Test de l’étui iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap : style ombré et protection

Examen de l’étui iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap :

Le bon

Protection contre les chutes de 13 pieds Compatibilité MagSafe Dégradé ombré Boîtier transparent Bords adhérents Contient des plastiques recyclés

Coque iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap : Prix et disponibilité

Vous pouvez acheter l’étui iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap sur Amazon, Best Buy ou sur le site Web de ZAGG. Le prix de détail est de 50 $, mais certains modèles coûtent aussi bas que 33 $ sur Amazon. Il est conçu pour la gamme iPhone 13 et est disponible en deux dégradés de couleurs : Rose (rose) et Or.

Coque iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap : ce qui est bien

Il s’agit d’un étui de protection qui se situe entre les poids lourds et légers sans être trop encombrant. L’étui est principalement transparent pour que vous puissiez voir la superbe couleur de l’iPhone que vous avez choisi. L’étui a un anneau MagSafe coloré à l’arrière, de sorte que vos accessoires MagSafe s’enclenchent.

Un joli dégradé ombré orne le dos du boîtier de la même couleur que la bague MagSafe, rose ou or. Les bords de l’étui sont texturés pour une meilleure adhérence afin d’éviter les chutes, bien que l’étui ait une protection contre les chutes de 13 pieds au cas où. L’étui pour iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap est fabriqué à partir de matériau transparent D3O® Crystalex™, qui résiste aux rayures et au jaunissement. Le boîtier dit en fait « Protégé par D30 » au dos. Le D3O est un matériau flexible qui durcit à l’impact. Cela dissipe les chocs afin de mieux protéger votre iPhone.

Les boutons Veille/Réveil et Volume sont recouverts de caches boutons efficaces. Les découpes généreuses permettent une utilisation complète et sans encombre du commutateur de sourdine, du port Lightning, des haut-parleurs et du module de caméra. Une lèvre surélevée protège l’écran de l’iPhone ; bien qu’il soit plus surélevé dans les coins, en haut et en bas que sur les côtés. Le module de caméra est également protégé par une lèvre surélevée et « gear4 » est écrit sur un côté.

Sérieusement protecteur et vraiment mignon, cet étui fonctionne avec vos accessoires MagSafe

Comme il possède la bague MagSafe, vous pouvez l’utiliser avec votre chargeur Apple MagSafe, d’autres chargeurs MagSafe et des accessoires. D’après mon expérience, cela fonctionne très bien avec toutes sortes d’accessoires MagSafe.

L’étui iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap est fabriqué en partie avec du plastique recyclé. Il contient des déchets post-consommation ou du rebroyé post-industriel, vous pouvez donc vous sentir bien dans votre achat. Le boîtier est couvert par une garantie limitée à vie.

Coque iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap : ce qui ne va pas

C’est un boîtier assez cher, d’autant plus qu’il est essentiellement en plastique. Il n’y a pas de touches luxueuses comme le cuir véritable, le gaufrage doré ou la doublure en microfibre. Il n’y a pas de fonctionnalités supplémentaires telles que des fentes pour portefeuille, une poignée de téléphone ou une béquille. Pourtant, vous payez pour la protection, pas seulement pour sa beauté.

Les bords du boîtier sont plus épais que la plupart, ce qui le rend également légèrement plus lourd que certains autres boîtiers. Encore une fois, ces bords épais vous offrent plus de protection, ce n’est donc pas un défaut de conception.

Coque iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap : Concurrence

Un autre étui amusant à considérer est l’étui pour iPhone Kate Spade MagSafe. Choisissez parmi une belle variété de styles fantaisistes, colorés et tendance pour les gammes iPhone 12 et iPhone 13, avec ou sans compatibilité MagSafe. Il est plus léger que l’étui iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap, mais pas aussi protecteur. Le prix est similaire.

Vous pouvez également envisager la jolie coque pour iPhone Rifle Paper Co. fournie avec ou sans anneau MagSafe. Le design floral est une collaboration entre Rifle Paper Co. (connu principalement pour la papeterie et autres accessoires en papier) et le célèbre fabricant de boîtiers technologiques Case-Mate. Il existe des versions aussi anciennes que l’iPhone 11. Le prix des versions MagSafe est similaire à celui du ZAGG.

Coque iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap : devriez-vous l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez une protection contre les chutes jusqu’à 13 pieds Vous voulez la compatibilité MagSafe Vous voulez un étui transparent avec une touche de couleur

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez une coque de style différent Vous avez un iPhone 12 ou plus ancien C’est hors de votre budget

L’étui pour iPhone ZAGG Gear4 Milan Snap est un excellent choix pour la personne à la recherche d’un étui MagSafe transparent avec un lavage de couleur et une protection sérieuse contre les chutes. Si vous avez un iPhone 12 ou plus ancien, qu’il est hors de votre gamme de prix ou que vous n’aimez tout simplement pas le look, alors un autre étui vous conviendra mieux.

4,5 sur 5

L’étui pour iPhone Snap ZAGG Gear4 Milan est un étui robuste avec une belle apparence. Non seulement il a une protection contre les chutes de 13 pieds, mais il a également des bords adhérents pour aider à prévenir les chutes en premier lieu. Ce n’est pas le boîtier le plus fin, mais il n’est pas non plus encombrant. Le transparent D3O® Crystalex™ ne doit pas se rayer ou jaunir avec le temps. Votre iPhone brillera à travers l’étui dans toute sa splendeur, mis en valeur par le design dégradé ombré et le cercle MagSafe de la même couleur. Votre chargeur MagSafe et d’autres accessoires fonctionneront très bien avec cet étui. Il est même en partie construit à partir de déchets plastiques recyclés post-consommation ou post-industriels.

En bout de ligne : Sérieusement protecteur et vraiment mignon, cet étui fonctionne avec vos accessoires MagSafe.

