Test de la station de charge magnétique Anker 637 (MagGo) : boule de tonnerre

Il est difficile de mettre trop de noms en ligne avec Anker en ce qui concerne les accessoires de chargement de téléphone. Des banques d’alimentation aux chargeurs muraux, l’entreprise semble tout faire correctement. Désormais, Anker fournit une centrale de charge pour votre bureau qui promet une assistance pour à peu près tout ce que vous pouvez lui lancer. Ceci est notre revue de la station de charge magnétique Anker 637 (MagGo), et il est temps de voir la puissance de cette balle.

Ce que vous devez savoir sur la station de charge magnétique Anker 637 (MagGo)

Ryan Haines / Autorité Android

Station de charge magnétique Anker 637 (MagGo) : 99,99 $

La station de charge magnétique 637 donne l’impression que quelqu’un chez Anker s’est demandé combien elle pouvait tenir dans un chargeur. Il a à peu près la taille d’une balle molle – en particulier 112 x 110 x 103 mm – et contient un tas de ports parmi lesquels choisir. Anker a utilisé une paire de ports USB-A, quelques ports USB-C et un trio de prises secteur pour rejoindre le socle de charge magnétique situé à l’avant. Ce dernier puise dans la marque MagGo, qui est la gamme d’appareils magnétiques d’Anker qui imitent le chargement MagSafe d’Apple pour ses derniers iPhones.

La station de charge magnétique elle-même est en plastique et est livrée avec des protections intégrées contre les surtensions et mises à la terre. Anker a choisi une prise murale coudée pour faciliter l’installation de votre chargeur partout où vous en avez besoin. Vous trouverez également un voyant LED latéral qui indique l’état de charge de votre appareil. Le bleu fixe signifie qu’il est en charge, mais le bleu clignotant signifie qu’il y a un problème.

Des ports à la prise murale, chaque détail est conçu pour vous offrir la meilleure expérience de charge.

Les ports USB-A d’Anker atteignent 12 W, tandis que les options USB-C sont capables de produire jusqu’à 65 W. Ceux d’entre vous qui possèdent des appareils Apple compatibles MagSafe peuvent profiter jusqu’à 7,5 W du socle de charge, et les prises secteur sont là pour gérer les appareils plus gros comme les ordinateurs portables.

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez la station de charge magnétique 637 elle-même, ainsi que quelques documents de base. Anker a également inclus des sangles auto-agrippantes pour gérer vos câbles de charge, mais c’est à peu près tout.

Vous voulez ramasser votre propre balle Anker MagGo ? Vous pouvez l’acheter directement auprès d’Anker ou auprès de détaillants tiers, dont Amazon.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Si le diable est dans les détails, alors Anker joue avec le feu. La station de charge magnétique 637 contient tous les ports que vous pourriez demander, puis certains. Il y a de fortes chances que vous n’ayez jamais besoin de charger huit appareils à la fois, mais c’est bien d’avoir cette option. Anker a même modifié la direction des prises secteur afin que vos autres câbles ne s’emmêlent pas.

Je suis un grand fan du design dans son ensemble, et cela rappelle la refonte du haut-parleur Echo d’Amazon. La forme de la sphère est juste assez grande, mais elle ne semble pas intrusive sur votre bureau ou sur une petite table. Les petits coussinets en caoutchouc d’Anker sur le bas et sur le socle de charge aident à empêcher la station de charge de se déplacer, et vos appareils de charge sans fil doivent rester verrouillés en place.

La station de charge magnétique 637 offre des vitesses de premier ordre avec un design accrocheur.

La station de charge magnétique Anker 637 n’est pas seulement un joli visage non plus. Il offre des vitesses de charge solides dans l’ensemble, même lorsque vous êtes connecté à plusieurs ports USB-C à la fois. Les quatre ports USB prennent en charge une forme de charge PowerIQ d’Anker, ce qui signifie que vous obtiendrez une charge rapide à partir des ports USB-A et une alimentation électrique à partir des ports USB-C. J’ai pu atteindre des vitesses de pointe de plus de 19 W sur un iPhone 12 Pro, ainsi que des vitesses de 14,6 W sur un Samsung Galaxy S21.

Test de la station de charge magnétique Anker 637Samsung Galaxy S21Apple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test de la station de charge magnétique Anker 637 :

USB-C (2 ports)

Samsung Galaxy S21 :

8.96V

1.63A

14.6W

Norme : USB PD

Apple iPhone 12 Pro :

9.02V

2.14A

19,3 W

Norme : USB PD

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

14.90V

2.97A

44,25 W

Norme : USB PD

Test de la station de charge magnétique Anker 637 :

USB-A (2 ports)

Samsung Galaxy S21 :

5.16V

1.77A

9.1W

Standard : Charge rapide

Apple iPhone 12 Pro :

4.76V

2.40A

11,4 W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

N / A

Vous pouvez également charger des ordinateurs portables avec la station de charge magnétique, bien que je vous recommande d’utiliser une prise secteur plutôt que l’un des ports USB. Les prises secteur ne partagent pas l’alimentation avec les autres ports, ce qui signifie que vous pouvez obtenir des vitesses globales plus rapides. Le chargeur sans fil fonctionne également bien pour les iPhones avec MagSafe, offrant des vitesses de charge allant jusqu’à 7,5 W.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Il est beaucoup plus difficile de régler les aspects moins bons de la station de charge sans fil 637 – c’est vraiment une option géniale. Cela dit, il y a encore de la place pour l’amélioration. Ma plus grande plainte est qu’Anker n’inclut pas de tampon magnétique dans la boîte pour une utilisation avec un téléphone Android. En conséquence, vous devrez probablement trouver votre propre solution magnétique si vous n’êtes pas propriétaire d’un iPhone. Qu’il s’agisse d’un nouveau boîtier ou d’attacher vous-même un aimant, cela vous coûtera probablement un peu plus d’argent.

De plus, la charge sans fil de 7,5 W d’Anker est bonne mais pas géniale. Nous avons déjà vu des banques d’alimentation disponibles avec des vitesses plus rapides égales ou supérieures à 10 W, et de nombreux appareils peuvent gérer des vitesses bien au-delà de 7,5 W. Certes, il est destiné à être utilisé avec MagSafe, mais vous pouvez obtenir des vitesses nettement supérieures avec les produits officiels d’Apple. Les accessoires de charge MagSafe d’Apple vont également jusqu’à 15 W, donc si vous voulez les vitesses de charge sans fil les plus rapides pour les nouveaux iPhones, il existe de meilleures options, bien que sans tous les extras fournis par la boule MagGo d’Anker.

L’absence d’USB PD PPS est un talon d’Achille sur une solution de charge par ailleurs géniale.

Alors qu’Anker a ajouté Power Delivery à la station de charge magnétique 637 sous la forme de PowerIQ 3, il s’est arrêté avant l’USB Power Delivery PPS. Cela signifie que malgré le prix de 99 $, vous ne pourrez pas charger les derniers produits phares Galaxy S ou la série Pixel 6 à leur vitesse maximale.

Examen de la station de charge magnétique Anker 637 : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous attendiez une solution de charge tout-en-un, celle-ci est à peu près aussi bonne que possible. Le prix de 99 $ est un peu élevé, mais il est difficile de battre huit appareils à la fois. La station de charge magnétique 637 d’Anker est particulièrement utile si vous avez un iPhone avec MagSafe ou un étui de charge magnétique. Même si vous ne le faites pas, la sélection de ports et de prises secteur en fait un magasin de recharge unique. Des vitesses maximales de 65 W signifient qu’il s’agit également d’une option solide pour charger les ordinateurs portables.

Ceux d’entre vous qui recherchent une alternative solide à la station de charge magnétique Anker 637 ont une question importante à laquelle répondre : avez-vous besoin d’un chargeur mural ou d’une multiprise ? Après tout, cette borne de recharge est le meilleur des deux mondes à bien des égards. À l’heure actuelle, le PowerPort III 25W d’Anker (19,99 $) est notre meilleur chargeur mural pour sa prise en charge USB PD PPS et son prix abordable. Cependant, il ne propose qu’un seul port USB-C.

Anker propose également plusieurs multiprises. Vous pouvez en acheter un avec 12 prises secteur et un trio de ports USB-A pour 28,99 $. Elle n’est pas aussi petite ou portable que la station de charge magnétique 637, mais elle offre tout de même des fonctions de sécurité robustes.

Station de charge magnétique Anker 637

La station de charge ultime d’Anker est prête pour votre téléphone, vos écouteurs et plus encore. La station de charge magnétique 637 contient trois prises secteur, deux ports USB-A et deux ports USB-C avec une tablette sans fil MagGo à l’avant.

