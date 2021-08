Test de la sonnette Google Nest (batterie) : intelligent et volumineux

Les produits de maison intelligente propriétaires de Google ont toujours été une excellente option pour ceux qui font partie intégrante de l’écosystème de Google. La sonnette vidéo Nest Hello était elle-même une excellente option, grâce à son design génial et ses fonctionnalités super intelligentes. Maintenant, il y a un suivi, dans la sonnette Google Nest.

Désormais, la Nest Doorbell ne remplace pas réellement la Nest Hello. En fait, Google rebaptise le Nest Hello en Nest Doorbell (Wired). Au lieu de cela, la nouvelle sonnette vise à offrir une alternative sans fil au modèle filaire, tout en conservant les fonctionnalités impressionnantes de l’IA, et même en ajoutant quelques-unes des siennes. Parallèlement à la Nest Doorbell (batterie), la société a lancé une nouvelle Nest Cam, et vous pouvez lire notre critique complète ici.

La Nest Doorbell tient-elle le coup ? Je l’ai utilisé pour le savoir.

Conception de la sonnette Google Nest

La première chose à remarquer à propos de la sonnette Google Nest Doorbell alimentée par batterie est sa conception, et ce n’est pas un mauvais produit. Cela dit, il ne ressemble pas vraiment au modèle filaire. Ainsi, lorsque vous choisissez entre eux, vous devrez choisir en fonction à la fois de son alimentation et de son apparence. Notez que vous pouvez également utiliser le nouveau modèle de batterie en mode filaire, donc si vous le préférez et que vous ne voulez pas vous soucier des batteries, vous pouvez toujours l’utiliser.

La principale raison pour laquelle la sonnette Google Nest Doorbell alimentée par batterie est si différente est peut-être le fait qu’elle est beaucoup plus grande. En fait, c’est assez énorme. L’appareil mesure 6,3 pouces de haut et 1,8 pouces de large. Si vous cherchez quelque chose à placer sur un cadre de porte, vous devrez vous assurer qu’il s’adapte.

La sonnette est disponible dans quelques couleurs différentes. Je passe en revue le modèle “Ash”, mais il est également disponible en “Snow”, “Linen” et “Ivy”. Ce n’est pas un mauvais look, mais je ne peux pas m’empêcher de préférer le look du modèle filaire noir et blanc recouvert de verre. Le nouveau modèle propose un gros bouton en bas, avec un anneau lumineux à LED qui s’allume autour de lui lorsque le bouton est enfoncé.

Outre la sonnette elle-même, dans la boîte, vous trouverez le matériel pour le monter à plat ou en angle, un câble de charge et le câblage pour le fixer à votre carillon existant. C’est à peu près tout ce dont vous aurez besoin.

En fin de compte, la Nest Doorbell alimentée par batterie est un beau produit. Mais il est assez volumineux, ce qui mérite d’être gardé à l’esprit.

Configuration de la sonnette Google Nest

La configuration de la sonnette est un jeu d’enfant. Vous commencerez par le sortir de la boîte et le brancher. Ensuite, téléchargez l’application Google Home si vous ne l’avez pas déjà, et scannez le code QR fourni dans la boîte. Suivez les instructions à l’écran et vous devriez être prêt à partir.

Au cours du processus d’installation, vous serez interrogé sur une gamme de fonctionnalités différentes. Par exemple, il vous sera demandé si vous souhaitez activer la détection des visages familiers, qui peut reconnaître les visages et vous alerter sur qui est là. Nous reviendrons un peu plus sur la technologie de reconnaissance d’image plus tard.

La configuration physique de la sonnette est un peu plus délicate que la configuration avec votre compte Google. Vous devrez trouver un bon endroit pour monter l’appareil et décider si vous voulez qu’il soit incliné ou non. Et, si vous souhaitez l’utiliser en mode filaire, vous n’aurez peut-être pas le choix de l’endroit où vous le monterez. Si c’est vous, vous devrez vraiment vous assurer que l’appareil s’adapte avant d’acheter. Vous obtiendrez des vis de montage et un faisceau de câbles dans la boîte, et les instructions de configuration de l’application vous aideront dans ce processus.

Fonctionnalités et autonomie de la batterie de Google Nest Doorbell

Comme tout appareil domestique intelligent récent de Google, la sonnette Google Nest Doorbell alimentée par batterie regorge de fonctionnalités intelligentes. Malheureusement, certains des meilleurs sont bloqués derrière un abonnement.

Commençons par les bases. Lorsque quelqu’un vient à la porte et appuie sur le bouton, vous recevez une alerte sur vos haut-parleurs intelligents alimentés par Google Assistant et une notification sur votre téléphone. Vous pouvez afficher le flux en direct de la caméra pour parler au visiteur via l’audio bidirectionnel, et la caméra commencera à enregistrer. Jusqu’à présent, c’est assez basique pour les sonnettes intelligentes.

Lorsqu’il n’est pas seulement utilisé comme sonnette intelligente, il agit essentiellement comme une caméra de sécurité à l’extérieur de votre maison. Vous pouvez définir des zones d’activité et recevoir des notifications en fonction de l’activité dans ces zones. Par exemple, vous pouvez les configurer pour ignorer les animaux en mouvement, mais vous avertir des personnes. Vous pouvez également définir des alertes générales basées sur l’intégralité de la vidéo. Et, vous pouvez recevoir des notifications spécifiques lorsqu’il y a un colis à votre porte.

Si vous payez pour un abonnement Nest Aware, vous pouvez accéder à plus de fonctionnalités. Certains d’entre eux sont logiques : vous pouvez augmenter votre stockage vidéo à 30 jours avec Nest Aware et à 60 jours avec Nest Aware Plus. La détection des visages familiers nécessite également un abonnement Nest Aware. Pour tirer le meilleur parti de ce produit, vous voudrez certainement penser à vous abonner.

La durée de vie de la batterie sur cet appareil est très bien. Google estime environ 2-3 mois d’utilisation normale, ce qui est un peu faible. Les sonnettes de Ring peuvent durer jusqu’à un an avec une charge. La sonnette Arlo Essential peut durer jusqu’à environ six mois. Nous n’avions pas la Nest Doorbell assez longtemps pour tester la durée de vie de la batterie.

Application Google Nest Doorbell

L’application Google Home s’est améliorée de plus en plus, et elle est maintenant relativement facile à utiliser. Si vous avez beaucoup d’appareils domestiques intelligents, vous pourrez les parcourir et modifier leurs paramètres.

Il y a beaucoup de paramètres à utiliser pour la sonnette Google Nest, et certains d’entre eux peuvent être légèrement cachés. Une fois l’appareil configuré, cela vaut la peine de parcourir tous les différents menus.

Dans l’application, vous pouvez également voir un historique des événements enregistrés, voir un flux en direct de la caméra, etc. Vous pouvez également définir des réponses rapides lorsque des personnes sont à la porte. Cela signifie que vous pouvez appuyer rapidement sur « Vous pouvez simplement le laisser » lorsqu’il y a un colis et que vous ne pouvez pas réellement parler à la personne qui s’y trouve. Ce genre de choses ajoute sérieusement à l’expérience globale.

Vidéo de la sonnette Google Nest

La qualité vidéo de la Nest Doorbell alimentée par batterie est bonne, mais ce n’est pas étonnant. La caméra offre une résolution de 960 x 1280, avec prise en charge du HDR et de la vision nocturne. Il a un champ de vision de 145 degrés, ce qui n’est pas mal pour une sonnette intelligente dans cette gamme de prix. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un champ de vision vertical et que le champ de vision horizontal est beaucoup plus bas que cela. Ce produit est conçu pour vous aider à voir les gens et les colis juste devant votre porte, et pas nécessairement pour voir une vue large à l’extérieur de votre maison.

Si vous recherchez la vue la plus détaillée de ce qui se passe devant votre porte, cette caméra n’est probablement pas le moyen de l’obtenir. Mais encore, il est certainement assez bon de distinguer les visages à votre porte et de voir certains détails de l’environnement de la caméra. Vous pouvez également basculer entre différentes qualités vidéo dans l’application. Cela peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie et la bande passante des données. Je l’ai généralement gardé à Max.

J’aurais aimé voir une meilleure qualité vidéo en général, et un large champ de vision horizontal. Mais encore une fois, il est un peu difficile de se plaindre compte tenu de la gamme de prix et du fait que l’appareil photo est si riche en fonctionnalités.

Conclusion

La sonnette Google Nest Doorbell alimentée par batterie n’est probablement pas la solution si vous voulez simplement une vidéo de la meilleure qualité. Mais si vous êtes connecté à l’écosystème de Google et que vous vous souciez davantage des fonctionnalités intéressantes et intelligentes, alors c’est absolument la sonnette intelligente pour vous. Cela dit, pour tirer le meilleur parti de la sonnette, vous devrez souscrire à un abonnement Nest Aware.

La compétition

Il y a beaucoup de concurrence dans l’espace des sonnettes intelligentes, mais une grande partie est beaucoup plus chère. La Ring Video Doorbell 4 est peut-être la plus grande compétition. Il est légèrement plus cher et offre une résolution vidéo légèrement supérieure. Mais bien qu’il offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, il ne s’intègre pas tout à fait à l’application Google Home ainsi qu’à la Nest Doorbell.

Cela vaut également la peine de considérer l’Arlo Essential Doorbell, qui est disponible en modèles filaires et sans fil. L’Arlo Essential, encore une fois, a une résolution légèrement plus élevée et s’intègre à plus d’écosystèmes de maison intelligente. Si vous n’êtes pas sûr de vouloir rester dans l’écosystème Google, c’est probablement la voie à suivre.

Dois-je acheter la sonnette Google Nest ?

Oui. Si vous êtes investi dans l’écosystème de Google et que sa taille ne vous dérange pas, la Google Nest Doorbell offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. C’est particulièrement vrai si vous êtes prêt à payer pour un abonnement.

