Test de l’Apple MacBook Pro (M1 Max, 16 pouces) : performances ultimes

La nouvelle série MacBook Pro insuffle une nouvelle ligne dans ce qui était sans doute une gamme stagnante. Le MacBook Pro de génération précédente n’était en aucun cas un mauvais ordinateur, mais avec peu de ports et la barre tactile décriée, il avait l’impression que l’usure était un peu pire. Mais le MacBook Pro 2021 résout presque tous les problèmes que les clients ont rencontrés avec les itérations précédentes. Il supprime la barre tactile, ajoute de nombreux ports et bénéficie d’un nouveau design et d’Apple Silicone en cours de route.

Nous examinons séparément le modèle M1 Pro 14 pouces du MacBook Pro, et pour cet examen, nous nous concentrons sur le modèle M1 Max 16 pouces. Il s’agit de la version renforcée de l’ordinateur portable – il est grand, solide et, pour la plupart, probablement un peu plus. Bien sûr, il faut s’y attendre. L’ordinateur portable coûte 4 299 $ plutôt cher, tel que revu.

Dans quelle mesure un MacBook Pro aussi cher fonctionne-t-il bien ? Et devriez-vous dépenser l’argent? J’ai examiné l’ordinateur portable pour le savoir.

Conception MacBook Pro (M1 Max, 16 pouces)

Le MacBook Pro 16 pouces a le même design général que le modèle 14 pouces – il est juste un peu plus grand. Vous obtiendrez toujours l’affichage bord à bord avec une encoche, le même lit de clavier noir et la même meilleure sélection de ports. Nous aborderons les ports un peu plus tard.

L’ordinateur portable est disponible en argent et en gris sidéral. Nous passons en revue le modèle Silver, mais je préfère le Space Gray, que j’ai testé sur le modèle 14 pouces. Avec la construction monocoque en aluminium et le logo Apple brillant à l’arrière du couvercle, l’ordinateur portable ressemble toujours à un MacBook Pro, mais il ressemble à un MacBook Pro plus moderne. L’argent a l’air bien en contraste avec le lit de clavier noir, dont j’apprécie vraiment l’apparence.

Sur les images, l’ordinateur portable peut sembler un peu plus épais que le modèle de génération précédente, mais c’est en fait la même épaisseur. Même si c’était un peu plus épais, ça ne me dérangerait pas. J’aime le fait qu’Apple soit prêt à adopter des batteries plus grosses et plus de ports, même si cela signifie une construction légèrement plus épaisse.

Ports

Sur les bords du MacBook Pro, vous verrez quelque chose que vous n’avez peut-être pas vu depuis un moment : des ports. Le MacBook Pro dispose d’une sélection de ports beaucoup plus polyvalente. Vous obtiendrez deux ports USB 4, un port HDMI, un emplacement pour carte SD et une prise casque. Certains pourraient déplorer le manque de ports USB-A, mais j’aurais préféré un ou deux ports USB 4 supplémentaires si plus de ports avaient été ajoutés.

Il est important de noter que le port HDMI est HDMI 2.0, pas HDMI 2.1, ce qui est un peu frustrant à voir. Néanmoins, HDMI 2.0 prend en charge la vidéo 4K à 60 images par seconde, ce qui devrait suffire à la plupart des utilisateurs.

Le dernier ajout ici est MagSafe, qui fait son retour sur un ordinateur portable Apple. J’adore MagSafe. Les aimants utilisés semblent un peu plus puissants qu’avant, mais ils se détachent quand même assez facilement. L’ordinateur portable peut toujours être chargé via les ports USB 4, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent vivre cette expérience avec un seul câble.

Clavier et pavé tactile MacBook Pro (M1 Max, 16 pouces)

Apple n’a plus à s’excuser pour les claviers papillon d’il y a trois ou quatre ans. Le MacBook Pro de dernière génération est revenu à offrir un joli clavier avec un bon espacement et beaucoup de déplacements. Le clavier de cet ordinateur portable va encore plus loin – il se sent bien et dispose d’une rangée complète de touches de fonction à la place de la barre tactile.

Toutes les touches de fonction que vous souhaitez sont ici, y compris celles pour le volume et la lecture, la luminosité, etc. Contrairement aux MacBooks précédents, il n’y a pas de touches de fonction pour les rétroéclairages des claviers, mais j’ai trouvé que les rétroéclairages fonctionnaient correctement automatiquement. A la place de ces fonctionnalités se trouvent des touches pour Spotlight et pour la voix.

En haut à droite du clavier se trouve un capteur Touch ID, qui est réactif et fonctionne très bien. Je n’ai jamais eu de problèmes avec le capteur Touch ID sur le MacBook Pro, et bien que j’aurais préféré Face ID dans l’encoche, Touch ID est la deuxième meilleure chose.

Le touchpad est super aussi. C’est assez énorme – plus grand que celui du modèle 14 pouces. Et, à la manière classique d’Apple, il est extrêmement réactif et d’une qualité incroyablement élevée.

Haut-parleurs MacBook Pro (M1 Max, 16 pouces)

J’ai été impressionné par les haut-parleurs du modèle 14 pouces du MacBook Pro 2021. Le modèle 16 pouces prend ces excellents haut-parleurs et les augmente jusqu’à 11 en volume et en qualité.

La réponse des basses du MacBook Pro 16 pouces est meilleure que celle de tout autre ordinateur portable que j’ai testé. Il ne s’approche pas d’un vrai haut-parleur externe de Sonos, ou d’une excellente paire d’écouteurs, mais il est facilement suffisant pour une écoute occasionnelle pendant que vous travaillez. La réponse des basses est probablement encore la zone la plus faible pour les haut-parleurs de cet ordinateur, mais elle reste bien meilleure que la plupart des autres ordinateurs portables.

Les médiums sont également assez bien réglés et ont tendance à offrir une réponse relativement plate. De plus, les aigus offrent une clarté et des détails décents, ce qui contribue toujours à rendre l’écoute de la musique encore plus excitante.

Écran et webcam MacBook Pro (M1 Max, 16 pouces)

L’affichage n’est pas seulement bord à bord sur le nouveau MacBook Pro, il est également de meilleure qualité que les MacBook précédents. C’est une avancée assez sérieuse par rapport à la dernière génération, en grande partie grâce au fait qu’il s’agit d’un écran Mini-LED. Apple appelle l’écran du nouveau MacBook Pro un écran Liquid Retina XDR.

Le fait qu’il utilise la technologie Mini-LED signifie essentiellement qu’au lieu d’un rétro-éclairage derrière l’écran, il y en a des centaines. Cela permet à l’ordinateur portable d’éteindre des parties de l’écran lorsqu’il y a du noir sur l’écran, ce qui permet à la fois d’obtenir des noirs plus profonds et d’économiser la batterie.

L’écran prend également en charge la technologie ProMotion d’Apple, ce qui signifie qu’il a un taux de rafraîchissement élevé. Toutes les applications ne profitent pas des taux de rafraîchissement plus élevés, mais avec le temps, les applications devraient prendre en charge de plus en plus la technologie. Sûr de dire, la plupart des applications conçues par Apple devraient prendre en charge la technologie, ce qui permet une réponse plus fluide.

L’encoche et la webcam

Il y a une chose qui interrompt l’affichage bord à bord sur le nouveau MacBook Pro : l’encoche. Cela dit, vous ne devriez pas trop vous soucier de l’encoche. Vous cesserez de le remarquer peu de temps après avoir commencé à utiliser l’ordinateur portable, et je n’ai rencontré aucun problème avec le contenu.

Le curseur se déplace simplement derrière l’encoche lorsque cela est approprié, et lorsque les éléments de la barre de menus s’étendent vers l’encoche, ils sont simplement placés de l’autre côté de celle-ci. Ça marche bien.

La webcam du nouveau MacBook Pro a une résolution de 1080p et elle a fière allure. C’est bien mieux que la webcam 720p de la génération précédente, et vous obtiendrez des appels FaceTime et Zoom beaucoup plus clairs. Ce n’est pas tout à fait au même niveau qu’un iPhone, par exemple, mais il a toujours l’air bien.

Performances du MacBook Pro (M1 Max, 16 pouces)

La principale raison d’acheter un ordinateur portable équipé de M1 Max par rapport à un modèle M1 Pro est la performance supplémentaire. Sûr de dire, le M1 Max MacBook Pro est un ordinateur portable incroyablement performant.

La version de base du M1 Max est livrée avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 24 cœurs, mais notre modèle est équipé du GPU à 32 cœurs mis à niveau. Le modèle de base de l’ordinateur portable est également livré avec 32 Go de RAM (avec le M1 Max), mais encore une fois, nous avons été mis à niveau à 64 Go pour cet examen.

Dans une utilisation quotidienne, cet ordinateur portable était facilement capable de gérer tout ce que je pouvais lui lancer. Cela comprenait des tâches assez basiques, pour être juste, y compris la navigation sur le Web avec jusqu’à quelques dizaines d’onglets Chrome, l’édition d’images légères, etc.

Les résultats de référence confirment l’excellente performance. Les résultats que nous avons obtenus avec le MacBook Pro M1 Max étaient un peu meilleurs que ceux du M1 Pro, mais pas beaucoup mieux. Cela a du sens étant donné que les performances du processeur sur les deux ordinateurs devraient être similaires de toute façon. Le véritable avantage du M1 Max réside dans les performances du GPU, étant donné qu’il dispose d’un GPU allant jusqu’à 32 cœurs. Sûr de dire, pour des choses comme le montage vidéo lourd, opter pour un ordinateur équipé de M1 Max peut valoir l’argent supplémentaire, en particulier pour ceux qui gagnent de l’argent avec le montage vidéo.

Batterie MacBook Pro (M1 Max, 16 pouces)

L’un des principaux avantages de l’utilisation d’un ordinateur portable Apple Silicone par rapport aux modèles de la génération précédente est le fait qu’ils sont beaucoup plus économes en énergie. Le M1 Max, cependant, est le moins économe en énergie des puces d’Apple à ce jour. C’est normal, c’est aussi de loin le plus puissant. Mais si vous vous souciez plus de la durée de vie de la batterie que des performances brutes, il peut être intéressant d’envisager le MacBook Pro M1 Pro, ou même le MacBook Air M1 à la place.

Cela dit, la durée de vie de la batterie de cet ordinateur portable est toujours excellente. L’ordinateur portable m’a permis de passer une journée de travail complète, qui comprenait la navigation sur le Web avec Chrome, l’édition d’images légère et l’écoute de podcasts. C’est encore bien mieux que la plupart des ordinateurs portables à processeur Intel – ce n’est tout simplement pas aussi bon que les autres ordinateurs portables modernes d’Apple.

Logiciels et fonctionnalités du MacBook Pro (M1 Max, 16 pouces)

Le MacBook Pro 16 pouces est livré avec MacOS Monterey d’Apple, et il fonctionne à peu près exactement comme vous vous en doutez. Monterey n’a pas nécessairement été la version MacOS la plus appréciée, mais à ce stade, cela ne me dérange pas vraiment. Je suis habitué aux changements et j’utilise Chrome, donc je n’ai pas vraiment eu à faire face aux changements dans Safari.

Conclusion

Le MacBook Pro M1 Max 16 pouces est un ordinateur portable incroyable. J’adore le nouveau design, il a une grande sélection de ports et il offre des performances incroyables. Presque tous les changements qu’Apple a apportés à l’ordinateur portable sont les bienvenus. J’aime l’affichage bord à bord, le nouveau lit de clavier noir et les mises à niveau de l’affichage.

Mais pour la grande majorité des utilisateurs, c’est exagéré. Seuls ceux qui ont besoin de performances ultimes pour des tâches telles que le montage vidéo devraient même l’envisager, étant donné que c’est si cher. Mais pour ceux qui ont besoin de ce niveau de performances, le MacBook Pro alimenté par M1 Max vaut la peine d’être considéré.

La compétition

Le MacBook Pro M1 Max 16 pouces est trop cher pour la plupart. Cela ne signifie pas pour autant que vous devriez éviter complètement la gamme MacBook. Le M1 Pro est toujours une puce très performante et plus que suffisamment puissante pour la plupart. Et ceux qui veulent un ordinateur portable pour des choses comme la navigation sur le Web, les e-mails, les réseaux sociaux, etc., seront parfaitement satisfaits d’un MacBook Air alimenté par M1. Notez que nous nous attendons à une actualisation du MacBook Air en 2022, donc si vous pensez que l’un des ordinateurs portables bas de gamme d’Apple pourrait être pour vous, cela vaut peut-être la peine d’attendre.

Dois-je acheter le MacBook Pro (M1 Max, 16 pouces) ?

Oui, mais seulement si vous avez besoin des meilleures performances et que vous êtes prêt à débourser pour cela.

