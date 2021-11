Test de la station de charge améliorée NexiGo pour Oculus Quest 2: Quantité et qualité superficielle

L’Oculus Quest 2 est un casque VR presque parfait. En fait, son plus gros défaut est sa faible autonomie. Demandez à n’importe quel propriétaire de Quest 2 combien de temps son casque passe à se charger et vous êtes sûr d’en avoir plein les oreilles. Naturellement, quelques fabricants d’accessoires comme NexiGo ont commencé à fabriquer des produits pour aider à atténuer le problème. Malheureusement, sa prétendue solution élégante va à peine au-delà du simple branchement du casque au mur.

La station de chargement améliorée de NexiGo vérifie certaines des cases qu’elle promet, mais se surprend pour le faire. En tant que propriétaire relativement nouveau de Quest 2 qui n’a que les nécessités de base, j’espérais que le support de charge s’intégrerait bien avec mes accessoires Oculus Quest 2 et rechargerait mon casque. Malheureusement, non seulement il n’a pas tenu toutes ses promesses, mais il a également travaillé activement contre certains des accessoires de première partie les plus basiques.

Examen de la station de charge améliorée NexiGo :

Station de charge améliorée NexiGo

En bout de ligne : La dernière station de chargement VR de NexiGo peut sembler jolie, mais elle fonctionne activement contre certains aspects de la Quest 2 et, franchement, elle pose plus de problèmes que sa valeur.

Le bon

Livré avec des câbles USB Type-C Les couvercles de contrôleur rechargeables sont discrets Une façon élégante d’afficher votre casque

Le mauvais

Les voyants de charge du contrôleur ne fonctionnent pas Le port USB-C magnétique ne sort pas facilement du Quest 2 Ne fonctionne pas avec le serre-tête avec batterie Cher

Station de recharge améliorée NexiGo : prix et disponibilité

La dernière station de chargement Quest 2 de NexiGo est sortie en septembre au PDSF de 80 $. Vous pouvez le trouver sur Amazon ainsi que sur le site Web de NexiGo, uniquement dans sa variante de couleur blanche. Étant donné que la station de chargement est assez récente, elle restera probablement à ce prix de 80 $ pendant un certain temps, à moins qu’elle ne soit réduite pour le Black Friday.

Station de charge améliorée NexiGo : ce que vous aimerez

La station de chargement améliorée est livrée avec à peu près tous les accessoires dont vous auriez besoin pour vous aider à charger votre Quest 2 et vos contrôleurs, ce qui en fait une excellente solution universelle. L’ensemble complet comprend deux piles AA rechargeables, un couvercle de batterie pour chaque contrôleur, le support de charge, un câble AC vers USB Type C et un câble USB vers USB Type C. Notamment, l’adaptateur USB Type C à l’extrémité du câble est attaché magnétiquement.

Le hic, cependant, c’est qu’ils ne sont rechargeables qu’à l’aide des chargeurs de contrôleur du support à gauche et à droite de la station d’accueil pour casque. Lorsque les chargeurs fonctionnent, il leur faut entre 2 et 4 heures pour charger complètement les batteries rechargeables. Vous remarquerez qu’il faut environ une heure de plus pour charger avec la station d’accueil que de simplement brancher votre Quest 2 au mur avec l’adaptateur secteur fourni. Cependant, il est également livré avec un long adaptateur USB Type C vers CA, donc même si vous ne voulez pas brancher le support, vous pouvez au moins l’utiliser pour afficher votre Quest 2 et le charger à l’ancienne.

Le câble de charge de la station d’accueil est livré avec un petit goujon magnétique attaché à l’extrémité qui reste branché sur votre casque, vous n’avez donc pas besoin de brancher le casque pour le charger. Au lieu de cela, alignez simplement la partie magnétique du cordon avec le goujon du port de charge du Quest 2 et laissez-le reposer.

La meilleure chose à propos de la station de chargement améliorée, cependant, est son facteur de forme. Il mesure un peu plus d’un pied de long et seulement environ deux pouces de large, il s’adapte donc à votre bureau, table basse ou console de télévision sans prendre beaucoup de place. Avec un peu moins d’un pied de hauteur avec le casque dessus, il est peut-être trop grand pour tenir sur des étagères plus petites, mais il affiche le casque bien en évidence.

Non seulement il correspond au design minimaliste du Quest 2, mais ses voyants de charge et sa plate-forme surélevée affichent très bien le casque. En fait, grâce à son voyant lumineux d’état de charge et à son design par ailleurs apprivoisé, c’est la station de charge la plus esthétique du marché. Il n’est pas trop grand non plus, ce qui en fait un excellent choix pour tous ceux qui disposent d’une bibliothèque toujours croissante de matériel de jeu mais d’un espace limité.

Station de charge améliorée NexiGo : ce que vous n’aimerez pas

Si la meilleure chose que je puisse dire à propos de la station de recharge NexiGo est qu’elle fait le strict minimum, alors il pourrait y avoir un problème – certainement pas pour son prix demandé de 80 $ et pas quand il y a une demi-douzaine d’autres stations de recharge là-bas pour le même prix (ou moins !) que mange son déjeuner. Non seulement certains de ses composants ne fonctionnent pas, mais les pièces qui fonctionnent ne valent pas le coût ou la peine.

NexiGo présente la station de charge comme une alternative au branchement de votre Quest 2 au mur qui ne prend qu’une heure de plus à charger. Il possède également des batteries rechargeables qui prennent environ 2,5 heures à charger et des voyants de charge pour vous indiquer quand vos appareils ont fini de charger. Seules certaines de ses capacités de charge fonctionnent parfaitement et les voyants de charge des contrôleurs ne fonctionnaient pas du tout ou s’allumaient et s’éteignaient régulièrement.

Le dock est livré avec deux cordons : un pour le brancher au mur et l’autre pour brancher le dock dans le casque. La prise qui va dans le mur est un adaptateur AC vers USB Type C standard, mais le cordon USB vers USB Type C est inutilement compliqué. Nous avons mentionné précédemment que la partie qui se branche sur le casque est un petit goujon. Vous pouvez facilement débrancher le casque, mais le goujon reste en place. J’ai beau essayer, je n’ai pas pu retirer le goujon à mains nues. J’avais certes peur d’apporter un couteau à ma Quest 2, mais si jamais je voulais rejouer à Star Wars Squadrons en VR ou Half-Life Alyx via Steam VR, je n’avais pas d’autre choix. Je l’ai fouillée, mais je ne peux pas imaginer le faire encore et encore à chaque fois que je voulais jouer à Steam VR ou simplement quitter ma maison avec ma Quest 2.

Ce moment m’a semblé emblématique de mon expérience avec l’accessoire dans son ensemble. Chaque composant ici fait son travail de la même manière qu’une chaise de bureau inconfortable ou un couteau de cuisine émoussé font leur travail. Les voyants censés indiquer que la charge d’un contrôleur ne s’est pas allumée, les batteries de chaque contrôleur se chargent à une vitesse différente (une aux 2,5 heures promises et l’autre à environ quatre heures), vous ne pouvez pas le charger avec le serre-tête avec batterie car il ne rentre pas, et bien sûr, le goujon magnétique à lui seul a rendu cet appareil inutilement compliqué pour quiconque veut jouer à Steam VR.

Station de recharge améliorée NexiGo : concurrence

Une brève recherche sur Amazon fait apparaître un certain nombre d’alternatives à l’offre de NexiGo, beaucoup pour une fraction du coût. Mais si vous êtes prêt à débourser les 80 $ pour obtenir le support de charge, les batteries rechargeables, les cordons et un facteur de forme élégant, l’offre d’Anker est imbattable. C’est notre station de charge incontournable sur Android Central.

La station de charge d’Anker pour Quest 2 est, à bien des égards, la meilleure version de NexiGo. Il a un profil plus bas, presque tous les mêmes cloches et sifflets, et beaucoup moins de problèmes. Bien qu’il n’affiche pas le Quest 2 de la même manière, il constitue une alternative solide à la station de charge NexiGo. Si vous recherchez quelque chose de moins cher, un certain nombre d’options sont disponibles, y compris le même quai mais avec moins d’extras.

Station de recharge améliorée NexiGo : devriez-vous l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous êtes prêt à dépenser 80 $ pour une station de charge Vous en avez assez de remplacer et de jeter les piles Vous voulez un moyen élégant de ranger, de charger et d’afficher votre Quest 2

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous cherchez quelque chose de moins cher Vous êtes content de brancher votre casque au mur Vous voulez une indication plus claire de la charge de votre Quest 2

La station de charge de NexiGo fait le strict minimum. Si vous êtes à la recherche d’un support de charge ou d’une station d’accueil pour votre quête 2, il existe un certain nombre d’options meilleures et moins chères, ou certaines au même prix qui fonctionnent parfaitement. C’est un mauvais signe quand quelque chose conçu pour la commodité et la facilité d’utilisation devient une corvée à utiliser et à posséder.

2,5 sur 5

Je ne sais pas exactement sur quoi la station de charge améliorée NexiGo s’améliore, mais je recommanderais de suspendre celle-ci pour le moment et d’attendre une station de charge améliorée mise à niveau. Si vous êtes à la recherche d’une station de chargement ou d’un support pour le Quest 2 maintenant, nous vous recommandons l’offre d’Anker. Ce n’est pas que le dock de NexiGo ne fonctionne pas, mais un certain nombre de fioritures supplémentaires qui sont censées le distinguer ne fonctionnent pas toutes, ce qui fait que son prix de 80 $ semble excessif.

Station de charge améliorée NexiGo

En bout de ligne : La station de charge améliorée de NexiGo n’a pas amélioré mon expérience en tant que propriétaire de Quest 2. Lorsque ma batterie a commencé à s’épuiser après quelques heures de Resident Evil 4 VR, j’étais heureux de la poser sur la station de charge. Le ramasser était le problème.

