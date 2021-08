Test de perception : quelle est la première chose que vous avez vue sur ce dessin ? Selon qu’il s’agisse d’un animal ou d’un objet, c’est ainsi qu’est votre personnalité | Vie

in

Journée collante, 40 degrés à l’ombre… Peut-être que vous traversez un de ces moments somnolents de l’été… C’est l’occasion idéale d’éveiller votre esprit avec un test d’acuité visuelle.

Cela ressemble presque à de la sorcellerie que quelqu’un puisse devinez votre personnalité en vous montrant un simple dessin, mais c’est ce que les psychologues affirment.

Nous ne savons pas à quel point la science est dans ce test de perception qu’iProfesional a pris des réseaux sociaux et qui nous est parvenu via Business Insider, mais au moins cela sert à passer du temps à se divertir.

Nous ne voulons pas vous prédisposer, c’est pourquoi nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus. Il s’agit de observer le dessin ouverture de l’actualité, et après un coup d’œil, et dis la première chose que tu vois. C’est la première perception, la première chose que votre esprit décrit, cela ne vaut pas la peine de l’observer pendant plusieurs secondes.

Mensa est l’association la plus ancienne et la plus étendue de personnes ayant un QI élevé au monde. Pour y accéder, vous devez passer un test d’intelligence. Seulement 1 personne sur 50 l’obtient. Vérifiez votre niveau en répondant à ces questions de test.

Est-ce que la première chose que vous avez remarquée est un chat ou une chaussure ?

j’ai vu un chat

Si votre premier flash visuel a été le chat noir qui s’étire, alors selon la psychologie vous êtes une personne attentive, empathique et gentille qui sait écouter les autres. Les gens autour de vous vous font confiance pour vous parler de vos problèmes, car vous ne les interrompez pas et vous savez analyser ce qui leur arrive.

Vous n’aimez pas vous disputer et évitez les différends, sauf s’il n’y a pas d’autre recours. Mais ce n’est pas parce que vous êtes gentil que vous êtes dupe : si quelqu’un vous trahit, il lui est presque impossible de regagner votre confiance.

Comme vous avez l’esprit ouvert, vous n’aimez pas les petits espaces ou les croyances qui n’ont pas au moins un fondement.

Vous avez confiance en les gens et vous pensez que tout le monde peut s’améliorer.

j’ai vu une chaussure

Si le prétendu chat vous a semblé une chaussure à talons hauts, alors vous êtes une personne créative avec un esprit qui vous aide à voir les choses et à découvrir des solutions que les autres ne voient pas.

Tu es bon terminer des projets, traiter avec les gens et acquérir de nouvelles compétences. Vous savez tirer profit des événements terribles et vous avez une personnalité magnétique qui vous aide à établir des relations avec les gens.

Mais attention, tout n’est pas bon (ou oui, selon la façon dont vous le regardez). Vous n’aimez pas les relations longues et vous préférez changer de partenaire de temps en temps. Vous aimez les romances courtes et passionnées, mais vous ne savez pas si vous pourrez porter ce rythme de vie pendant de nombreuses années.

Combien de ces éléments le test réussit-il ? S’il y a plus de ratés que de coups sûrs, consolez-vous en pensant que vous vous êtes au moins divertis pendant quelques minutes…

Croyez-le ou non, des tests de ce type sont utilisés dans les entretiens d’embauche.