennes mains des adultes et des enfants. De plus, la durée de vie de la batterie n’est pas la meilleure, mais c’est typique de tout appareil RVB. Néanmoins, si vous le rechargez entre chaque utilisation, il durera toujours pendant vos sessions de jeu.

Manette de jeu GameSir T4 Mini

En bout de ligne : Ce contrôleur est parfait pour le joueur en déplacement. Si la petite taille ne vous dérange pas et que vous êtes également un joueur multi-plateforme, cette manette sera à la fois pratique et utile. L’argent bien dépensé!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.