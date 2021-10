Test de la Samsung Galaxy Tab S7 FE : grosse tablette, peu de valeur

J’étais vraiment enthousiasmé par la Galaxy Tab S7 FE. La marque euphémique Fan Edition de Samsung, destinée à signifier une version moindre d’un produit phare existant à un prix inférieur, est apparue pour la dernière fois sur le Galaxy S20 FE de 2020, un téléphone que j’ai positivement adoré: il a lésiné un peu sur l’ajustement et la finition pour offrir une expérience autrement formidable à un prix très raisonnable.

Avec la Tab S7 FE, cependant, Samsung semble avoir adopté l’approche inverse. La qualité de fabrication de la tablette est fantastique, à la hauteur de la Tab S7+ premium, et elle conserve même le S Pen fourni. Mais un tas de concessions bizarres rendent difficile la recommandation par rapport à d’autres options de prix similaire, même certaines de celles de Samsung.

La Galaxy Tab S7 FE est une tablette de milieu de gamme parfaitement adaptée, mais pour plus de 500 dollars, elle devrait vraiment être meilleure.

Caractéristiques

Espace de rangement: 64 Go, 128 Go, 256 Go

CPU: Snapdragon 778G (modèles Wi-Fi); Snapdragon 750G (modèle 5G)

Mémoire: 4 Go, 6 Go, 8 Go

Système opérateur: Android 11 avec une interface utilisateur 3.1

Batterie: 10 090 mAh

Caméra (arrière, avant) : 5 MP à l’avant, 8 MP à l’arrière

Affichage (taille, résolution) : ACL TFT 12,4 pouces 1600p

Prix: 529 $+

Avantages

La qualité de construction est excellente. L’affichage est grand et haute résolution. Comprend un stylet S.

Les inconvénients

Pas de capteur d’empreintes digitales. Le chargeur fourni est lent. Quatre Go de RAM ne suffisent pas à ce prix.

Conception, matériel, contenu de la boîte

À distance, le S7 FE n’est pas facile à distinguer de ses cousins ​​plus chers. Il a la même construction carrée en aluminium, jusqu’au bloc de charge magnétique S Pen à côté de la bosse de l’appareil photo. Il est tout aussi agréable : il est lourd et ne cède pas sous la pression, et il est tout aussi dense et solide que le Tab S7+ de taille similaire.

Tout cela est conforme au précédent Fan Edition établi par le S20 FE de l’année dernière : il apporte certaines des fonctionnalités haut de gamme de Samsung dans un package plus abordable mais toujours assez haut de gamme. Mais le S20 FE a pris de grandes oscillations là où il comptait – à savoir, dans son fantastique écran OLED 120 Hz et son chipset Snapdragon 865 – tout en profitant de matériaux agréables à posséder. La Tab S7 FE effectue des coupes aux endroits que vous remarquerez plus probablement. Son écran, un grand panneau de 12,4 pouces cadencé à 1600p, est un panneau LCD TFT plafonné à 60 Hz. Le modèle de base dispose de quatre Go de RAM – carrément maigres par rapport aux normes Android 2021, milieu de gamme ou non.

La coupe la plus bizarre, cependant? Il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales sur cette chose (et si vous pensez qu’il a peut-être un déverrouillage sécurisé du visage ou quelque chose du genre, pas de chance. Nous parlons uniquement du code PIN ou du motif). Sur quelque chose comme un Galaxy Tab A7, je peux vivre avec ça – mais cette tablette coûte 230 $. Celui-ci commence à 530 $ (bien que les ventes aient commencé à affluer).

Pourtant, crédit où il est dû, cette chose est une sacrée machine médiatique. Un écran à 60 Hz est suffisant pour la plupart des contenus vidéo, et la Tab S7 FE a un son robuste grâce à ses haut-parleurs stéréo. Et bien que je valorise presque universellement le taux de rafraîchissement par rapport à la résolution (jusqu’à un certain point, de toute façon), 2 560 x 1 600 est une bosse significative par rapport au FHD, en particulier à cette taille. C’est très croustillant.

Comme les Tab S7 plus chers, le FE est livré avec un S Pen dans la boîte. Mais dans un peu étrange et ennuyeux de réduction des coûts, sa brique d’alimentation incluse est terriblement inadéquate à 15 watts. (L’accessoire de clavier illustré ci-dessus n’est pas inclus.)

Logiciel, performances et autonomie de la batterie

Vous obtenez ici l’expérience logicielle typique de Samsung. Le S7 FE exécute One UI 3.1 sur Android 11, ce qui vous sera familier si vous avez utilisé un appareil Android Samsung au cours des dernières années (et la courbe d’apprentissage n’est pas trop raide si vous êtes habitué, disons, à Google ou la peau de OnePlus). Il a toutes les astuces : multitâche facile avec écran partagé et applications fenêtrées, panneaux Edge pour les raccourcis et possibilité de prendre des notes sur l’écran pendant que la tablette est endormie à l’aide du S Pen fourni – une fonctionnalité que j’aime, même si le panneau LCD ne pas les noirs parfaits d’un OLED.

Les performances sont également tout à fait correctes pour une tablette de milieu de gamme, mais la situation y est un peu étrange. Le modèle Wi-Fi le moins cher contient un Snapdragon 778G, tandis que la version 5G plus chère est livrée avec un chipset 750G plus ancien. Cela n’a probablement pas d’importance dans la pratique, mais même ainsi, l’idée de payer plus d’argent pour moins de puissance me fait un peu grimacer. Ce n’est pas non plus une petite majoration : le modèle Wi-Fi commence à 530 $, tandis que la variante 5G coûte 670 $ via des opérateurs ou directement de Samsung. Pourtant, j’utilise cette version 5G ostensiblement moins puissante, et elle ne semble pas sensiblement lente à moins que je ne la pousse. Même certaines tâches assez intensives comme l’édition de photos RAW dans Lightroom sont entièrement gérables.

Ma seule vraie inquiétude en ce qui concerne les entrailles du S7 FE sont les quatre maigres Go de RAM du modèle de base. Pour une tablette orientée média, c’est suffisant, mais si vous voulez utiliser cette chose pour tout type de travail – que ce soit Slack et e-mail ou croquis et retouche photo – cela va tôt ou tard se transformer en un goulot d’étranglement. Pour obtenir plus de mémoire, vous devrez débourser 70 dollars supplémentaires. Cela vous rapportera six gigaoctets de RAM, plus 128 Go d’espace de stockage, soit le double du modèle de base. Mais cela fait également grimper le prix à plus de 600 $ avec les taxes, ce qui dépasse le territoire de milieu de gamme (à mon avis, de toute façon).

Pour aggraver les choses, ces mises à niveau ne sont disponibles que sur la version Wi-Fi. La variante 5G que j’utilise n’est disponible qu’avec quatre Go de RAM et 64 de stockage, ce qui entrave vraiment son potentiel en tant que poste de travail mobile connecté et rend son PDSF élevé plus que ridicule.

La durée de vie de la batterie est très forte, au moins. Avec une cellule de 10 090 mAh, cette chose n’a pas besoin d’être rechargée très souvent, surtout si vous l’utilisez avec désinvolture. Dans mon utilisation, j’ai généralement vu entre six et huit heures de temps d’écran sur plusieurs jours entre les charges. C’est bien, car le chargeur de 15 watts inclus prend des heures pour recharger la tablette – vous voudrez probablement la laisser se charger pendant la nuit. Il prend cependant en charge les chargeurs PPS jusqu’à 45 watts, si vous êtes prêt à en débourser un.

Faut-il l’acheter ?

Je ne sais pas vraiment pourquoi vous le feriez. Si vous me remettiez 530 $ et me disiez d’acheter une tablette Samsung avec, je me dirigerais directement vers le plus petit Galaxy Tab S7, qui est disponible à ce prix ou moins souvent ces derniers temps. À 11 pouces, ce n’est pas aussi grand, mais il bat le FE de plusieurs manières : il a un chipset plus rapide, plus de RAM, double l’espace de stockage et, surtout pour moi, un capteur d’empreintes digitales.

Il y a aussi l’iPad Air de l’année dernière, qui coûte généralement entre 0 et 0 sur Amazon, selon les jours. Comme la Tab S7 proprement dite, elle possède un écran LCD de 11 pouces plus petit, mais sa résolution est légèrement supérieure. Sa puce A14 Bionic parcourt également le ou les processeurs Qualcomm du S7 FE, et vous avez accès à la meilleure sélection d’applications pour tablette d’Apple et à un excellent écosystème d’accessoires (c’est juste dommage qu’Apple ne fournisse pas de stylet – et que son crayon est tellement trop cher). Oh, et il a aussi un capteur d’empreintes digitales.

Si vous êtes déterminé à acheter une grande tablette Samsung et que votre budget ne dépasse pas la Tab S7+, la S7 FE n’est certainement pas un mauvais choix. Dans le vide, c’est une très belle tablette. Mais si vous pouvez attendre une autre vente S7+ significative ou vivre avec un iPad, je pense que vous en aurez beaucoup plus pour votre argent.

