Test de l’Apple iPhone 13 : mieux là où ça compte

Je suis loin d’être le premier à le dire, mais à première vue, les iPhone 13 et 13 Mini se sentent définitivement comme des années “S”. C’est-à-dire qu’Apple a repris l’iPhone 12 de l’année dernière et l’a un peu affiné.

Mais creusez un peu plus et votre opinion sur l’importance des changements cette année pourrait changer. Alors que les changements de l’année dernière étaient principalement liés à la conception, ceux de cette année ont un impact considérable sur le quotidien. Dans mon livre, c’est ce qui compte.

Les améliorations sont également significatives. L’iPhone 13 offre une autonomie plus longue qui devrait facilement passer une journée complète. Et les améliorations apportées à l’appareil photo consolident l’iPhone 13 comme offrant un meilleur appareil photo que celui de la concurrence.

L’iPhone 13 n’atteint cependant pas tout à fait les hauteurs de l’iPhone 13 Pro. Est-ce vraiment important ? J’ai utilisé le téléphone pour le savoir.

Conception de l’iPhone 13

L’apparence générale de l’iPhone 13 est assez similaire à celle de l’iPhone 12 de l’année dernière. Vous obtiendrez les mêmes bords carrés et le même port Lightning en bas. L’appareil est légèrement plus épais et plus lourd, mais vous ne le remarquerez pas vraiment.

Apple iPhone 13 Back Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le fait que le design soit si similaire n’est pas une mauvaise chose. L’iPhone 13 a fière allure. Il a un joli verre brillant à l’arrière, avec un cadre mat sur les bords, et il est disponible dans une variété de superbes couleurs. Nous examinons le modèle Blue, qui est similaire au bleu de l’année dernière et qui a l’air génial.

Il y a quelques changements de conception, bien qu’ils n’aient pas vraiment d’impact sur la vie de tous les jours. Étant donné que les capteurs de la caméra sont un peu plus gros, Apple a dû réorganiser un peu le module de la caméra. Les caméras sont donc désormais alignées en diagonale au lieu d’être alignées verticalement. Les caméras dépassent également un peu plus de l’arrière du téléphone.

Peut-être plus important est le fait que l’encoche est un peu plus petite. Vous le remarquerez si vous regardez vraiment bien, mais cela n’a presque aucun impact sur la vie quotidienne. Espérons qu’Apple trouvera un moyen d’éliminer complètement l’encoche assez rapidement.

À gauche : iPhone 13. À droite : iPhone 12 Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’iPhone 13 se sent bien dans la main, mais selon la taille de vos mains, cela peut changer pour vous. J’ai des mains relativement grandes et je n’ai aucun problème à atteindre le côté opposé de l’appareil lors de la frappe, bien que je glisse normalement lorsque j’utilise une main. Ceux qui ont de plus petites mains voudront peut-être envisager le plus petit iPhone 13 Mini.

Écran de l’iPhone 13

L’iPhone 13 Pro a bénéficié d’une mise à niveau majeure de l’affichage avec l’ajout de ProMotion. Malheureusement, la technologie n’a pas atteint l’iPhone 13 standard. En d’autres termes, l’affichage des iPhone 13 et 13 Mini est similaire à celui de l’année dernière.

Cela ne signifie pas pour autant que l’affichage est inférieur à la normale. Au contraire, l’affichage de l’iPhone 13 est toujours aussi beau. Pour l’iPhone 12, Apple est finalement passé à la technologie OLED pour ses appareils non-Pro, et vous l’aurez toujours cette fois-ci. Cela signifie des niveaux de noir plus profonds et un contraste plus élevé, sans parler d’une meilleure efficacité énergétique.

Apple iPhone 13 Display Source de l’image : Christian de Looper pour .

La taille de 6,1 pouces est certainement assez grande pour la plupart, même si je suis enthousiasmé par les rumeurs selon lesquelles Apple pourrait abandonner le Mini l’année prochaine en faveur d’un “iPhone 14 Max”.

L’écran devient plus que suffisamment lumineux pour la plupart. Il atteint une luminosité maximale de 1200 nits, avec une luminosité typique de 800 nits. Cela représente un peu plus de 600 nits sur l’iPhone 12. Il est facile de voir l’écran de l’iPhone 13 même en plein soleil, ce qui est très utile.

Pourtant, en tant que personne qui utilise l’iPhone 13 Pro en même temps que l’iPhone 13, j’ai hâte qu’Apple apporte ProMotion à ses iPhones bas de gamme. De nombreux téléphones Android dans cette gamme de prix ont déjà des taux de rafraîchissement rapides, même s’ils n’ont généralement pas les mêmes affichages de taux de rafraîchissement variables que l’iPhone 13 Pros.

Performances de l’iPhone 13

Les quatre appareils iPhone 13 offrent la nouvelle puce A15 Bionic d’Apple, et ce sont les iPhones les plus performants à ce jour. En d’autres termes, dans une utilisation quotidienne, ils se sentent aussi réactifs que la série iPhone 12.

C’est une bonne chose. Apple semble avoir une longueur d’avance sur la concurrence en ce qui concerne les performances de l’iPhone, et le résultat est que les iPhones ne commencent à se sentir lents que des années après leur sortie. Les jeux se chargent rapidement, le multitâche est facile et je n’ai jamais eu de plantage d’application.

En règle générale, la puce A15 Bionic n’offre pas d’énormes améliorations par rapport à l’A14 Bionic, mais Apple n’a pas besoin de faire grand-chose pour continuer à offrir des performances de pointe. L’A15 Bionic dispose d’un moteur neuronal à 16 cœurs pour l’IA, qui est supérieur au moteur neuronal à 8 cœurs de l’A14 Bionic.

Les résultats de référence confirment l’excellente performance. Voici les résultats que nous avons obtenus avec l’iPhone 13.

Processeur GeekBench 5 : 1690 monocœur, 4455 multicœur

3DMark Vie sauvage : 8699

Ce sont d’excellents résultats et battent tous les téléphones Android que nous avons testés. Ils ont également battu tout autre iPhone, bien que les améliorations par rapport à l’iPhone 12, qui a atteint 1591 dans le score monocœur de GeekBench 5, soient modestes.

L’iPhone 13 obtient également une bosse de stockage. Désormais, le modèle de base de l’iPhone dispose de 128 Go de stockage, contre 64 Go. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui stockent beaucoup d’applications et de fichiers sur leur appareil.

Batterie et chargement de l’iPhone 13

L’une des grandes améliorations de l’iPhone 13 se présente sous la forme d’une durée de vie de la batterie plus longue. Selon Apple, la batterie de l’appareil devrait durer une heure et demie en utilisation moyenne, par rapport à l’iPhone 12. Cela semble à peu près correct, mais pourrait en fait être faible – la plupart des gens devraient voir une amélioration sérieuse de la batterie.

Port Apple iPhone 13 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Dans notre utilisation, nous avons constaté que l’iPhone 13 était facilement capable de durer une journée complète d’utilisation même relativement lourde, avec de la place à revendre à la fin. Nous pensons que la plupart devraient obtenir les mêmes résultats.

L’appareil offre une technologie de charge similaire à celle de l’iPhone 12. Vous bénéficierez d’une prise en charge de la charge sans fil Qi, avec la prise en charge de MagSafe. L’appareil prend également en charge la charge rapide jusqu’à 20 W avec le chargeur d’Apple, et bien qu’il ne se rapproche pas des vitesses de certains téléphones Android, il devrait être assez rapide pour la plupart.

appareil photo iPhone 13

L’appareil photo est peut-être l’amélioration la plus importante de l’iPhone 13. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ont le même système d’appareil photo, qui se compose d’un appareil photo principal de 12 mégapixels avec une ouverture f/1.6 et d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. avec une ouverture f/2.4. Il n’y a pas de téléobjectif ici – pour cela, vous aurez besoin d’un iPhone 13 Pro.

Appareil photo Apple iPhone 13 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les plus grandes améliorations concernent le capteur principal de l’appareil photo, qui a obtenu la même technologie de déplacement de capteur auparavant uniquement disponible sur l’iPhone 12 Pro Max. C’est une bonne nouvelle – l’année dernière, l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max était dans une ligue à part. Désormais, vous pouvez obtenir la même qualité, quel que soit l’iPhone 13 que vous achetez.

En utilisation normale, l’appareil fournit des images nettes et détaillées avec des couleurs éclatantes. Vous obtiendrez d’excellentes images dans des environnements bien éclairés et des prises de vue nocturnes, et l’appareil photo peut facilement faire la mise au point sur le sujet en une fraction de seconde.

La caméra ultra-large a également reçu de bonnes améliorations. Notamment, la caméra ultra-large peut capturer de meilleures images en basse lumière, bien que les différences ne soient pas énormes. Je recommanderais toujours d’éviter la caméra ultra-large pour les scénarios de très faible luminosité.

Pour iOS 15, Apple a ajouté de nouveaux « styles photographiques », qui vous permettent essentiellement de modifier l’apparence des images par défaut. Le système utilise en fait l’IA pour modifier la façon dont le téléphone traite les images – ce n’est donc pas exactement un filtre. Cela signifie également que vous ne pouvez pas modifier le style après avoir pris la photo, bien que vous puissiez modifier les styles pour les futures photos quand vous le souhaitez.

Le système fonctionne plutôt bien et rend l’appareil photo de l’iPhone plus polyvalent que jamais. Les goûts de Google et Samsung ont depuis longtemps leur propre « look » sur les caméras de leurs smartphones. Maintenant, votre iPhone peut recréer ces looks. Cela dit, en usage personnel, je suis resté au réglage par défaut. J’aime l’apparence de l’appareil photo de l’iPhone.

La caméra frontale est également très jolie. Il est inchangé par rapport à l’année dernière, bien qu’il puisse bénéficier un peu d’un meilleur traitement d’image.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

L’iPhone était déjà le meilleur du secteur lors de la vidéo, mais il s’est encore amélioré cette année. En raison de la technologie de déplacement du capteur, la technologie de stabilisation s’est également améliorée.

Bien sûr, la fonction vidéo principale est le nouveau mode cinématique, qui vous permet de modifier rapidement et facilement la mise au point de la caméra pendant le tournage – et de la modifier juste après avoir pris la vidéo. C’est amusant de jouer avec, mais cela ne fonctionne pas très bien dans des conditions de faible luminosité, et même les vidéos bien éclairées ne semblent pas encore tout à fait correctes. Cela me rappelle beaucoup les premiers jours du mode Portrait. Maintenant, le mode Portrait a l’air génial, mais il a eu du mal au début. Je suppose que le mode cinématique sera bien meilleur dans quelques années. Espérons que vous pourrez également l’utiliser à des résolutions plus élevées – pour l’instant, il est limité à 1 080p à 30 images par seconde. Et, espérons-le, il s’améliorera pour prendre des vidéos de sujets non humains.

Le mode cinématique et les styles photographiques peuvent ou non vous plaire. En fin de compte, cependant, que vous les utilisiez ou non, l’iPhone 13 dispose d’un système de caméra incroyable. Les photos et les vidéos sont tout simplement géniales.

Logiciel iPhone 13

Source de l’image du logiciel Apple iPhone 13 : Christian de Looper pour .

L’iPhone 13 reçoit le dernier et le meilleur système d’exploitation mobile d’Apple – iOS 15. iOS 15 ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à l’iPhone qui le rendent plus polyvalent que jamais, et généralement, il s’appuie sur ce que les utilisateurs aiment déjà à propos d’iOS. Les principales fonctionnalités incluent les modes Focus, qui se synchronisent sur vos appareils, mais bon nombre des fonctionnalités les plus importantes annoncées par Apple lors de la WDDC ne sont pas disponibles au lancement. Ils devraient être dans les futures versions d’iOS.

Conclusion

À mon avis, l’iPhone 13 est une mise à jour plus importante de la série que l’iPhone 12. L’iPhone 12 a représenté une mise à jour majeure de la conception, et je suis heureux qu’elle soit restée. Mais l’iPhone 13 offre des améliorations là où cela compte vraiment : la batterie et l’appareil photo.

Ce n’est pas vraiment suffisant pour justifier l’achat d’un iPhone 13 si vous avez un iPhone 12. Mais si vous avez un iPhone 11 ou plus ancien, vous voudrez peut-être acheter un iPhone 13 – et vous remarquerez la différence.

La compétition

Cela n’a pas beaucoup de sens de comparer les iPhones aux appareils Android de nos jours. Le plus gros concurrent de l’iPhone 13 vient d’Apple lui-même. Si vous avez un iPhone 12, ne vous embêtez pas avec le modèle de cette année. Les améliorations sont là, mais pas assez pour acheter un tout nouveau téléphone. Si, toutefois, vous avez un iPhone 11 et pouvez vous permettre un nouveau téléphone, vous voudrez peut-être envisager l’iPhone 12.

Si vous essayez de décider entre acheter un iPhone 12 et un iPhone 13, nous vous recommandons d’opter pour le nouvel appareil. Ce n’est pas beaucoup plus cher, mais l’appareil photo et la batterie sont un peu meilleurs et valent cet argent supplémentaire. Pour en savoir plus, consultez notre comparatif complet.

Dois-je acheter l’iPhone 13 ?

Oui. L’iPhone 13 est un excellent téléphone avec un excellent appareil photo, une batterie longue durée et une expérience logicielle iOS appréciée.