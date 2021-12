Test de l’Apple Watch Series 7 : plus grand, meilleur, plus rapide, plus fort

Comme une horloge.

L’Apple Watch Series 7 est plus grande, un peu plus que l’ancienne Series 6. C’est un peu plus fort. Plus rapide aussi. Tout cela fait de la série 7 une meilleure montre intelligente que son prédécesseur, évidemment, mais c’est aussi l’une des mises à jour les plus ennuyeuses que la meilleure montre intelligente au monde ait vue depuis des années.

Peut-être que cela a quelque chose à voir avec les attentes. Bien dans le lancement, il y avait des rumeurs d’une refonte de la conception pas comme les autres. Parce que l’Apple Watch a la même apparence depuis un certain temps maintenant, une mise à niveau visuelle comme celle que les fuites avaient inventée était très attendue. Mais c’est Apple qui a finalement eu raison des leakers.

Ce que nous avons obtenu, à la place, était un retour en arrière par rapport à 2018. C’était la première fois que l’Apple Watch devenait plus grande et meilleure. Mais alors que la série 4 était révolutionnaire, la série 7 maintient le rythme, tout simplement. Un peu comme les séries 6 et 5 l’ont fait avant.

La série 4 était un incontournable. La série 7 est agréable à avoir.

Série 7 dans un nouveau coloris vert. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

En d’autres termes, vous vous en sortirez très bien si vous envisagez de conserver votre Apple Watch actuelle. Ou vous pouvez acheter l’un des modèles de dernière génération (à l’exception de la série 3 qu’Apple continue de fabriquer pour une raison curieuse) et économiser de l’argent également, sans avoir à faire de compromis important sur le matériel, même logiciel.

Cela ne veut pas dire que la série 7 ne vaut pas votre temps. C’est, à toutes fins utiles, la meilleure montre connectée qu’Apple fabrique aujourd’hui. Si quoi que ce soit, c’est un témoignage du genre d’avance qu’Apple domine sur ses rivaux dans la catégorie. L’histoire reste la même, maintes et maintes fois.

C’est l’heure de l’écran

La plus grande mise à niveau qu’Apple vous offre, avec la série 7, est une légère augmentation de la taille de l’écran. La nouvelle montre est disponible en tailles 41 mm et 45 mm. C’était 40 mm et 44 m dans la dernière génération. Cela ne signifie pas pour autant que la montre elle-même est devenue plus grande. Il occupe toujours plus ou moins la même empreinte que la série 6, mais les lunettes sont désormais beaucoup plus étroites, ce qui permet une expérience plus immersive qu’auparavant.

Apple a également conçu deux cadrans de montre personnalisés qui bénéficient de tout l’immobilier supplémentaire. L’un d’eux, appelé contour, comporte un texte qui déborde sur les côtés de la montre. L’autre, appelé duo modulaire, vous permet d’empiler des complications plus détaillées. Les deux semblent exclusifs à cette génération d’Apple Watch au moment de la rédaction, mais nous ne voyons pas pourquoi ils ne peuvent pas être portés sur des modèles plus anciens.

Clavier QWERTY dans la série 7. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il y a un autre avantage à avoir une Apple Watch plus grande comme celle-ci. Cela donne (également) à Apple plus d’espace pour les jambes pour inclure un clavier QWERTY, pour la première fois. Son cas d’utilisation peut être complètement subjectif (car tout le monde n’a pas envie de taper sur une montre intelligente, quelle que soit sa taille), mais c’est néanmoins un ajout intéressant. En outre, cela aide Apple à cocher une case.

Ensuite, il y a les avantages de la convivialité. La série 7 peut simplement contenir plus de choses, donc vous finirez par moins faire défiler. Là encore, le changement est-il aussi spectaculaire que la série 4 ? Nous ne le pensons pas.

Pour continuer, Apple a augmenté la luminosité de cette génération avec l’écran Retina toujours allumé jusqu’à 70% plus lumineux à l’intérieur que la série 6. Non pas que la série 6 n’était pas déjà lumineuse, mais nous pensons que personne ne le ferait. l’esprit d’avoir à réveiller leur montre beaucoup moins souvent qu’avant. Pour être clair, la luminosité maximale extérieure reste la même que celle de la série 6.

La série 7 est disponible en tailles 41 mm et 45 mm. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Dernier point mais non le moindre, la durabilité a également bénéficié d’une légère, mais importante, mise à niveau. La série 7 est plus résistante aux fissures que son prédécesseur. Il est désormais classé IP6X pour sa résistance à la poussière, en plus d’être résistant à la baignade avec un indice de résistance à l’eau de WR50.

Sous tout cela se trouve une montre connectée très familière avec un design industriel qui – peut-être polarisant pour certains – a à lui seul changé la façon dont nous percevons tous la technologie portable aujourd’hui. Cela a aidé à faire en sorte que les montres intelligentes se sentent plus à l’aise, presque comme une seconde nature pour vous, et moins une corvée, un ordinateur attaché à votre poignet si vous voulez. Tout, de l’ajustement et de la finition au placement des boutons et à l’haptique dans la couronne numérique, à la façon dont tout cela se réunit dans le logiciel (watchOS 8 dans ce cas), crie un savoir-faire méticuleux.

Vous pouvez obtenir la série 7 dans quelques teintes supplémentaires, par exemple en aluminium vert et starlight en plus de l’acier inoxydable (ceux-ci seront plus brillants et légèrement plus lourds). Il existe également de nombreux groupes à la fois propriétaires et tiers parmi lesquels choisir, c’est-à-dire que vous êtes libre d’en personnaliser un selon votre style et vos préférences. Si seulement Apple autorisait la même flexibilité avec les cadrans des montres, il n’y a toujours pas de support tiers là-bas.

Si ce n’est pas cassé

La série 7 contient un nouveau système-in-package (SiP) double cœur S7 basé sur le même processeur que le S6 de dernière génération. Apple n’a pas partagé de détails granulaires, seulement qu’il est jusqu’à 20% plus rapide que le S5. Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit. Le S5 (dans la série 5), de même, était un S4 avec gyroscope. Les performances n’ont été un problème avec aucun des modèles Apple Watch récents. La Série 7 est également très rapide et fluide.

La mise à niveau matérielle plus importante, cependant, se fait par une charge plus rapide. La série 7 contient une station de chargement USB Type-C dans la boîte et peut charger jusqu’à 33 % plus rapidement que la série 6. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas disponible en Inde pour des raisons réglementaires au moment de la rédaction. La série 7 prend près de deux heures pour se recharger de zéro à 100 %. La durée de vie globale de la batterie (18 heures) reste inchangée par rapport à l’année dernière, ce qui signifie qu’elle est toujours assez bonne.

Cadran de montre de contour de la série 7. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Comme les modèles précédents, la série 7 est également disponible avec et sans LTE. Les versions cellulaires fonctionnent via eSIM, ce qui signifie que vous pouvez passer/recevoir des appels téléphoniques directement depuis votre poignet. La connectivité et la réception sont excellentes. Le haut-parleur embarqué peut frapper bien au-dessus de sa catégorie de poids.

Apple n’a introduit aucune nouvelle fonctionnalité majeure de santé ou de remise en forme dans la série 7. Ce n’était peut-être pas nécessaire. La série 6 était déjà en avance sur son temps à bien des égards. C’était la première Apple Watch capable de surveiller la saturation en oxygène du sang, par exemple. Considérez la série 7 comme une série 6S – cela prend toutes ces bonnes choses, ajoute un peu de polissage supplémentaire et vous donne un ensemble légèrement plus raffiné, bien qu’un peu familier. Cette approche, en quelque sorte, a plus de sens dans une montre intelligente que dans un smartphone. Cela donne à Apple suffisamment de temps pour affiner ces capteurs, les rendre plus utiles et plus précis. C’est ce que nous attendons d’une montre connectée : plus de précision.

La série 7 est livrée avec le système-in-package S7. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

La différence, cependant, n’est pas comme le jour et la nuit. C’est peut-être à quel point la série 6 était bonne (elle l’est toujours), nous ne pouvons pas le dire avec certitude.

Comme son prédécesseur, la série 7 peut suivre la SpO2 à la fois manuellement et automatiquement. C’est un hasard, même aujourd’hui, et il faudrait que vous portiez la montre d’une certaine manière pour de meilleurs résultats. Si tout se passe bien, la série 7 vous montrera une lecture en 15 secondes. La saturation normale en oxygène se situe entre 95 et 99 % pour la plupart des gens.

La série 7 peut également effectuer des ECG, des notifications de fréquence cardiaque, des notifications de rythme irrégulier, la détection de bruit, le suivi du cycle menstruel en plus du suivi du sommeil. Il y avait des rumeurs selon lesquelles la série 7 apporterait une mesure de la pression artérielle, mais de toute évidence, c’était une fausse alarme. La Galaxy Watch 4 de Samsung peut le faire, mais cette fonctionnalité n’est pas encore disponible en Inde.

La série 7 peut suivre la SpO2. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Tout compte fait, il faut comprendre qu’une montre connectée comme la Series 7 n’est pas un outil de diagnostic. Ce n’est pas un remplacement pour un oxymètre de pouls, par exemple. C’est un appareil compagnon qui est là pour vous motiver et vous permettre de suivre les tendances de votre corps au fil du temps. Pour ce que ça vaut, la précision de la série 7 était assez précise la plupart du temps lors de nos tests.

Apple Watch Série 7 | Devriez-vous acheter

Pour la plupart des gens, la série 6 offrira plus de valeur. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

La série 7 commence à Rs 41 900 pour une version en aluminium de 41 mm avec GPS/Wi-Fi, tandis que la version cellulaire commence à Rs 69 900. Comme sur des roulettes, il est plus gros, meilleur, plus rapide et plus fort, et cher.

Maintenant, toutes ces mises à niveau peuvent ne pas sembler révolutionnaires, elles sont vraiment cosmétiques, mais elles travaillent toutes ensemble pour affiner ce qui était déjà, la meilleure montre connectée au monde, alias la série 6. Nous l’avons appelée « mieux que la meilleure ». dans notre examen, alors assurez-vous de vérifier cela.

Si vous pouvez vous le permettre, la Série 7 est évidemment la voie à suivre. Pour la plupart des gens cependant, la série 6 offrira plus de valeur. Apple n’en fabrique plus officiellement, mais vous pouvez l’obtenir via des points de vente tiers en ligne et hors ligne (jusqu’à épuisement des stocks) et il y a de fortes chances que vous l’obteniez à des prix inférieurs.

Avantages Les inconvénientsAjustement et finition haut de gammePas de prise en charge des cadrans de montres tiersÉcran magnifiquePas de charge rapide en IndePerformances rapidesPas de charge sans filSuivi précisUniquement pour les utilisateurs d’iPhoneBonne autonomie de la batteriePeu cher

