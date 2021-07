Test de Space Jam 2: Un film d’horreur apocalyptique

Lundi soir, je me suis assis dans un théâtre sombre, les yeux rivés sur l’écran de cinéma, en me posant une question peut-être sans réponse : qu’est-ce que Hollywood pense exactement d’un « algorithme » ?

Par définition, un algorithme est un code qui envoie un ordinateur à travers un ensemble d’opérations pour résoudre un problème – calculer un nombre, vous montrer des informations basées sur les données qu’il a collectées à votre sujet, trouver la réponse à une question que vous avez posée, ou certains séquence beaucoup plus compliquée. C’est une petite boîte noire dans laquelle vous introduisez un ensemble de paramètres et boum, une solution en sort.

Mais Hollywood semble avoir une conception beaucoup plus étrange et mystique des algorithmes. Pas de surprise, puisque les films et les ordinateurs n’ont jamais vraiment bien fonctionné ensemble – voyez n’importe quel film sur les pirates informatiques réalisé avant le 21e siècle ou le trope de longue date des commandes “ordinateur, amélioration” technologiquement improbables. À travers le filtre du scénariste, les ordinateurs et le code sont écrasés dans des fantasmes vagues et invraisemblables qui ressemblent peu à la réalité.

Ici, en 2021, les « algorithmes » sont la dernière force mystérieuse à perturber nos vies, aussi attrayants pour les scénaristes que l’étaient autrefois les ordinateurs centraux et « le World Wide Web ». Il y a eu une augmentation de l’utilisation d’algorithmes comme partie intégrante d’une histoire, certains plus plausibles que d’autres.

Dans Ralph Breaks the Internet en 2018, un personnage nommé Yesss (exprimé par Taraji P. Henson) est l'”algorithme principal” d’un site Web de partage de vidéos appelé BuzzzTube (vous l’avez compris). Dans cet univers, sa tâche principale est de repérer les tendances et de les créer – quelque chose qui est en partie accompli de manière algorithmique dans le monde réel, mais avec beaucoup moins d’intelligence émotionnelle que Yesss affiche.

Dans le principe de 2020, “l’algorithme” est un étrange gewgaw cylindrique créé par un scientifique pour … eh bien, je ne le gâcherai pas, sauf pour dire qu’il s’agit de jouer avec la physique, et ce n’est pas exactement ce à quoi je pense quand Je pense à un algorithme. (Encore une fois, je ne suis pas un scientifique du futur.)

Et maintenant, dans Space Jam: A New Legacy – le film qui a provoqué mes réflexions du lundi soir – un algorithme apparaît à nouveau. Comme dans Ralph Breaks the Internet, il prend la forme d’un personnage au nom hokey d’Al G. Rhythm, joué avec une vim formidable et admirable par Don Cheadle.

Al G. est le méchant du film, une intelligence artificielle – qui dans la vraie vie est légèrement différente d’un algorithme – qui est fatigué d’être minimisé et ignoré par les dirigeants qui dirigent Warner Bros. (Warner Bros. est le studio qui a produit Space Jam : A New Legacy, et le film ne veut pas que vous l’oubliiez.) Le pauvre vieux Al exploite un “serververse” appelé Warner 3000 et envisage de diriger toute l’entreprise, dont les cadres humains (interprétés par Sarah Silverman et Steven Yeun) sont prêt à le lui céder plus ou moins si ses idées s’avèrent suffisamment rentables.

Dans le serververse !Warner Bros. Pictures

Dans cette situation étrange tombent la star de la NBA LeBron James – jouant lui-même – et son fils Dom, joué par Cedric Joe. (Point d’ordre: LeBron James dans la vraie vie a une femme et trois enfants, mais en dehors de LeBron, les membres de Space Jam: A New Legacy’s James family, dont aucun ne partage de nom avec sa vraie famille, sont joués par acteurs.) LeBron a l’intention de pousser ses fils à travailler dur sur leurs fondamentaux de basket-ball, même si Dom, qui semble être une sorte de génie, est beaucoup plus intéressé par le codage et la création de vidéos. Jeux.

Un jour, LeBron et Dom sont au backlot de Warner Bros. pour une réunion avec des dirigeants de studio et, via l’écran, Al G., qui veut insérer la ressemblance numérique de LeBron dans toutes sortes de propriétés Warner Bros. (Ce morceau semble arraché directement à l’épisode de la saison deux de 30 Rock intitulé “SeinfeldVision” ou plus sombre du film de 2013 The Congress, ou plus sombre encore de notre terrifiant avenir.) Booster Warner Bros.’ Le catalogue de retour avec des camées de la star du basket-ball est le plan d’Al G. pour enfin gagner le respect qu’il mérite de la part de l’entreprise. LeBron n’est pas intéressé.

Cependant, à travers une série d’événements malheureux qui ne valent pas vraiment la peine d’être racontés, LeBron et Dom sont aspirés dans le serververse d’Al G. et de là dans Warner 3000, qui est un peu comme un univers – on pourrait dire un univers cinématographique, hein – peuplé par de petites planètes sur lesquelles vivent les différentes propriétés appartenant à Warner Bros. Il y a Harry Potter ! Il y a Austin Powers ! Il y a Wonder Woman ! Le gang est là.

Space Jam: A New Legacy est toujours une suite du premier Space Jam avec Michael Jordan, donc vous savez qu’il finira en quelque sorte par Bugs Bunny et le meilleur joueur de basket-ball du monde s’affrontant contre de méchants méchants dans un jeu de cerceaux. Al G. est celui qui a mis en place ce jeu, réussissant à enrôler Dom dans son plan directeur, et les enjeux sont élevés : si le Tune Squad (LeBron plus les Looney Tunes) gagne, ils peuvent quitter Warner 3000 et rentrer chez eux. S’ils perdent, tous ceux qui regardent le match – y compris tous les fans des médias sociaux de LeBron qui se sont connectés au livestream – seront aspirés pour toujours dans le monde basé sur les algorithmes d’Al G..

Peu de ce que fait Al G. dans Space Jam: A New Legacy n’a vraiment rien à voir avec les algorithmes. Mais si vous voulez essayer de le mettre dans ce moule, le problème, du point de vue algorithmique d’Al G., c’est qu’il n’y a pas assez de gens piégés dans Warner Bros.’ vaste catalogue de propriété intellectuelle (PI) en permanence. La solution est de s’assurer qu’ils ne sortent jamais. Son travail consiste à trouver la meilleure façon de les garder captifs.

Donc, si le public se sent piégé en regardant le film de près de deux heures, eh bien, c’est peut-être exprès. Pour être honnête, tout n’est pas désagréable. La balade à travers l’univers IP de Warner Bros. n’est pas aussi bouleversante que la bande-annonce m’a laissé croire qu’elle le serait, même si je soupçonne que cela n’a été bénéfique que par rapport à mes attentes. LeBron James est un acteur décent et donne certainement une meilleure performance que Michael Jordan dans le film original il y a 25 ans. Cheadle, qui aurait été plus que justifié de l’appeler, ronge plutôt le paysage. Il y a exactement une blague très drôle.

Pourtant, Space Jam: A New Legacy est un film étrangement inconscient, le genre de film de studio qui semble à moitié conscient qu’il critique en quelque sorte un problème que son existence illustre également. Dans ce cas, c’est l'”algorithme” toujours effrayant. Des années de plaisanteries, d’inquiétudes à propos des algorithmes nous espionnant et adaptant notre expérience en ligne et nos habitudes de consommation à notre goût – sur Netflix, Facebook, TikTok, où que ce soit – ont finalement fait surface dans notre subconscient collectif (alias culture pop). Nous sommes conscients que de plus en plus de nos choix ne se contentent pas de fournir des données à un algorithme, mais sont façonnés par cet algorithme, et cela nous fait flipper. J’ai récemment rejoint les masses de TikTok et j’ai été contrarié par la rapidité avec laquelle l’application a appris exactement ce que je voulais voir (vidéos d’entraînement, astuces pour nettoyer ma douche) et ce que je ne voulais absolument pas voir (couples faisant de jolies danses synchronisées, parce que je suis un grincheux).

Je suis conscient que TikTok veut me faire acheter des trucs, tout comme Instagram le fait ; il se sent sensible, même si c’est « juste » un algorithme qui fait son travail. Je suis encore plus conscient que les algorithmes sont une grande partie de la radicalisation des gens vers l’extrémisme. Cela les rend un peu effrayants.

LeBron James, cartoonified.Warner Bros. Pictures

En supposant que nous éprouvions un malaise croissant à l’idée que les algorithmes commencent à fonctionner et à ruiner nos vies, je pense que Space Jam: A New Legacy est mieux considéré comme un film apocalyptique, ou peut-être d’horreur. Ce n’est pas comme ça qu’il est facturé. En fait, le concept semble être de « faire une publicité de deux heures pour HBO Max », le service de streaming qui héberge les nombreuses IP appartenant à Warner Bros., qui à son tour possède HBO. Cet opus de Space Jam est extrêmement soucieux de vous assurer de savoir combien de propriétés que vous aimez appartiennent à la WB : les films Harry Potter, King Kong, Game of Thrones, Superman, Batman, Casablanca, The Iron Giant, Yogi Bear, The Mask, Mad Max : Fury Road, It et, bien sûr, Looney Tunes. De plus, beaucoup plus.

Warner Bros. aime diffuser des rappels fréquents à ce sujet. Ses films Lego trafiquent avec plaisir les IP existantes. Ready Player One s’y vautre, joyeusement, et le résultat est encore plus dystopique que prévu.

Dans ce cas, il est clair que l’intention est de garder le public accro à HBO Max en particulier – principalement à cause des références répétées aux films Matrix et à leurs personnages, qu’aucun des enfants qui sont vraisemblablement dans Space Jam: le public cible de A New Legacy n’est susceptible avoir vu. (Bien que je suppose que c’est également vrai pour les personnages de Conjuring qui apparaissent en arrière-plan.) Pourquoi continuer à parler de Trinity, alors? Oh, parce qu’il y a un quatrième film Matrix qui sortira cet automne, qui sera dans les salles et sur … vous l’avez deviné … HBO Max. (Le fait que les films Matrix visent également à vaincre des algorithmes malveillants semble perdu dans Space Jam: A New Legacy.)

Je n’ai rien contre HBO Max, en tant que service de streaming. Sa bibliothèque regorge de films et d’émissions de télévision de l’âge d’or respectif de ces médias, et fait honte à d’autres services de streaming (toux, Netflix). Mais tout cela est hors sujet.

Ce qui m’a fait gémir à plusieurs reprises comme si une enclume de marque Acme était tombée sur mon orteil, c’est la façon dont Space Jam: A New Legacy comprend par inadvertance, puis abandonne ce qui est si effrayant avec les algorithmes. C’est absolument effrayant d’imaginer être piégé dans un monde où les algorithmes sont en charge de tout le « contenu » que nous pouvons voir, non seulement parce qu’ils nous suggèrent ce contenu, mais parce qu’ils le créent aussi. Ou du moins parce qu’ils influencent fortement la direction dans laquelle l’argent circule.

Mais c’est là que nous vivons maintenant. Notre paysage culturel est déjà fortement modéré par les algorithmes. Ce n’est pas seulement Netflix qui suggère des émissions et des films (et même de changer leurs vignettes) en fonction de ce qu’il sait de vous ou TikTok qui propose des vidéos hyperspécifiques pour chatouiller le centre de plaisir de votre cerveau. C’est aussi Netflix (et de nombreuses autres sociétés) qui utilise des données pour prendre des décisions sur le contenu il produira ensuite, ce qui conduit inévitablement à plus de films qui semblent avoir été générés par un Mad Libs. Il s’agit de s’appuyer de plus en plus sur les algorithmes, l’IA et les technologies de style deepfake pour créer des films qui maximiseront les profits ou éviteront que des humains soient impliqués dans le processus de réalisation. C’est laisser le code transformer nos préférences et goûts individuels en produits à vendre et à satisfaire, plutôt que de risquer la possibilité de nous défier et de nous montrer quelque chose de nouveau.

Mamie y est aussi.Warner Bros. Entertainment

Curieusement, le message final de Space Jam: A New Legacy est que vous devez être vous-même; qu’une bonne parentalité consiste à nourrir l’individualité de chaque enfant et à le laisser étendre ses ailes et voler. Mais c’est tout le contraire de ce qui se passe dans le film, qui postule que vous devenez vous tant que vous ne vous souciez pas de vous diversifier au-delà de la propriété intellectuelle que Warner Bros. possède déjà.

Le film original de Space Jam portait également sur la propriété intellectuelle – celle des Looney Tunes, qui perdaient de leur pertinence à l’époque, comme elles le sont maintenant, et celle de Michael Jordan, un adepte de la marque, qui se battait pour retrouver la forme après un mauvaise passe dans son image publique. Mais le «nouvel héritage» tracé par cet opus semble inquiétant, à la fin de l’histoire. La réutilisation, le recyclage et le redémarrage de l’IP existante pour gagner plus d’argent est une vieille stratégie, mais ce film ressemble à un point de cristallisation. Cela renforce l’idée que la propriété intellectuelle actuelle existe principalement pour cannibaliser la propriété intellectuelle existante, pour toujours et à jamais, jusqu’à la fin des temps.

Je veux dire, écoutez : est-ce que c’est vraiment ce que vous voulez des films ? Est-ce vraiment là où nous voulons que le divertissement américain se dirige ?

Peut etre c’est. Le box-office – où les films de franchise obtiennent une facturation à succès et les titres originaux ont du mal à percer – le suggère.

Cela, en soi, suggère que l’algorithme est gagnant. Devious Al G. a trouvé comment nous piéger dans son serververse, après tout. Nous jouons tous au basket dans le monde de l’algorithme. Peut-être qu’à ce stade, c’est ce que nous méritons.

Space Jam: A New Legacy est à l’affiche et en streaming sur HBO Max.