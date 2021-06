Test de réalité pour Volkswagen en Chine après un démarrage lent de la série de voitures électriques

PHOTO DE DOSSIER: Le logo de Volkswagen est représenté au LA Auto Show de Los Angeles, Californie, États-Unis, le 20 novembre 2019. REUTERS / Lucy Nicholson

La série ID de Volkswagen AG – l’épine dorsale de ses ambitions en matière de véhicules électriques – connaît ce que même des sources de l’entreprise appellent un démarrage inquiétant en Chine.

Les ventes en mai de deux modèles de SUV électriques ID.4, lancés seulement deux mois plus tôt, s’élevaient à seulement 1 213 combinés. Et c’était environ 200 de moins qu’en avril, selon le cabinet de conseil automobile LMC.

Les ventes sont bien en deçà des espoirs initiaux, ont déclaré quatre personnes connaissant le sujet, et de ce que d’autres constructeurs automobiles ont réalisé avec les premières ventes d’offres phares de véhicules électriques sur le plus grand marché automobile du monde.

L’entreprise de Volkswagen avec l’entreprise publique SAIC Motor (600104.SS), qui fabrique le modèle ID.4 X légèrement plus grand, visait des ventes de 50 000 à 60 000 véhicules cette année, selon les commentaires de Yang Siyao, un responsable marketing de l’entreprise, en Les médias chinois en mars.

Une entreprise distincte entre le constructeur automobile n ° 2 mondial et FAW, qui fabrique l’ID.4 CROZZ, avait des objectifs similaires, a déclaré l’une des sources. Ces objectifs semblent désormais irréalistes.

De plus, les usines de véhicules électriques des deux entreprises fonctionnent en dessous de 10 % de leur capacité de production, selon trois des personnes.

Les sources ont imputé les débuts peu propices à un manque de fonctionnalités technologiques intelligentes, à une concurrence féroce, à un lancement tardif par rapport à Tesla Inc (TSLA.O) et aux fabricants chinois de véhicules électriques, ainsi qu’à des problèmes avec son nouveau réseau de vente de véhicules électriques.

« Les ventes jusqu’à présent sont en deçà de nos attentes antérieures. Nous avons dû réduire les plans de production de l’ID.4 encore et encore », a déclaré une personne qui, comme les autres sources, n’était pas autorisée à parler aux médias et a refusé d’être identifiée.

“Ce n’est pas sain, mais pour le moment, les clients ne viennent pas les acheter.”

Autre signe de stress commercial, SAIC-Volkswagen a suggéré aux membres du personnel d’acheter des ID.4, selon une note interne consultée par ..

À titre de comparaison, Tesla a vendu 6 612 de son modèle Y en Chine au cours des deux premiers mois suivant son lancement. Les performances de vente de l’ID.4 en Chine contrastent également fortement avec celles de l’Europe, où il s’agit de la voiture électrique la plus vendue avec 12 101 exemplaires vendus au cours des deux premiers mois suivant son lancement, selon JATO Dynamics.

Volkswagen a déclaré dans une déclaration à . que ID. Les ventes en Chine ont été conformes aux attentes car elle développe sa production et un nouveau réseau de vente, ajoutant qu’elle ne considère pas le modèle Y de Tesla comme un concurrent direct de l’ID.4, qui occupe un segment de type de véhicule différent.

Il a également déclaré qu’il était convaincu que les deux modèles ID.4 verraient une croissance des ventes et a noté des plans pour le lancement de trois autres modèles d’ID cette année en Chine.

PAS ASSEZ INTELLIGENT ?

Plus que tout autre pays, la Chine a agressivement poussé à l’adoption de voitures électriques, introduisant des quotas de vente alors qu’elle cherche à réduire la pollution, à encourager la croissance de son industrie automobile et à réduire sa dépendance au pétrole.

Volkswagen, le plus grand constructeur automobile étranger du pays avec 3,85 millions de véhicules – principalement à essence – vendus l’année dernière, a plus de chances de réussir la transition de ses clients vers les véhicules électriques que le constructeur automobile moyen. Il a également déclaré son intention de dépasser Tesla en tant que premier fabricant mondial de véhicules électriques d’ici 2025, garantissant que la Chine deviendra un champ de bataille crucial.

Mais l’adhésion des clients est une tout autre affaire.

Dans un centre commercial de l’ouest de Shanghai la semaine dernière, David Qian, un ingénieur de 50 ans, cherchait un véhicule électrique pour sa femme, mais a découvert qu’il n’était pas attiré par l’ID.4 X, qui commence à un peu moins de 200 000 yuans ( 31 000 $).

“La voiture a l’air bien, mais je sais qu’elle n’est pas assez intelligente”, a déclaré Qian, qui possède une Tesla Model 3 et s’enthousiasme pour sa technologie de conduite assistée.

Contrairement aux modèles Tesla et à un nombre croissant de véhicules de constructeurs chinois de voitures électriques comme Xpeng Inc (XPEV.N) et Nio Inc (NIO.N), l’ID.4 ne peut pas se garer et n’offre pas de fonctionnalités avancées d’auto-conduite ou de voix avancées. -fonctions contrôlées.

« Les consommateurs chinois apprécient le sens de la technologie et de la science-fiction des véhicules électriques, et la fidélité à la marque a toujours été faible, ce qui est complètement différent du marché européen », a déclaré Yale Zhang, directeur du cabinet de conseil AutoForesight basé à Shanghai.

Et contrairement à l’Europe, la concurrence des voitures électriques est déjà féroce en Chine, où une pléthore de constructeurs s’affrontent et la Wuling Hong Guang MINI EV la plus vendue, une berline d’entrée de gamme fabriquée par une coentreprise General Motors (GM.N), ne coûte que 28 800 yuans (4 450 $).

Dans le centre commercial où Qian a vérifié l’ID.4, le showroom SAIC-Volkswagen est juste à côté d’un magasin géré par Xpeng et à proximité de magasins concurrents appartenant à la startup EV Neta et Huawei, qui vend une voiture électrique en partenariat avec le constructeur automobile. Seres. Un magasin pour le fabricant chinois de véhicules électriques Aiways devrait également ouvrir prochainement à proximité.

“Par rapport à l’Europe, cette voiture a trop de concurrence et ce sont tous de nouveaux modèles avec un sens aigu de la technologie”, a déclaré Zhang.

Volkswagen a déclaré dans sa déclaration qu’il offrirait de nouvelles mises à jour de fonctionnalités logicielles à l’avenir et avec des modèles plus récents.

PROBLÈMES DE DENTITION

Volkswagen a été plus rapide que certains autres constructeurs automobiles étrangers en Chine avec le développement de véhicules électriques tels que Toyota Motor Corp (7203.T) et Ford Motor Co (FN), mais des sources disent qu’idéalement, cela aurait dû aller plus vite.

Les usines de véhicules électriques de ses coentreprises, qui peuvent chacune construire 300 000 véhicules par an, étaient prêtes à être produites en série au début de 2020, mais le temps nécessaire pour développer les véhicules en Allemagne signifiait que les nouveaux ID.4 n’ont obtenu l’approbation réglementaire qu’en juillet, ont-ils ajouté.

Au niveau de la distribution, Volkswagen est aux prises avec l’introduction de nouvelles stratégies de vente populaires auprès des concurrents purement EV.

Plutôt que de s’appuyer principalement sur son réseau existant d’environ 2 000 concessionnaires, il passe à un modèle de vente en agence pour les véhicules électriques où les salles d’exposition sont généralement situées dans des centres commerciaux, les prix sont fixes et il n’y a pas de stock pour les exploitants de salles d’exposition.

Le manque d’inventaire, cependant, a signifié que le personnel qui est habitué à la pression exercée par l’inventaire a moins de motivation financière pour vendre le produit, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Volkswagen a déclaré dans son communiqué que la production de ses usines de véhicules électriques se déroulait dans les délais et que les commentaires internes sur son nouveau modèle d’agence étaient très positifs.

Il avait 12 pièces d’identité. magasins en Chine à la fin mai et prévoit d’avoir plus de 100 magasins d’ici la fin de cette année. Il augmente également son nombre d’ID. agents de vente à plus de 1 000 d’ici la fin de l’année contre 825 actuellement.