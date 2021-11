Test de l’imprimante photo Liene 4×6 : une imprimante simple à conserver

Si vous êtes comme moi, la plupart des photos d’iPhone que vous prenez finissent par parcourir l’univers via iMessage ou traîner indéfiniment dans Photos. Parce que nous avons tendance à regarder les photographies à travers l’objectif des médias sociaux, où chaque image est réduite et fortement filtrée, il est facile d’oublier à quel point l’appareil photo de l’iPhone est vraiment bon.

Si vous êtes prêt à améliorer vos compétences en photographie et à partager votre côté artistique avec le monde (ou du moins avec votre grand-mère), l’imprimante photo Liene 4×6 est un outil fiable à avoir dans votre arsenal. Contrairement à certains des meilleurs appareils photo instantanés d’aujourd’hui, les point-and-shoots nostalgiques d’antan qui sont un combo imprimante-appareil photo en un, Liene fonctionne avec votre iPhone. Vous prenez des photos comme vous le faites habituellement, les modifiez dans Photos ou l’application Liene Photo, puis imprimez-les. C’est une gratification instantanée et des photos couleur. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

En tant que photographe, l’imprimeur de Liene m’intriguait. Je voulais voir comment cela se compare à l’utilisation d’un appareil photo sans miroir et d’une imprimante à jet d’encre plus traditionnels de niveau professionnel et si cela aiderait mon flux de travail.

Test de l’imprimante photo Liene 4×6 :

Imprimante photo 4×6 Liene

En bout de ligne : Une imprimante dédiée pour smartphone est un moyen idéal pour apprendre à prendre de meilleures photos avec votre iPhone et les partager avec vos proches. L’application est un peu floconneuse, mais cette imprimante est solide comme un roc et produit certaines des meilleures images imprimées que j’ai jamais vues.

Le bon

Impressions aux couleurs éclatantes Faible encombrement Possède son propre réseau Wi-Fi Impressions 4 x 6 pouces Fonctionne immédiatement

Le mauvais

Application Glitchy Imprime une seule taille

Imprimante photo Liene 4×6 : Prix et disponibilité

Source : Jodi Owan/iMore

La nouvelle imprimante de Liene de leur gamme Amber Series est disponible exclusivement via Amazon. Il se vend 135 $ ; ce prix comprend l’imprimante photo, une cartouche d’encre et 20 feuilles de papier photo glacé. L’imprimante photo Liene fonctionne avec les iPhones, iPads, appareils Android et votre PC ou Mac.

Imprimante photo Liene 4×6 : ce qui est bien

Source : Jodi Owan/iMore

J’ai passé plusieurs mois avec l’imprimante photo Liene, et il y a beaucoup à aimer.

Mettre l’imprimante en service est un jeu d’enfant et pas plus compliqué que de glisser une cartouche d’encre en place, d’ajouter du papier dans le bac à papier et de brancher l’imprimante sur une prise murale. Le kit comprend un ensemble complet d’instructions, mais vous n’en aurez probablement pas besoin.

La connexion de votre iPhone à votre imprimante se fait via le propre réseau Wi-Fi interne de Liene, ce qui est génial. Cela signifie que vous pouvez imprimer de n’importe où, même dans des endroits éloignés d’un signal cellulaire ou d’une connexion Wi-Fi ! Mon iPhone a essayé de se connecter au réseau de Liene à la seconde où j’ai branché l’imprimante, et il était prêt à fonctionner en quelques secondes seulement.

L’imprimante photo de Liene produit des photographies 4×6 pouces. La plupart des meilleures imprimantes photo d’aujourd’hui pour iPhone vous donnent des photos de 2×3 pouces de taille maladroite, j’ai donc apprécié la taille Liene instantanément encadrée. La bordure blanche autour de l’impression se plie et se brise une fois que l’encre a séché, vous laissant des photographies bord à bord brillantes et très détaillées.

La connexion de votre iPhone à votre imprimante se fait via le propre réseau Wi-Fi interne de Liene, ce qui est génial.

Parlons maintenant de la qualité d’impression. Dire que j’ai été abasourdi par la qualité des impressions serait un euphémisme. Les couleurs sont d’une précision extrême. Les photos étaient claires et lumineuses, et le papier glacé rivalisait avec de nombreux services d’impression haut de gamme. Vraiment; c’est si bon.

Le Liene utilise la sublimation thermique. C’est un processus qui permet aux colorants de pénétrer dans le papier, rendant les photos éclatantes mais précises en couleurs. Une fois le colorant appliqué, couleur par couleur, l’imprimante Liene ajoute une couche protectrice sur l’image pour protéger les photos des rayures, de l’eau et de la décoloration. Le résultat est une photo nette qui a fière allure sur le réfrigérateur, dans un cadre ou un album.

Source : Jodi Owan/iMore

En tant que personne qui envoie habituellement des choses à l’impression, je me suis retrouvé à imprimer des choses encore et encore et à envoyer mes photos préférées de voyages à des amis et à des parents par la poste au lieu des réseaux sociaux. Et c’est pratique. J’ai également pris des photos avec mon appareil photo de travail et, après avoir effectué de simples modifications dans Photoshop, je les ai imprimées sur la Liene. Les images finales rivalisaient avec les photographies imprimées professionnellement que j’ai envoyées ou apportées à mon magasin d’appareils photo local pour une impression professionnelle. Ils sont si bons que je ne suis pas allé à l’imprimerie depuis des mois.

Dire que j’ai été abasourdi par la qualité des impressions serait un euphémisme.

Le papier photo glacé et les cartouches d’encre de l’imprimante photo Liene sont mariés les uns aux autres de sorte que lorsque le papier s’épuise, l’encre en fait de même. Il n’y a pas de véritable moniteur de niveau d’encre sur l’imprimante, vous devrez donc suivre le nombre de feuilles de papier restantes pour savoir quand il est temps de passer une nouvelle commande. Les kits de recharge, qui contiennent à la fois du papier et la cartouche d’encre, sont étonnamment abordables.

L’imprimante Liene est minuscule et s’intègre partout. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le bac à papier adhère magnétiquement au dessus de l’imprimante pour une configuration encore plus compacte. J’ai pu mettre cette imprimante dans un sac à dos et l’emmener d’un océan à l’autre lors de plusieurs voyages. Le bac à papier est resté en place pendant de nombreux voyages, et il est si léger que je me souvenais à peine qu’il était venu pour le trajet.

Imprimante photo Liene 4×6 : ce qui ne va pas

Source : Jodi Owan/iMore

Permettez-moi de le dire tout de suite : l’application gratuite de Liene fonctionne comme une version bêta qui devrait rester au stade alpha. Il s’est beaucoup amélioré au cours des quelques mois où je joue avec, mais c’est toujours glitch et décevant. À ce jour, lorsque j’ajoute une photo à un album à imprimer, je dois fermer manuellement l’application et la rouvrir pour voir cette photo afin que je puisse l’imprimer. Cela semble être une caractéristique distinctive de cette application, et le fait qu’elle ne fonctionne pas comme promis est une tragédie. L’application est magnifique dans sa conception et offre une configuration facile de l’imprimante, mais elle fait défaut lorsqu’il s’agit de redimensionner des photos ou même de sélectionner des images à imprimer.

Une application floconneuse n’a pas beaucoup influencé mon opinion car l’imprimante photo Liene fonctionne avec Photos, Google Photos et d’autres services cloud. Le Liene s’ajoute automatiquement à votre liste d’imprimantes disponibles lors de la configuration, vous pouvez donc complètement ignorer l’utilisation de l’application, ce que je recommande vivement.

L’application gratuite de Liene fonctionne comme une version bêta qui devrait rester au stade alpha.

Il convient de rappeler que Liene est une imprimante photo spécifique. Il imprimera tous vos selfies, photos de famille et photos de paysages. Il fait même des identifiants. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est imprimer des documents de toute nature. Ainsi, lorsque vous achetez ce kit, sachez que ce n’est que pour les images et que ces photos ne sortent qu’au format 4×6 pouces. Le facteur de taille peut inhiber un peu la créativité, en particulier avec les compositions de paysage grand angle, mais il est parfait pour les portraits, les selfies, etc.

Imprimante photo Liene 4×6 : Concours

Source : iMore

La chose la plus proche de l’imprimante photo Liene est l’imprimante Polaroid Mint, sortie en 2018 et qui est pour la plupart en rupture de stock partout. Le Polaroid est destiné aux préadolescents et aux nostalgiques qui souhaitent utiliser des autocollants et des marqueurs pour décorer de minuscules images de 2 x 3 pouces. L’imprimeur Liene, en revanche, est de nature plus sérieuse. Il fournit des photos de meilleure qualité et utilise une bien meilleure classe de papier, ce qui rend le résultat quelque peu incomparable.

Alors que l’imprimante Polaroid Mint est quelque peu fantaisiste et ne sera probablement pas l’une des technologies préférées de votre enfant dans un an, la Liene est une imprimante assez facile à utiliser pour les photographes en herbe, mais qui produit des photos de qualité professionnelle. fier de partager. C’est aussi une imprimante à laquelle vous vous accrocherez probablement sur le long terme.

Imprimante photo Liene 4×6 : faut-il l’acheter ?

Source : Jodi Owan/iMore

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez une imprimante spécifiquement pour les photos Vous préférez une petite imprimante Vous voulez une imprimante avec des cartouches de recharge et du papier bon marché

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous avez besoin d’une imprimante qui fonctionne avec des documents Vous vous sentez contraint d’imprimer une taille de photo

L’imprimante photo Liene est destinée aux utilisateurs de smartphones, mais peut également être utilisée par toute personne disposant d’un ordinateur ou d’une tablette. Il utilise le Wi-Fi, Bluetooth et dispose d’un port pour les connexions USB-C à l’arrière, il est donc plus proche d’une taille unique que d’une merveille à un coup. Si vous voulez une imprimante uniquement pour les photos, c’est la meilleure imprimante iPhone disponible aujourd’hui. Si vous recherchez une imprimante capable de faire des photos et des documents, vous devrez continuer à chercher.

4,5 sur 5

L’imprimante photo de Liene offre le meilleur rapport qualité-prix de toutes les imprimantes pour smartphone sur le marché. La qualité photo est étonnamment bonne, et cette imprimante a gagné une place permanente sur le coin de mon bureau.

J’ai trouvé l’application encombrante et problématique, et je l’ai principalement contournée en imprimant directement à partir de l’application iPhone Photos. Si vous voulez une imprimante spécifique à la photo, la Liene est une technologie impressionnante et un joli complément à votre iPhone.

Imprimante photo 4×6 Liene

En bout de ligne : L’imprimante photo de Liene a une application peu impressionnante mais vaut toujours l’argent. Les photos éclatantes et la facilité d’utilisation font de cette imprimante iPhone un plaisir à utiliser.

