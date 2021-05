Test de microbiome cutané sur écouvillon, par le Dr Elsa Jungman, Lancement – WWD

En parlant des crescendos du microbiome, la Dre Elsa Jungman pilote une approche individuelle avec ses consommateurs.

La pharmacologue de la peau et fondatrice de sa gamme éponyme de soins de la peau, a lancé la phase pilote d’un test de microbiome cutané sur écouvillon plus tôt cette semaine. Les consommateurs tamponneront leur peau pendant une semaine, puis enverront les résultats et recevront un rapport complet sur leur peau, ainsi que des recommandations de produits basées sur la dégradation des micro-organismes sur leur peau. Le test sera lancé plus largement pour les consommateurs en 2022.

Jungman a étudié le microbiome tout au long de sa carrière. «Ma théorie est que nous utilisons trop de produits qui interfèrent avec notre biome cutané, et nous devons prouver que moins c’est plus, ou utiliser des produits beaucoup plus doux est meilleur pour la santé de votre peau à long terme», a-t-elle déclaré.

Cette théorie a informé le développement de sa gamme, qui a été lancée en 2018 et a été l’une des premières à être certifiée respectueuse du microbiome sur le marché américain. La ligne se compose de deux nettoyants et de trois sérums, au prix de 40 $ à 70 $ sur dr-ej.com. «Quand j’ai démarré mon entreprise, je pensais que le plus urgent était de lancer des produits très doux. Les investisseurs n’ont pas compris pourquoi je n’ai pas mis plus d’actifs », a-t-elle déclaré. «Il ne s’agit pas d’être naturel ou non, il s’agit de la façon dont il interagit avec votre peau en tant qu’organe.»

Les tests sur écouvillon alimenteront la recherche. «Il est bon de savoir que nos produits sont respectueux du microbiome en laboratoire, mais avec les femmes qui souffrent de peau réactive, à quoi ressemblerait leur peau avec nos produits?» Dit le Dr Jungman.

«Le test est un outil vraiment utile pour comprendre que votre peau est un organe, et vous devez vraiment être attentif à ce que vous faites avec votre peau. Il s’agit de collecter des données sur le microbiome pour la recherche, par exemple, si la peau réactive a un profil spécifique », a poursuivi Jungman. «Pour le consommateur, de son côté, ils reçoivent des rapports avec tous leurs micro-organismes afin de voir si des produits minimaux leur sont bénéfiques à long terme. Nous leur enverrons également des recommandations. »

Jungman s’intéresse également à l’impact d’autres facteurs sur le microbiome et plus largement sur la santé globale de la peau. «Votre peau est également impactée par votre environnement. Les femmes ont des changements hormonaux, si vous êtes enceinte ou en cours de ménopause. En outre, ce que vous mangez peut également affecter votre peau. Nous voulons rassembler toutes ces informations avec le microbiome pour fabriquer les meilleurs produits et les meilleures recommandations », a-t-elle déclaré.

