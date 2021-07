Test de la TV Android Hisense U8G ULED : la qualité à petit prix

Lorsque vous pensez aux fabricants de téléviseurs, vous pensez probablement à LG et Samsung. Mais ces dernières années, Hisense est devenu un concurrent sérieux de ces entreprises, en particulier dans le bas de gamme et le milieu de gamme. Récemment, la société a dévoilé ses derniers modèles qui visent à rivaliser avec les grands acteurs, dont le nouveau Hisense U8G.

Le Hisense U8G s’appuie sur le travail de Hisense avec sa technologie ULED au fil des ans, qui s’est révélé être un excellent moyen d’obtenir la technologie des points quantiques, avec des niveaux de noir profonds. Les anciens modèles ULED étaient brillants, vibrants et détaillés, sans un prix élevé. À un prix de départ de 950 $, le nouveau Hisense U8G est-il compétitif ?

Ben ouais. Cela fait. Mais la hausse des prix devrait faire réfléchir les clients potentiels. Notez que nous examinons le modèle 65 pouces (Hisense 65U8G), qui coûte 1 300 $. Il existe également un modèle de 55 pouces qui est disponible pour 950 $.

Conception et configuration Hisense U8G

La première chose à remarquer à propos du Hisense U8G est son design, et c’est un beau téléviseur.

Récemment, Hisense a pris plus de libertés avec la conception des téléviseurs, s’éloignant des pieds typiques que vous pouvez trouver sur la plupart des téléviseurs bas de gamme. Le U8G a plutôt des pattes plus grandes qui partent du milieu. Cela contribue à créer un look plus moderne dans son ensemble. L’inconvénient de cette approche est qu’elle a une empreinte plus profonde. Cela rend plus difficile de trouver de la place pour une barre de son. Si vous avez assez de place, vous aimerez le look.

Les cadres autour du téléviseur sont relativement minces, atteignant un peu moins d’un demi-pouce. Franchement, vous remarquerez à peine les lunettes autour de l’écran, à l’exception de celle du bas, qui est plus épaisse que les autres.

À l’arrière du téléviseur, vous trouverez tous ses ports, et il y a une bonne sélection. L’U8G propose quatre ports HDMI, dont deux prenant en charge HDMI 2.1 et deux prenant en charge HDMI 2.0. Vous obtiendrez également deux ports USB, un port Ethernet, un port optique et une prise casque. Ajoutez à cela le fait que le téléviseur prend en charge HDMI eARC, et vous devriez avoir plus qu’assez de ports pour vos besoins.

La conception de la télécommande mérite également d’être considérée, et bien qu’elle ait l’air un peu vanille, avec sa conception en plastique et sa construction plus grande, elle fait définitivement le travail et est relativement facile à naviguer. Il existe des commandes logicielles, des commandes de lecture et des commandes d’accès rapide pour certains des plus grands services de streaming, notamment Netflix, Disney + et Prime Video. Il y a aussi Tubi, qui est un choix un peu étrange. Hulu ou HBO Max ont peut-être été un meilleur choix là-bas.

La configuration de l’U8G est simple, en grande partie grâce au logiciel Android TV. Vous accepterez les termes et conditions, vous connecterez à votre compte Google, téléchargerez vos applications de streaming préférées, etc. Facile.

Logiciel Hisense U8G

Comme mentionné, le Hisense U8G est livré avec Android TV, et cela fonctionne relativement bien ici. Il y a quelques années, seuls les téléviseurs haut de gamme pouvaient exécuter Android TV sans être lents et insensibles. De nos jours, la plupart des téléviseurs de milieu de gamme sont capables de gérer la puissance de traitement nécessaire au logiciel.

De manière générale, Android TV est facile à naviguer et bien conçu. L’interface propose une rangée d’applications en haut, ainsi qu’une rangée de contenu par application en dessous. Vous pouvez également choisir les applications qui affichent le contenu sur l’écran d’accueil, il est donc quelque peu personnalisable.

L’assistant Google est également au premier plan ici, avec un bouton pour accéder à l’assistant sur la télécommande. L’assistant est relativement rapide et réactif ici, et il fonctionne comme sur n’importe quel autre appareil – vous permettant de contrôler le contenu et d’ouvrir des applications, de contrôler les appareils domestiques intelligents et d’accéder aux informations à partir du Web. Vous pouvez également utiliser l’assistant Google mains libres en utilisant le mot de réveil “Hey Google”, même lorsque le téléviseur est éteint, ce qui est une bonne idée. Cela signifie essentiellement que le téléviseur peut fonctionner comme un haut-parleur Google Home.

Comme il s’agit d’un appareil Android TV, il est malheureusement un peu verrouillé. De nos jours, de nombreux téléviseurs s’intègrent parfaitement dans l’écosystème d’Apple, offrant la prise en charge d’AirPlay et de HomeKit. Android TV n’offre ni l’un ni l’autre, bien qu’il fonctionne avec Alexa. Sûr de dire, il s’agit d’un téléviseur pour ceux qui préfèrent rester dans l’écosystème de produits de Google, ou ceux qui envisagent d’utiliser un appareil de streaming comme l’Apple TV 4K.

Performances Hisense U8G

La qualité d’image est peut-être la chose la plus importante à considérer, et c’est là que brille le Hisense U8G. Le téléviseur devient beau et lumineux, offre un excellent contraste et affiche de belles couleurs.

Sous le capot, le Hisense U8G offre 132 zones de gradation solides, une luminosité maximale de 1500 nits et prend en charge les formats Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision HDR. En d’autres termes, il prend en charge à peu près tous les formats HDR que vous pourriez souhaiter en 2021.

Le résultat de tout cela est une excellente qualité d’image. Regarder du contenu 4K Dolby Vision conçu pour une expérience visuelle exceptionnelle, avec des couleurs éclatantes et des niveaux de noir profond. Dans des circonstances de visionnement normales, il n’y a vraiment pas grand-chose à redire. Les tests d’affichage révèlent une certaine floraison, et les gris ne sont pas aussi uniformes sur l’écran que vous le souhaiteriez pour des choses comme le sport, mais la grande majorité des utilisateurs ne remarquera ni l’un ni l’autre de ces éléments. Le principal inconvénient est que la qualité de l’image diminue radicalement à des angles de vision plus grands, vous pouvez donc garder cela à l’esprit en fonction de la configuration de votre salon.

En HDR, le téléviseur propose un certain nombre de modes d’affichage, notamment un mode Sports, un mode Standard, un mode Vivid, etc. Franchement, le mode Vivid était un peu exagéré, et nous avons fini par nous en tenir à un mode Standard légèrement modifié. Comme il est courant de nos jours, le lissage des mouvements était activé par défaut et nous l’avons rapidement désactivé. Les utilisateurs peuvent sélectionner le degré de lissage de mouvement qu’ils souhaitent, le cas échéant, ce qui est bien.

La vidéo en basse résolution est également très bonne. Le téléviseur offre la technologie de mise à l’échelle de Hisense, et j’ai trouvé que cela fonctionnait assez bien. La vidéo 1 080p semble assez proche de la 4K, et même si la vidéo 720p n’y parvient pas tout à fait, elle semble toujours bonne pour ce qu’elle est. N’ayez pas peur de regarder la télévision par câble sur ce téléviseur, si vous regardez toujours le câble.

Jouer sur ce téléviseur est aussi un rêve. Le téléviseur prend en charge un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz, et prend même en charge le taux de rafraîchissement variable et AMD FreeSync. Jouer sur une PS5 conçue pour une expérience immersive et fluide, donc si vous recherchez un téléviseur prenant en charge les consoles de nouvelle génération, c’est une excellente option.

Son U8G Hisense

Le Hisense U8G offre un son intégré décent pour un téléviseur dans cette gamme de prix, mais comme pour tout téléviseur, si vous pouvez vous permettre une barre de son ou un système audio décent, vous devriez en obtenir un. Cela améliorera considérablement l’expérience globale et produira un son beaucoup plus immersif.

Les haut-parleurs intégrés offrent une réponse des basses un peu meilleure que ce à quoi vous vous attendriez, mais ils ne sont toujours pas très profonds ou étendus. Les médiums sont un peu lourds et il n’y a pas beaucoup de détails dans le haut de gamme.

Conclusion

Le Hisense U8G est un autre coup de circuit de Hisense. Le téléviseur offre une excellente qualité d’image et un meilleur son intégré que la plupart. Il existe également des tonnes de support pour toutes les fonctionnalités de jeu et les normes HDR que vous voudriez en 2021, et Android TV fonctionne très bien ici. Ce n’est pas parfait. Il y a encore quelques incohérences dans l’image, et il n’y a pas de support pour l’écosystème d’Apple. Mais dans cette gamme de prix, il fait facilement partie des meilleurs.

La compétition

Si vous recherchez un téléviseur de milieu de gamme et que vous pourriez économiser un peu d’argent, alors cela vaut la peine d’examiner la série TCL 6, qui change Android pour Roku, ce qui signifie que vous obtiendrez le support HomeKit et AirPlay. Alternativement, vous pouvez envisager l’un des téléviseurs OLED bas de gamme de LG, qui offrent des niveaux de noir parfaits sans problèmes de floraison et d’uniformité. Le Hisense U8G, cependant, devient plus lumineux et ne présente pas de risque de brûlure comme le font les panneaux OLED.

Dois-je acheter le Hisense U8G ?

Oui. Le Hisense U8G est facilement l’un des meilleurs téléviseurs dans cette gamme de prix, et si vous pouvez vous le permettre, ainsi qu’une barre de son ou un système de haut-parleurs, vous obtiendrez une excellente expérience de cinéma maison.

