Test de l’anneau Spigen OneTap MagSafe : Rendez n’importe quel étui magnétique

Même avec le lancement de MagSafe il y a près d’un an et demi, il y a toujours des étuis pour iPhone 12 et 13 qui arrivent sans prise en charge de la norme. Si vous cherchez à compléter une couverture préférée avec des fonctionnalités de montage magnétique, l’anneau Spigen OneTap MagSafe est juste la solution. Mais cela vaut-il la peine d’acheter un nouveau boîtier ? Notre dernière revue Testé avec 9to5Toys examine de plus près.

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques de tous les jours qui rendent la vie un peu plus facile. Parcourez l’intégralité de notre guide pour connaître toutes les dernières critiques et exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir figurer.

Pratique avec l’anneau Spigen OneTap MagSafe

Entrer avec le simple anneau Spigen OneTap semble accomplir une seule mission – amener MagSafe dans un boîtier qui n’a pas la fonction de signature. Pour y parvenir, l’accessoire n’a pas non plus besoin d’employer trop de ruse. La construction est juste un anneau en métal découpé avec précision avec un adhésif puissant pour que tout reste en place.

Disponible dans trois styles différents, dont le noir mat, le carbone et l’argent pour s’agencer au look de votre étui, l’anneau Spigen OneTap MagSafe a une taille unique. Cela garantit qu’il fonctionnera avec tout, de l’iPhone 12/13 mini compact aux variantes Pro Max et tout le reste. Mais la simplicité de cet accessoire à 20 $ répond-elle réellement à ce que prétend Spigen ? Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous examinons de plus près.

Voici de plus près la fiche technique :

Ajoutez la compatibilité magnétique Mag Safe à votre boîtierLa technologie OneTap prend moins d’une seconde pour se monter avec précision sur les accessoires Magsafe[EZ Fit] Un outil d’alignement automatique innovant pour une installation sans effort Taille plus fine pour minimiser l’encombrement Bord lisse et traité pour réduire les coupes et augmenter la sécurité

Prise de 9to5Toys

Dès la sortie de l’emballage, l’anneau Spigen OneTap MagSafe est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Même s’il n’y a pas grand-chose dans la pochette en carton, vous trouverez l’applicateur unique qui permet à cette offre de se démarquer de la concurrence. Cela rend vraiment l’expérience assez facile, car tout ce que vous aurez à faire est d’aligner les lignes directrices et d’appuyer pour fixer l’adhésif en place une fois que tout est aligné.

Ce que je préfère, c’est à quel point la prise magnétique est bonne avec les accessoires MagSafe. Avec les chargeurs officiels et tiers, j’ai trouvé que cela se fixait mieux magnétiquement que tout autre boîtier. C’est certainement dû au fait que le métal se trouve juste à l’extérieur de la couverture, mais cela fait certainement une différence.

L’anneau Spigen OneTap peut également être utilisé pour amener MagSafe sur des appareils qui, autrement, ne le prendraient pas en charge. Donc, si vous portez un iPhone 11 et que vous souhaitez profiter des fonctionnalités de montage magnétique, vous serez couvert. Gardez à l’esprit que cela ne vous permettra pas de profiter des vitesses de charge de 15 W ou quoi que ce soit, mais seulement des autres avantages offerts par la fonctionnalité astucieuse d’Apple.

Le plus gros inconvénient ici est que l’adhésif qui monte réellement l’anneau Spigen OneTap MagSafe sur votre étui va coller différemment sur divers matériaux. Cela fonctionne presque un peu trop bien sur la coque Case-Mate avec laquelle je l’ai principalement testé, qui est faite d’un plastique assez standard. D’un autre côté, les étuis en cuir fonctionnaient très bien, mais le lien n’était pas aussi étroit. Je dirais que la plupart des cas vaudront bien comme prévu, mais si vous avez une couverture texturée comme le modèle Spigen Liquid Air Armor, je peux voir qu’il y a des problèmes.

Mon verdict final est donc qu’au prix catalogue de 20 $, l’anneau Spigen OneTap MagSafe est un peu trop cher pour être recommandé. Mais compte tenu de la remise de lancement que nous avons initialement suivie pour devenir encore plus remarquable, vous pouvez en marquer une pour seulement 12 $ à partir de maintenant. Pour ce prix, ceux-ci valent facilement la peine d’être pris en considération, que ce soit pour apporter un support Magsafe à un boîtier qui peut en manquer, ou même simplement pour compléter un boîtier existant avec une puissance de maintien supplémentaire.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !