Test de réalité : Microsoft, David Bowie, Bill Gates et un jeu vidéo effrayant appelé « Omikron »

Omikron : L’âme nomade. (Image via Steam)

Oui, il y avait un jeu appelé Omikron: The Nomad Soul, mettant en vedette un David Bowie virtuel, sorti en 1999 pour Microsoft Windows.

Non, le jeu n’a pas été créé par Microsoft. Suggérer que Bill Gates y soit pour quelque chose revient à appeler le PDG d’Apple, Tim Cook, le cerveau derrière Facebook, car le réseau social fonctionne sur iPhone.

Appelez-moi une marionnette si vous voulez, mais c’est encore une autre théorie du complot COVID-19 hors du commun impliquant le co-fondateur de Microsoft.

Le jeu d’aventure, réalisé par le développeur français Quantic Dream et publié par Edios Interactive (maintenant Square Enix), retient beaucoup l’attention cette semaine en raison de la montée en puissance de la variante Omicron, comme vous pouvez l’imaginer.

Les thèmes sous-jacents et l’intrigue antigouvernementale du jeu alimentent les théories du complot, comme l’illustre le personnage de Bowie dans ce clip d’Omikron.

« Réveillez-vous, habitants d’Omikron », dit le personnage de Bowie, avertissant qu’ils sont transformés en marionnettes du gouvernement. « Rejoignez les éveillés et levez-vous pour lutter pour votre liberté. Ensemble, nous pouvons gagner.

Si vous n’avez jamais rencontré de titre Quantic Dream auparavant, le journaliste de jeux Thomas Wilde explique que le studio « a continué à créer certains des jeux les plus étranges des prochaines générations: Indigo Prophecy, Heavy Rain, Detroit: Become Human ». Le studio « aime la narration, la nudité et, franchement, une prétention incroyable », note-t-il.

Omikron : The Nomad Soul est sorti sur Dreamcast un an après ses débuts sur Windows.

Par chance, Omikron est disponible à ce jour sur Steam. Dans le cadre de ma diligence raisonnable, j’ai acheté le jeu ce matin et j’y joue maintenant. Je devrais peut-être programmer un test COVID plus tard dans la journée, juste au cas où.