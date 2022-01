Test de Monster Hunter Rise sur PC : mieux, mais il manque quelque chose

Monster Hunter Rise était l’un des meilleurs jeux de 2021, reprenant presque toutes les améliorations apportées par Capcom à sa célèbre série de RPG d’action punitifs avec Monster Hunter World et les amenant à un package encore plus aéré sur la Nintendo Switch. La série n’a gagné en popularité qu’avec ses entrées portables sur la PSP, donc ce nouveau titre spécialement conçu pour la Switch s’est senti comme à la maison.

Cela dit, si vous étiez habitué à World, Rise était un recul technique notable. C’est l’un des jeux les plus beaux sur Switch, mais c’est toujours un jeu sur Switch – il fonctionne sur un téléviseur à environ 720p et 30 images par seconde, et la conception environnementale est beaucoup plus simple que dans World.

C’est pourquoi j’étais intéressé par la version PC du jeu, qui sort cette semaine. Comment Monster Hunter Rise jouerait-il une fois libéré du matériel limité du Switch ? Les nouvelles sont généralement bonnes sur ce front, mais d’une autre manière, le port représente une opportunité manquée.

Les ports PC de Capcom ont tendance à être assez bons, d’après mon expérience – bien que je n’aie pas joué à Resident Evil Village sur PC l’année dernière, avec lequel je sais que pas mal de gens ont eu des problèmes – et Rise est un autre exemple solide. Il existe une liste assez détaillée de paramètres graphiques avancés à modifier, et le jeu fonctionne très bien sur un moniteur ultra-large, bien que les cinématiques soient toujours en 16:9.

Je ne me suis pas retrouvé à trop plonger dans les menus, car Rise fonctionne sur ses réglages les plus élevés à 60 images par seconde et au-delà à une résolution ultra-large de 3440 x 1440 avec ma GTX 1080. Bien sûr, c’est un jeu Switch, mais mon PC a presque six ans , donc j’ai l’habitude de travailler pour optimiser les performances. Alors que certains ports PC – en vous regardant, Final Fantasy VII Remake – nécessitent un matériel beaucoup plus puissant que leurs consoles d’origine pour bien fonctionner (et même alors pourraient avoir des problèmes), je pense que Monster Hunter Rise devrait convenir à la plupart des ordinateurs assez modernes. Il y a aussi une démo gratuite sur Steam si vous n’êtes pas sûr.

Le compromis, bien sûr, est que Rise est un jeu beaucoup moins impressionnant visuellement que World. Il a toujours l’air bien à des résolutions plus élevées, et la version PC a des atouts améliorés comme des textures beaucoup plus nettes, mais la complexité des environnements et la densité du feuillage en particulier en prennent un coup. C’est en partie ainsi que les niveaux sont conçus, il n’est donc pas surprenant que Capcom n’ait pas entièrement remanié Rise, mais définisse vos attentes en conséquence. Rise est plus élégant que magnifique.

Ce qui est décevant à propos de Monster Hunter Rise sur PC, c’est que j’en ai déjà beaucoup joué sur Switch. Après le monde original et son extension Iceborne, il s’agit du troisième grand jeu Monster Hunter d’affilée qui arrive sur PC plusieurs mois après sa sortie sur console. Ce sont des jeux énormes qui peuvent être joués pendant des centaines d’heures, et la perspective de tout recommencer et de parcourir les premières quêtes faciles ne sera pas attrayante pour les joueurs les plus expérimentés.

Ce ne serait pas autant un problème si Capcom autorisait le transfert de sauvegarde entre PC et Switch, comme on le voit dans d’autres grands jeux comme The Witcher 3, Civilization VI, Hades et Divinity: Original Sin 2, mais la société dit que c’est » incapable » d’implémenter la fonctionnalité. Bien qu’il puisse y avoir des défis techniques, c’est particulièrement regrettable car Capcom était en avance à cet égard lors de la gestion des transferts entre les versions Wii U et 3DS de Monster Hunter 3. Capcom comprend évidemment qu’il est bon de progresser en déplacement et continuez sur un meilleur matériel lorsque vous êtes à la maison – vous pouvez bien sûr connecter votre Switch à un téléviseur, mais ce n’est pas la même expérience que cette version PC.

Monster Hunter Rise est un excellent jeu encore meilleur sur PC, mais il est difficile de le recommander si vous y avez déjà joué sur Switch et que vous n’avez pas de temps libre illimité. Si vous parvenez à obtenir une précommande Steam Deck, cela pourrait bien être le jeu parfait pour le baptiser pour tous ceux qui cherchent à entrer dans la série. Il est juste dommage que les passionnés de Monster Hunter qui ont déjà sauté sur Rise devront repartir de zéro. J’espère que Capcom sortira les futurs jeux Monster Hunter sur PC en même temps que les consoles, ou trouvera un moyen d’inclure une fonctionnalité de sauvegarde croisée – idéalement les deux.

Monster Hunter Rise sera lancé sur PC le 12 janvier.